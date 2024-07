Durán y Paredes reciben el llamado al All Star Game

A final de cuentas, y para beneplácito de la afición mexicana al rey de los deportes, la tarde de ayer se dieron a conocer los rosters completos de los jugadores convocados a participar en el All Star Game 2024 de las Ligas Mayores a efectuarse el próximo 16 de julio en el Globe Life Field, casa de los Rangers de Texas, actuales campeones de la MLB, y la grata sorpresa es que aparecieron incluidos en las listas de reservas por la Liga Americana los peloteros aztecas Jarren Durán e Isaac Paredes, de Medias Rojas de Boston y Mantarrayas de Tampa Bay, respectivamente.

Sin duda un justo reconocimiento para ambos peloteros que han cumplido con excelente desempeño en lo que va de esta campaña 2024, y en premio a su esfuerzo y destacada labor, ha sido que aún cuando no fueron elegidos en los listados de titulares, ayer que se dieron a conocer los elegidos del Comisionado, ahí estaban sus nombres.

En este sentido, cabe hacer mención cuál es la mecánica que se utiliza para elegir a los jugadores participantes.

Los lanzadores y reservas de ambas escuadras - para un total de 23 jugadores de cada lado - son determinados mediante la “Boleta de los Jugadores” y selecciones hechas por la Oficina del Comisionado.

Los nueve jugadores de posición titulares en cada liga (incluyendo el BD) son seleccionados por los fanáticos a través de dos fases de votación. En la Fase 1, los fans votan por una lista completa de jugadores en cada posición y eligen una opción (tres en los jardines) para cada puesto en cada liga. El jugador con el mayor número de votos de cada liga gana el puesto de titular directo, mientras que el resto de los más votados pasan a la Fase 2.

En la Fase 2, los fanáticos deben seleccionar entre los dos finalistas de cada posición. Los ganadores de estos enfrentamientos serán titulares en el Juego de Estrellas. Los totales de votos de la Fase 1 no se transfieren a la Fase 2.

Los finalistas que no ganan la selección en la Fase 2 para el Juego de Estrellas en su posición no se añaden automáticamente a los rosters. Así que, después de que los titulares son seleccionados por los fanáticos, cada liga tiene 23 puestos que llenar para alcanzar un total de 20 jugadores de posición y 12 lanzadores por cada lado.



PITCHERS

Liga Americana

Garrett Crochet, Medias Blancas; Tarik Skubal, Tigres; Tanner Houck, Medias Rojas; Seth Lugo, Reales; Cole Ragans, Reales; Logan Gilbert, Marineros; Corbin Burnes, Orioles; Tyler Anderson, Angelinos; Mason Miller, Atléticos; Kirby Yates, Rangers; Clay Holmes, Yankees; Emmanuel Clase, Guardianes.

Liga Nacional

Ranger Suárez, Phillies; Tyler Glasnow, Dodgers; Shota Imanaga, Cachorros; Reynaldo López, Bravos; Logan Webb, Gigantes;Paul Skenes, Piratas; Chris Sale, Bravos; Zack Wheeler, Filis; Ryan Helsley, Cardenales; Tanner Scott, Marlins; Robert Suárez, Padres; Matt Strahm, Phillies; Jeff Hoffman, Phillies.

SUPLENTES

Liga Americana

Salvador Pérez, C, Reales; Carlos Correa, SS, Mellizos; Rafael Devers, 3B, Medias Rojas; Marcus Semien, 2B, Rangers; Kyle Tucker, OF, Astros; Josh Naylor, 1B, Guardianes; Isaac Paredes, 3B, Rays; Bobby Witt Jr., SS, Reales; Jarren Duran, OF, Medias Rojas; Riley Greene, OF, Tigres; David Fry, BD, Guardianes.

Liga Nacional

Will Smith, C, Dodgers; Mookie Betts, SS, Dodgers; Freddie Freeman, 1B, Dodgers; Teoscar Hernández, OF, Dodgers; Elly De La Cruz, SS, Rojos; CJ Abrams, SS, Nacionales; Ryan McMahon, 3B, Rockies; Jackson Merrill, OF, Padres; Heliot Ramos, OF, Gigantes; Bryan Reynolds, OF, Piratas; Marcell Ozuna, BD, Bravos; Luis Arráez, 1B, Padres; Pete Alonso, 1B, Mets.



TITULARES

Liga Americana

Catcher: Adley Rutschman, Orioles; Primera base: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos; Segunda base: José Altuve, Astros; Campocorto: Gunnar Henderson, Orioles; Tercera base: José Ramírez, Guardianes; Bateador designado: Yordan Álvarez, Astros; Jardineros: Aaron Judge, Yankees; Juan Soto, Yankees; Steven Kwan, Guardianes.

Liga Nacional

Catcher: William Contreras, Cerveceros; Primera base: Bryce Harper, Filis; Segunda base: Ketel Marte, D-backs; Campocorto: Trea Turner, Phillies; Tercera base: Alec Bohm, Phillies; Bateador designado: Shohei Ohtani, Dodgers; Jardineros: Christian Yelich, Cerveceros; Jurickson Profar, Padres; Fernando Tatis Jr., Padres.

No podemos dejar de lamentar las ausencias del extraordinario Randy Arozarena de Rays; así como del sensacional catcher José Treviño y el sobresaliente Alex Verdugo de Yankees de Nueva York. Será para la próxima.