Ebrard, ‘Candil de la calle…’

Mientras que el canciller Marcelo Ebrard señalaba la mañana del jueves que “eliminar la violencia contra las mujeres, esa debe ser una conviccion permanente”, por la noche en Guaymas, Sonora, una activista de 18 anos de edad que participaba en una manifestación en contra de la violencia que sufren las mujeres perdio la vida cuando un comando armado abrio fuego afuera del palacio municipal.

Que ironía y que contraproducente situación con la realidad que se vive nuestro país.

Ebrard destaca la posición de México como promovente de paz y diálogo en una ceremonia a la que asistían galardonados con el Premio Nobel en América Latina y la violencia se manifiesta sin control en las calles de todos los rincones de nuestra república.

De los más reciente -solo por mencionar algunos un caso- la serie de cuerpos colgados en puentes de Zacatecas que le han dado la vuelta al mundo y los las cifras oficiales que muestran que el gobierno de Andres Manuel López Obrador, que el próximo jueves llega a la mitad de su mandato, tiene en su contabilidad -en tres años- a más de 106 mil muertos provocados con la violencia, con lo que ha desbancado al de Felipe Calderón como el más violento en la historia de México. Hasta el viernes eran 106, 318 carpetas de investigación por delitos dolosos -más los que no se reportan-, superando con más de 41 mil los decesos durante el mismo periodo del mandatario que inició la guerra contra los carteles de las drogas.

Ebrard, al hacer referencia al concierto internacional dijo, “México es referencia mundial como promovente de paz e impulsor del diálogo para resolver conflictos”. Posiblemente al hablar de “diálogo” hacía referencia también indirectamente a la política interna gubernamental de ‘Abrazos y no balazos’, que no ha funcionado, así como no ha funcionado el ‘diálogo’ porque en nuestro país -hasta el momento- ha habido más balazos que abrazos.

Posiblemente en cuanto a planteamientos y propuestas podamos ser una “referencia mundial”, pero no en cuanto a resultados en casa. Según el diario inglés The Independent y el Índice Global de Criminalidad, México es el tercer país más violento del mundo.

No podemos promover y presumir posiciones de paz y diálogo, cuando en nuestro propio terruño adolecemos de los elementos básicos para aplicarlos y tener resultados que demuestren que nuestras palabras tienen sentido y credibilidad. Como quien dice, ‘Candil de la calle, oscuridad de la casa’. ¿Usted, qué opina?

