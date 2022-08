¿Hay ingobernabilidad en el país, como dicen algunos de los permanentes detractores de López Obrador? No. No estaríamos aquí. Las exageraciones no ayudan a entender ni a describir. La ingobernabilidad implica una falta de Estado de derecho permanente, perturbación social, incapacidad de ejercicio de la autoridad, corrupción generalizada, imposibilidad de realizar elecciones, entre otras características. Nadie puede, pues, decir que en México hay ingobernabilidad.

¿Hay problemas de gobernación que ponen en riesgo la gobernabilidad? Sí, y muchos. Las brutales manifestaciones del crimen organizado que vimos la semana pasada son un foco rojo, una llamada de atención muy seria que evidencia la fragilidad del Estado de derecho y la seguridad pública. Fueron tres regiones distintas, por motivos distintos, de grupos delincuenciales distintos que organizaron asesinatos, bloqueos, quemas de vehículos y tiendas de conveniencia, además de la intentona fallida de la toma de Uruapan. Murieron al menos 12 personas ajenas al crimen organizado o las fuerzas policiales, “lo que conocemos como sociedad civil”, como torpemente dijo el secretario de Gobernación que anda en campaña, Adán Augusto López, y que encima quiso minimizar la violencia diciendo que son “actos propagandísticos” del crimen organizado, como si explicara la ausencia del Estado.

Que no estemos en una situación de ingobernabilidad generalizada no significa que no existan problemas de gobernación y menos aún que lo sucedido la semana pasada no sea muy grave. Minimizarlo o decir que la prensa exagera para debilitar al gobierno no sólo es absurdo, sino que reduce a daños colaterales la afectación a civiles que hubo en Guanajuato, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco. Por cierto, en este último caso no nos han dicho cómo murieron los dos civiles, un hombre y una mujer, si las balas que los mataron fueron del crimen organizado o si son otro resultado más del fallido operativo del Ejército mexicano.

No ayuda a la gobernanza del país tener un secretario de Gobernación en campaña. Si algo habíamos ganado con el cambio de Olga Sánchez Cordero a Adán Augusto López era oficio político. Sin embargo, de poco o nada sirve el oficio si el secretario se dedica a destruir, amenazando a los consejeros del INE, dinamitando la relación con la oposición, violando las normas electorales, minimizando los problemas para complacer los oídos del gran elector.

Es una exageración decir que hay ingobernabilidad, pero no lo es decir que el país tiene cada día más problemas de gobernanza, que además de la pérdida de territorios hay una pérdida de capacidades institucionales y una mayor presencia de poderes fácticos que imponen su ley en las calles y en las cárceles.

