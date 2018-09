Dolorosa e injusta búsqueda

A raíz de la promesa de AMLO que hizo a los padres de los 47 anteayer miércoles, de crear una “comisión de la verdad” acerca de la cuasi eterna búsqueda de los 47 jóvenes desaparecidos hace 4 años en Ayotzinapan recordé lo que afirma el filósofo F. W. Nietzsche: “desde que me cansé de buscar he aprendido hallar”. Los testimonios declarados por algunos de los padres de los desaparecidos son verdaderamente desgarradores, nada ni nadie consuelan la pérdida de un hijo y por momentos pareciere ser oportuno o inútil albergar una esperanza…, ni la potencia de mi fe que ubica a mi hijo en el cielo, mitiga el dolor de haberlo perdido.

El pasado miércoles AMLO presidente electo se reunió con los padres de los desaparecidos, tomó el micrófono y prometió crear una “comisión de la verdad” para encontrar a los jóvenes desaparecidos y conocer los hechos puntualmente con el objeto de castigar a los culpables. A la luz de todas, no pocas investigaciones, pruebas y testimonios hechas a lo largo de estos 4 años, ciertas o no comprobables, evasivas o no, parecería imposible que los jóvenes aun estén vivos, siendo esta tesis cierta vale la pregunta: ¿Qué tanta carga inmoral tiene la promesa de alentar la esperanza de encontrarlos con vida? No olvidemos que se identificaron con puntualidad científica dos de los restos de los 47. El caso que tal parece guarda intereses inconfesables para no encontrar la verdad, pone al margen de dichos intereses a los lastimados y heridos padres, por más que los hechos reales que se dieron esa noche y madrugada hayan estado cubiertos por la brutalidad y sordidez alguien o algunos cuentan con la verdad que involucre a quien involucre, deberá ser conocida.

Al margen de este infortunio lo que resulta imperdonable es el aprovechamiento del dolor y la tragedia que cubre a los padres para medrar con ella políticamente, giras aquí y allá, nacionales y extranjeras, participación en marchas que reclaman otros asuntos, entrevistas de todo tipo, periódicos, reportajes, libros y otros mil etcéteras han sido el estilo de medrar con un tema trágico que debe manejarse con ética y moralidad; lealtad hacia el doliente, debe ser un principio ético y fundamental.

Las voces que deben ser escuchadas serán únicamente las de los investigadores, acarrear de acá para acá a los lastimados padres con la fotografía del hijo desparecido es por decir lo menos, una brutal e inconsciente felonía. Han existido a lo largo de estos cuatro años más lamentaciones que entendimientos, la intervención de personas serias unas, oportunistas otras, han resultado más negativas y confusas que serias y esclarecedoras, se ha dado prioridad al lamento que al entendimiento.

Veremos si la nueva “comisión de la verdad” arroja más principios que gestos, más convicción que formas, más valores que superficialidades. Evidentemente están involucrados personajes de alta importancia política, lo cual conduce a invocarle al nuevo gobierno que sustituya el ingenio para ocultar verdades por ética moral, las ideas en lugar de las imágenes, la gravedad por la frivolidad y la profundidad por la banalidad, sólo así se justificará otra “comisión de la verdad”.