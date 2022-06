Don Adán en campaña y México se desangra

De acuerdo con el informe de seguridad del gobierno federal, el pasado fin de semana -de viernes a domingo- se convirtió en el segundo más violento del año con 257 asesinatos, que por supuesto no tiene comparación como lo que sucedió solamente el 24 de mayo pasado cuando 118 personas perdieron la vida a consecuencia de la violencia que se vive en el país. Sin embargo, solamente al finalizar el mes anterior fueron 2,472 las víctimas.

El territorio mexicano está rociado por la sangre de las víctimas, muchas de ellas inocentes y la situación se ve complicada y sin una aparente solución por la inacción del gobierno federal por la errónea ideología de “abrazos, no balazos”.

Y ante la negativa de buscar soluciones y pacificar el país de parte de Palacio Nacional, uno se pregunta a quién recurrir para encontrar apoyo y evitar más derramamiento de sangre. Será responsabilidad de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía federal o Fiscalías estatales, de los gobiernos estatales o municipales…¿de quien?

La respuesta sería, de todos. Pero hay otra dependencia que tiene responsabilidad: la Secretaría de Gobernación que cumple con las funciones de ministerio del interior, que tiene como misión -de acuerdo con la página del mismo Gobierno Federal de México- de “fomentar la gobernabilidad…fortalecer el estado de Derecho…y dar pasos firmes en la estabilidad social”, además de “fomentar la paz social”, dice en el renglón de sus atribuciones.

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 27 -capítulo XII- le corresponde entre otras cosas, “Formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes…y coadyuvar a la prevención de delitos”.

Y este pasado fin de semana, cuando se vivió el segundo día más violento del año, ¿donde estaba el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto Lopez Hernández?, quien pudiera ser un elemento importante en la preservación de la paz y la tranquilidad del país. Bueno, él estaba en el estado de México haciendo campaña personal buscando la nominación de Morena para intentar ganar la presidencia en junio del 2024.

Faltan dos años para la elección y la alocada carrera por la bendición de Palacio para tener su nombre en la boleta, ya se inició por parte de los ‘buitres’ en busca de llegar al poder, dejando de lado sus responsabilidades prioritarias, como seria buscar la paz y tranquilidad en el país.

Por lo pronto, no solamente algunas voces de la sociedad lo reprueban. Ayer, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo denuncio -al igual que a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard- por presuntos “actos anticipados de precampaña y campaña, con promoción personalizada a su favor y uso indebido de recursos públicos”. Pero estos son procesos burocráticos y judiciales donde podrán recibir sanciones si resultan responsables por no respetar la ley. Lo que no podrá sancionarse tangiblemente es su irresponsabilidad -cuando es uno de los responsables de evitarla- para tratar de frenar la violencia y cuando su tiempo lo dedica a su campaña política, mientras el país se desangra. ¿Usted, qué opina?

