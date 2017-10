Dividendo la elección. Independientes.

Con el reciente registro de un número importante de personas que buscan la presidencia de la República con el título “candidato independiente”, whatever that means, se ha suscitado un nuevo debate. Y es que no tardaron en surgir críticas a lo que durante años se pidió, bajo el argumento de que al inscribirse un número de independientes, se divide el voto y se termina beneficiando a los candidatos punteros o a aquellos que cuentan con una estructura importante de movilización electoral.

A eso habrá que decir que resulta obvio, que no hay nada falso en ello.

Sin embargo nosotros tendremos que considerar que la inclusión de la figura de candidatos independientes surge como resultado de años de lucha contra lo que entonces se denominaba como la “partidocracia” que resultaba tan maligna en aquel entonces y que hoy parece no desagradarnos tanto. Y es que el fondo raya en que de plano no hay forma de quedar satisfechos, pues si queríamos candidaturas independientes y no las había malo, y si hay y pulverizando el voto pues malo también.

Así, mientras pensemos que las reformas solucionarán todos los problemas y no, como sucede, solucionarán algunos a la vez que generarán otros, nunca quedaremos complacidos.

Por ello, usted tenga paciencia, puesto que esta nueva elección nos dará la oportunidad de presenciar en primera fila que, con toda certeza, no estarán en la boleta todos los independientes que hoy levantan la mano. Y es que las elecciones cuestan y cuestan mucho, así que, por muy entusiastas que sean – salvo que se trate de chambonadas que sólo busquen la anécdota de haber sido candidatos presidenciales – poco a poco se verá que Fulano no alcanzó el altísimo requisito de las firmas previas, que a Sultano ya se le acabaron los centavos y no hará gira, que a Perengano ya lo convenció otro candidato para que decline en su favor al no levantar simpatías su propia campaña.

Eso no excusará las acusaciones – ciertas o falsas – de que los candidatos independientes consciente o inconscientemente son agentes dobles, que le están haciendo el caldo gordo al PRI, a Morena o a quien usted guste.

Pero lo importante es recordar que esto fue algo que se quiso de forma sustancial por nosotros, que era un deseo bastante extendido el que no se tuviera que participar en política únicamente vía un partido político. Así, no deben sorprendernos los independientes que hoy participan, desde las plataformas como la de Pedro Kumamoto en la que participa un grupo nutrido de intelectuales, normalmente de condición económica media alta, o de ex miembros de partidos políticos como El Bronco que no dudará en meterle centavos del gobierno a lo que ha sido su sueño, o con el voto de simpatía que arrastra en una medida importante por su esposo la señora Margarita Zavala, o finalmente con la participación más simbólica pero no menos significativa en transmisión de mensaje de Marichuy. No deben sorprendernos pues los mencionados y el resto, cada uno representa una forma de entender la política, unos mediante la construcción de abajo a arriba como wikipolítica y otros mediante la ruptura partidista al no plegarse a sus deseos.

¿Pulverizarán el voto los independientes? No creo que se alcance a tal extremos de “pulverizar” una votación. Lo que sí, es que es posible que en un escenario no muy complicado, esos cientos de miles de votos terminen haciendo que gane alguien “haiga sido como haiga sido”. Ya veremos qué inventa el ganador para tratar de legitimarse, esperemos no acabe en algo tan dañoso.