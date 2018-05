Dolorosa realidad

Hoy, el país cumple 16 días sumido en una peligrosa y profunda crisis provocada por el incumplimiento de promesas ofrecidas en campaña a pesar de estar, muchas de ellas en el terreno de la irrealidad, hablamos de medidas que caminan en contra de la ciudadanía en temas económicos, vaya, se trata de una iniciativa que afecta directamente la economía familiar. Lo mayormente contradictorio es que dichas medidas van en sentido opuesto a lo afirmado durante la campaña. Hablamos de un político que añorando por ambición el poder después de más de 18 años de gozar de sus privilegios pretende seguir empeñado en aplicar políticas contrarias a lo prudente dada la realidad que vive el país. Es de tal gravedad la situación, que el pueblo en su desesperación ha decidido tomar las calles para manifestar su inconformidad, manifestaciones callejeras que han provocado más de diez muertos, por supuesto ciudadanos que habían puesto sus esperanzas en un régimen cuyas políticas beneficiarían a las clases más desamparadas. Como ya es costumbre dichas protestas se llevan a cabo en la capital del país, pero según los analistas pronto se propagaran a los centros urbanos más importantes de la nación.

A pesar de largas negociaciones entre representantes de la oposición y el gobierno respecto a la iniciativa propuesta por el ejecutivo que consiste en aumentar del 6% al 7 .5% de las deducciones jubilatorias, así como gravar las aportaciones empresariales del 19% al 22.5% terminando por reducir un 5% en las pensiones, monto que los jubilados tendrán que cubrir al seguro social, los resultados han sido negativos, los representantes del gobierno que por cierto han acompañado a su líder durante décadas, son los ideólogos de estas iniciativas, ideologías que han dado los mismos pésimos resultados en otros países de la región.

Es curioso aunque explicable que quienes ahora mismo lideran las marchas de protesta son aquellos que más aplaudían las promesas de campaña, es decir: estudiantes, jubilados y empresarios -poca cosa-.

Las primeras inconformidades fueron expuestas en la comodidad de las instalaciones gubernamentales, los acuerdos quedaron en el irrealizable espacio del vacío, ninguna de las partes llegaron a los acuerdos basados en la racionalidad. Fue entonces, después de largas horas de discusiones que el pueblo, aquel que se le hicieron miles de promesas, decidió tomar la calle y de ahí la violencia escalo a los espacios del terror. Escuelas cerradas, comercios vandalizados, robos mañana, tarde, moda y noche.

Las vidas de los habitantes se preguntan ¿hasta dónde llegara esta pavorosa situación? Lo que si entienden, ahora, que cada uno de ellos emitió erróneamente su voto a favor del ahora causante de tantas desgracias. Demasiado tarde para arrepentirse, la vida de cada ciudadano depende de una crisis que toca la puerta de cada habitante, crisis que acarrea sufrimientos, privaciones, desempleo y lo peor, hambre. Muy cerca fueron testigos de lo ocurrido en Venezuela, país que vive con su honor mutilado; demasiado tarde entendieron que el honor y la justicia suelen ser incompatibles. Miles de años de experiencias similares se han vivido en el mundo confirmando que en estos casos el poder no sirve, se sirven de él, es talla confusión que se llega al punto de no distinguir la verdad, efecto inevitable y pernicioso, provocado simple y sencillamente porque el gobierno no tiene la conciencia de la iniquidad que está cometiendo.

Qué pena por la hermana República de Nicaragua, que tragedia para sus habitantes, sobre todo para los de la capital, Managua y todo porque la ambición de Daniel Ortega, su presidente, no es un hombre de razón sino de pasiones. ¿Origen de este desastre? fingimiento al límite.