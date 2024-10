Dodgers y Yankees, favoritos para avanzar a Serie Mundial

Y ya, ahora sí, en la recta final de la ruta hacia la Serie Mundial 2024, se tiene a los cuatro protagonistas en la disputa de las series finales de las dos Grandes Ligas, habiendo llegado dos de ellos un tanto cuanto de manera inesperada como es el caso de los Mets de Nueva York, que sin ser favoritos se colaron a la Final de la Liga Nacional y ahora enfrentan al mejor equipo de la temporada regular, Dodgers de Los Ángeles; y el otro invitado sorpresa, Guardianes de Cleveland, que pelean la corona como mejor conjunto de la Liga Americana a los Yankees de Nueva York.

En la Liga Nacional, los Mets lograron la hazaña de doblegar en la lucha por los lugares comodín al favorito, que eran los Cerveceros de Milwaukee para pasar a la Serie Divisional y enseguida dejaron de lado a los Phillies de Filadelfia en solo cuatro duelos, siendo que este conjunto lucía como amplio favorito en el enfrentamiento que sostuvieron.

Los Dodgers por su lado, dieron cuenta de su eterno rival, los Padres de San Diego, que venían de vencer a Bravos de Atlanta. El serial frente a sus vecinos californianos resultó de polendas, muy competido, donde cualquiera de los dos equipos podía ganar, pues mostraron armas sólidas, pero al final, en cinco cotejos, en el último de ellos, en gran duelo de pitcheo, emergieron como triunfantes los Dodgers de Los Ángeles que desde ayer se están enfrentando por el campeonato de la vieja Liga a los Mets de Nueva York.

Favoritos en esta justa siguen siendo los pupilos de Dave Roberts, que, pese a no ser el gran estratega, y que no lograron las 100 victorias en la agenda ordinaria aún siendo el mejor conjunto de las Ligas Mayores, deberán ser quienes avancen a la disputa final por la corona del Clásico de Otoño, salvo que la lógica no impere.

Lo único que sí es posible aventurar es que será un encontronazo fuerte, de buen beisbol, de grandes lances y de, seguramente, fuerte trabajo ofensivo.

Y en la Liga Americana, a partir de hoy, los Yankees de Nueva York se estarán enfrentando a los modestos, en cuanto a su nómina, Guardianes de Cleveland, que tienen una nómina totalmente inferior a la de los otros tres contendientes rumbo a la Serie Mundial, de apenas 50 millones de dólares, que contrasta con los 70 que, en promedio, está recibiendo por año un solo pelotero de Dodgers, como es el japonés Shohei Ohtani.

Los Mulos del Bronx, que fueron los mejores como equipo en el calendario ordinario en la Liga Americana habiendo sido combatidos durante gran parte de la gesta por los Orioles de Baltimore, cuentan con un conjunto sólido y son ligeramente favoritos sobre Cleveland, que llega tras haber derrotado en cinco cotejos, en una serie también muy competida, a Tigres de Detroit. Ya antes habían vencido a Astros de Houston en la lucha por el lugar comodín.

En la otra llave, los Yankees pasaron directo y enfrentaron en la Divisional a Reales de Kansas City, a los que vencieron no tan fácilmente, de manera apretada, pero finalmente consistentes.

Así las cosas, se presentan con etiqueta de favoritos, insisto, en la Americana, Yankees de Nueva York, con una ligera ventaja por la localía y por quizá tener más experiencia, aunque hay quienes señalan que les faltaría fortaleza y estrategia por los erráticos manejos que en ocasiones tiene el mánager Aaron Boone.

En tanto, Dodgers de Los Ángeles, también por la localía, y por contar con un conjunto que aparentemente es de forma leve superior en cuanto a estadística personal y colectiva a los Metropolitanos de Manhattan, se considera con cierta posibilidad mayor de salir triunfante del serial.

Ya se verá si los pronósticos resultan atinados.

Los mexicanos que todavía están en acción en esta etapa del certamen son: José Treviño, receptor, y Alex Verdugo en el outfield con Yankees de Nueva York; y el catcher Austin Barnes con Dodgers de Los Ángeles.