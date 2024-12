Dodgers pisa fuerte en busca del bicampeonato

Por más que está recibiendo críticas que deben considerarse desatinadas, infundadas y carentes de cualquier justificación, es decir, críticas fútiles al hecho de que la directiva de Dodgers de Los Ángeles esté desde ahora enfilándose en la estrategia de conformación de un trabuco formidable rumbo a la obtención de un bicampeonato en cuanto a la Serie Mundial, lo cierto es que los albiazules californianos están liderando la opinión pública beisbolera mundial conforme a la forma brillante que se adjudicaron la más reciente edición del Clásico de Otoño luego de vencer en la serie final a sus más emperridos rivales deportivos, los Yankees de Nueva York, que por cierto, no obtienen un título de este certamen desde 2009 y fueron derrotados no solamente por la fortaleza del equipo californiano, sino por los propios errores de sus grandes estrellas.

Y en tanto sigue latente la posibilidad de que no cuenten la próxima campaña con el estelar Walker Buehler, existen grandes posibilidades de que la estrella japonesa emergente Roki Sasaki, quien hará su incursión en la Gran Carpa en la próxima temporada se enliste en las filas de los Dodgers. Otra de las alternativas que se manejan, o al menos así trasciende, es que el también nipón Shohei Ohtani regrese al montículo en calidad de abridor para fortalecer aún más al conjunto que de esta manera contaría con el estelar Yoshinobu Yamamoto, así como los ya consolidados Dustin May, Tyler Glassnow y Bobby Miller, más el espectacular lanzador recién firmado Blake Snell, que desde hace ya algunas temporadas vive un gran momento.

El asunto es que todos estas noticias y trascendidos han disparado ese alud de comentarios, esa polémica perniciosa que la verdad no se entiende toda vez que no infringen ninguna cláusula y es solo su chequera la que puede determinar sus alcances; es decir que, siempre y cuando una franquicia pague el impuesto al lujo no hay ningún límite para que adquiera tantas estrellas como le sea posible en un esquema atrevido, emprendedor a ultranza, de arriesgar mucho para obtener más y buscar conformar así un plantel bien consolidado que puede perfectamente ser el favorito para volver a ganar el título en la Serie Mundial del próximo año y convertirse en un conjunto que impere con firmeza liderando por muchos años en el futuro cercano hilvanando éxitos.

Hay que señalar que además de los ya citados serpentineros catalogados como sólidos aperturistas, en el staff de pitcheo tendrían a Clayton Kershaw, veterano que puede abrir, pero también ser un muy importante relevista intermedio o hasta un relevo corto de excelente calidad; y otros más que podrán hacer esa labor como Tony Gonsolin, Brusdar Graterol, Anthony Banda o Michael Kopech, sin poder dejar de citar al confiable relevista corto Alex Vescia.

Aunado a lo anterior, acaba de anunciarse la firma del tan valioso utility Tommy Edman, quien lució espectacular en la segunda parte de la campaña anterior tras la lesión de Miguel Rojas y brilló en la Postemporada. En el roster y como puntales de la confiable defensiva así como el poderío a la ofensiva, seguirán el extraordinario y Jugador Más Valioso de la Serie Mundial Freddy Freeman, así como el espectacular Mookie Betts, y otros tan destacados como Max Muncy, Will Smith, Austin Barnes, Gavin Lux y Miguel Rojas, incluso quizá aún a Teoscar Hernández, entre otros peloteros más que desde ahora ya hacen lucir al conjunto con un roster espectacular y con etiqueta superlativa.

Habrá que ver la reacción de los demás equipos; si de una buena una vez Yankees despierta de la modorra burocrática y de la pichicata para armar el trabuco que necesita para consolidarse y no depender solamente de unas cuantas figuras y tener una legión en el plantel como en Dodgers. Y habrá que estar pendientes también de las reacciones de otros conjuntos importantes como los Astros de Houston y puedan retomar su buen paso la campaña siguiente o si puede haber eficaz trabajo de escritorio e inversión para renacer la gloria de Bravos de Atlanta o si Mets de Nueva York pueda también avanzar y consolidarse como opción competitiva y de buen espectáculo, y qué decir de conjuntos señeros como Medias Rojas de Boston que ya merecen volver a estar apuntalados.

En fin, así las cosas en el preludio de la próxima pretemporada de Grandes Ligas, que pinta para tener nuevamente a los Dodgers como protagonistas y con etiqueta de favorito a pelear el bicampeonato.