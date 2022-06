Los últimos sexenios en Jalisco, la sucesión ha comenzado justo el día después de la elección intermedia. En cuanto se sabe quién fue electo como alcalde de Guadalajara para la segunda mitad del periodo comienza la grilla sucesoria. No es extraño: cuatro recientes gobernadores han cruzado la Plaza de Armas, de Palacio Municipal al Palacio de Gobierno, con éxito. No es extraño, pues, que todos vean al alcalde Pablo Lemus en esa ruta y que él mismo esté desde el primer día de gobierno preparando la mudanza.

Por paradójico que parezca, el gran riesgo que corre Lemus en este tránsito es que está demasiado solo. Dentro de Movimiento Ciudadano no hay quien le haga sombra. Desde el gobierno del estado han querido empujar al secretario Alberto Esquer, pero no termina de posicionase como un candidato en el imaginario político. Del alfarismo tradicional, los Tlajomulco Boys, el único que queda vivo es el senador Clemente Castañeda, que no ha mostrado mayor interés por meterse en ese carril.

PAN y PRI padecen de muerte cerebral; existen, pero no están. De sus filas no sale una sola idea, no hemos escuchado a un diputado, regidor o dirigente hacer un planteamiento más o menos brillante. Todo votan con el gobernador y los alcaldes sin recato o voluntad alguna de ser una oposición no digamos coherente, tan solo activa.

Futuro se juega su existencia en la elección del 2024: dan el brinco o desaparecen. Su futuro parece estar más en cómo se configure el escenario que en sus propias decisiones, pues en una elección polarizada corren el riesgo de que los borren del mapa, sea quien sea el candidato.

Morena tiene la mejor marca y una recua de mulas poco atractivas. Han levantado la mano Antonio Pérez Garibay, cuyo mayor mérito, si no es que el único, es tener un hijo en la Fórmula 1. El dos veces derrotado Carlos Lomelí y a quien los naranjas parecen haberle tomado la medida y las placas. José María Martínez, el panista advenedizo, hábil político y mal candidato comienza también a moverse. En las últimas semanas una encuesta, por demás extraña pero no por ello menos interesante, puso al rector Ricardo Villanueva como un candidato competitivo.

Por lo pronto tener un candidato de peso enfrente le ayuda a Lemus; no solo le quita reflectores, sino que lo fortalece al interior de MC como el único que puede ganar. La pregunta es qué pasa sí, efectivamente, Villanueva se convierte en candidato de Morena, pues eso cambia la relación de Lemus con el Grupo Universidad y también la cancha en que se jugará el conflicto entre Alfaro y la UdeG.

¿Hay tiro? Es temprano para afirmarlo, pero por lo pronto hay que estar atentos a las señales que se puedan enviar los udegeístas ante la presencia de Marcelo Ebrard en Guadalajara este fin de semana.

diego.petersen@informador.com.mx