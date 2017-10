EL INFORMADOR 100 AÑOS

A CARLOS ÁLVAREZ DEL CASTILLO GREGORY

Ayer jueves 5 de octubre se celebraron los 100 años de la fundación del diario El INFORMADOR fundado por Don Jesús Álvarez, seguido por su hijo, Don Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga, y actualmente Carlos Álvarez del Castillo Gregory; dicho está que es el diario más tapatío y representativo de Jalisco, el que identifica los hogares de este estado y remontándome a la niñez, quien no escuchaba en su casa la exclamación: ¿Ya llego EL INFORMADOR?

Le dedico este articulo a Carlos porque gracias a él he entrado a las entrañas de este periódico y lo recuerdo cómo si fuera ayer que hacía unos desayunos en la Fundación Jesús Álvarez del Castillo, y yo veía entusiasmada esas grandes páginas del diario enmarcadas y colgadas de las paredes con las noticias más importantes de todo el mundo de principios de siglo XX. Esta invitación se inició con un suplemento llamado, “Calor de Hogar”, dándonos a elegir entre los temas y yo me decanté por “Mujeres que dejan huella”, con la marcha del tiempo y después de años, las colaboradoras fueron dejando por diferentes circunstancias su columna terminándose el semanario y yo seguí pasando de secciones hasta llegar actualmente a Revista. Acudía a la Fundación Jesús Álvarez del Castillo a los Conciertos, tocándome escuchar a grandes pianistas, cantantes, guitarristas, exposiciones de pintura, escultura, no tan grandes como la que ahora está en exhibición en el Cultural Cabañas: “Equinos” celebrando este centenario.

Cuando me inicié hacía mis entrevistas como mecanógrafa, las escribía y pedía a mi marido me las hiciera en computadora, me regañaba, que la ortografía, la puntuación, me les cambiaba y yo dije, del Informador no me salgo; el que Don Jorge me dijera “cuide su sintaxis” eso no me enojaba era motivo de orgullo, yo me decía: “te lee Maya”. Para evitar malos momentos a los dos en el matrimonio, opte por aprender computación y llevar mi grabadora y meterme en este mundo de la tecnología tan ajeno para mí. También el día de ayer cumplí 49 años de casada con Jesús Lemus, 20 en el Informador (ambos) con infinita paciencia ha engrandecido en mí el espíritu de ser útil y lo recalco porque en este tiempo escribí un libro “Mujeres que dejan huella” en Editorial Zafiro, guiada por Jaime Álvarez del Castillo Gregory, vendiendo los 1000 ejemplares sin salir a librerías, porque el dinero estaba destinado para “Mi Gran Esperanza” para niños con cáncer… las personas fueron caritativas. ¿Esto fue una aventura, que con la distancia del tiempo me pregunto cómo me anime hacerlo? Escribí de 150 mujeres en diferentes tareas, literatura, filosofía, medicina, escritoras, música, poetas, amas de casa, mujeres celebres de Jalisco ya desaparecidas, etc. Pero me digo fue un gran trabajo el elaborarlo, buscar las fotografías de cada quien, aprendí a sintetizar porque en esos tiempos yo tenía una página, ahora lo releo y con todos sus errores veo con nostalgia a tan grandes mujeres que tuve la fortuna de conocer y dieron lustre a Jalisco. Ellas viven en mi libro, en mi memoria y corazón porque todas me han abierto las puertas de sus casas y sus conocimientos. Cada mujer que entrevisto es mi maestra, de cada una me llevo un aprendizaje, han sido mi biblioteca privada, mis amigas, guías, tutoras, nunca me he encontrado con alguien que no me haya aportado algo, regresándome enriquecida con sus conocimientos.

Yo felicito a Carlos porque en los tiempos en que fue fundado el periódico, no había tanta competencia, ahora han creado múltiples diarios que en ocasiones son regalados, y la gran afición por las redes tecnológicas… han hecho que el gusto por lo escrito haya sido suplido, y enfrentando retos ha sabido mantener este diario a llegar a los 100 años con dignidad.

Yo, Maya Navarro de Lemus agradezco a EL INFORMADOR, haberme hecho un proyecto de vida y estar al servicio de tantas valiosas MUJERES que no quedan en el anonimato.

Bendiciones a toda la Familia Álvarez del Castillo Gregory: Carmelita, Jaime, Estela, Mónica y a su madre Stella Gregory de Álvarez del Castillo…a quien profeso un gran cariño y admiración.