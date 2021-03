Educa al niño y no tendrás que castigar al hombre

Todos los días leo y escucho que la educación es lo que nos va a hacer salir adelante como sociedad, y no hay cosa en la que esté más de acuerdo. Apostarle a la educación es fundamental, y regresar a los valores cívicos iniciales es la mejor manera de pregonar con el ejemplo: decir por favor, gracias, perdón y un pase usted. Pienso que es una excelente forma de empezar a construir un tejido social que genere un entorno más educado y por ende mucho más sano.

Estos actos cívicos los acabo de ver reflejados en la ciudad menos insegura del país, que es Mérida, donde los gestos de educación como los que mencionamos anteriormente predominaban en el entorno yucateco. Una sociedad con las normas más básicas del civismo generan un entorno de paz y seguridad.

Creo que si todos tuviéramos la humildad para reconocer que no somos tan educados y comenzáramos a actuar de manera más cívica, progresaríamos como sociedad. Y mejor aún, si apostamos a que a niñas y niños nunca les falte educación cívica y ética, esta evolución sería más rápida y efectiva.

Tengo más de 15 años visitando casas hogares y he conocido una incontable cantidad de psicólogos: todos coinciden en que para que una sociedad mejore, es de vital importancia que los niños no crezcan con traumas ni resentimientos, debido a que la mayoría de los problemas que tenemos de adultos son temas de la infancia no resueltos.

Es decir, para corregir a un adulto es necesario indagar en sus temas de infancia no resueltos. Esto me hace pensar con certeza en que debemos de enfocarnos a que todas las niñas y niños crezcan con un entendimiento emocional de sus actos y pensamientos, libres de cualquier resentimiento y frustración, solo así tendremos una mejor sociedad en un futuro no muy lejano.

Hoy que veo a muchos conocidos conviviendo tanto tiempo con sus hijos por temas de pandemia, pienso que será benéfico que padres y madres se apeguen a su congruencia y apliquen sus mejores filosofías para la crianza de sus niñas y niños en estos tiempos de encierro.

Por otro lado, estando en el patronato del DIF Zapopan y del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Zapopan, me he dado cuenta de que se está optado por acciones en beneficio de ese sector, tanto en la construcción de espacios de recreación infantil como en el fortalecimiento de programas para el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes.

Tenemos que estar ahí para nuestros niños, propios y ajenos, en casas hogares o en hogares regulares. Bien decía Pitágoras: si educamos a los niños, no tendremos que castigar al hombre.