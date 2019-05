Diputaciones religiosas

¿Hasta dónde sería posible y provechoso el que las asociaciones religiosas tuviesen diputados en el Congreso? Es una cuestión bastante polémica, pero no saldría a flote si no se diera ya por lo menos en el Congreso de Jalisco, en el cual una asociación religiosa suele tener por lo menos una diputación.

Que eso va en contra del estado laico, desde luego, es una flagrante violación, pero también expresa la facilidad con la cual los partidos se corrompen, se dejan sobornar, y como no queriendo darse cuenta, otorgan candidaturas a tales o cuales asociaciones evidentemente religiosas, precisamente porque son tales asociaciones. Hagamos un acto de imaginación: de pronto frente al escritorio de un presidente de partido, como sería el PRI o Movimiento Ciudadano, o cualquier otro, llega el emisario de una de estas asociaciones a negociar el otorgamiento de una candidatura a un determinado miembro de su grupo de creyentes, el presidente partidista no puede ignorar de qué se trata, sería muy penoso que alguien con ese cargo no se diera cuenta de quiénes le solicitan la candidatura; pero al otorgarla, ¿es a cambio de qué?

Bueno pues resulta que una y otra vez, cuando no un partido, otro, otorgan a esa misma asociación religiosa con sede en el oriente tapatío, candidaturas seguras, incluso hasta las pueden obtener en uno y otro partido, de tal modo que si en éste pierden, en aquél ganen. Posteriormente, no uno sino muchos puestos públicos se otorgarán a los miembros de su religión exclusivamente por tratarse de ellos, es decir, cometiendo un acto lamentable de discriminación religiosa pues es en función de su religión que se les otorgan los puestos, como claramente lo declaró un funcionario de la actual administración a pregunta expresa, justificándose en que este tipo de personas eran muy leales al partido y muy confiables en el trabajo, ¿y el estado laico?

El estado laico será el tema de un foro organizado recientemente en el Congreso estatal justamente por el diputado religioso ya triunfante gracias a los buenos oficios de su asociación religiosa y de la flexibilidad legal de Movimiento Ciudadano; asunto del todo paradójico y una vez más confirmatorio de que no vivimos en un país serio, de que en esta nación el surrealismo es no su segunda sino su primera piel, ¿Cómo quien obtuvo una curul pisoteando el estado laico, organiza un foro para defenderlo?

Desde luego la temática no fue tanto el estado laico, cuanto un ataque a lo que eufemistamente llamaron ahí “religiones mayoritarias”, como si en Jalisco hubiera muchas.

De cualquier manera lo importante del asunto es llevar las cosas a un nivel de igualdad en derechos y en participación, si ya de hecho hay diputados que en el Congreso estatal defienden los intereses de su religión, y están ahí en función de su religión, pues que las demás religiones, mayoritarias o minoritarias, tengan también la misma posibilidad, a fin de superar una fase inesperada de vuelta al pasado en que el estado favorecía una determinada religión en detrimento de las demás, es decir, el llamado régimen de privilegios.

