Hoy comienza la transición. Hoy será la primera reunión entre el presidente saliente y la presidenta entrante. Entre el hacedor, Andrés Manuel López Obrador, y la ganadora, Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se terminan los halagos mutuos y comienza la transición del poder. No el acto protocolario, sino del poder real.

El tema central de la reunión, lo ha adelantado el presidente, son las reformas del llamado Plan C, las leyes que consolidan el cambio de régimen político, las que aniquilan la democracia liberal fundada en la transición democrática de 1997 para construir una democracia popular, un nuevo régimen sin los contrapesos institucionales que le mermaron poder a la institución presidencial y que permitieron el desarrollo de los poderes fácticos. El tema para discutir no solo son los tiempos, sino los cómos. López Obrador quiere que algunas de las reformas, sino es que todas, se den en su periodo, en el último mes de su mandato. Lo que quiere es una acción que consolide su poder y su memoria. Él, como muchos de sus seguidores, cree que se lo merece, pues es el centro de esta transformación.

Lo que van a discutir hoy el presidente saliente y la presidenta electa no es un asunto ideológico sino de poder. Independientemente de si está de acuerdo o no con el contenido, si las reformas se hacen en septiembre, Sheinbaum tomará el poder en octubre con un presidente en el cenit, no en el ocaso. Su luz encandilará y por tanto opacará a la presidenta entrante. Si Claudia logra que nada trascendental suceda en septiembre sino después de que ella porte la banda presidencial, las reformas, buenas o malas, con comas o sin comas agregadas, serán suyas.

El argumento de Sheinbaum para llevar la fiesta con calma es la posible reacción de los mercados financieros. No quiere, y con razón, comenzar su sexenio con una crisis de finanzas públicas como le sucedió a Zedillo en 1994 o a De la Madrid en 1982. El presidente mandó el mensaje de que no le importa, que la justicia está por encima de los mercados (que en lenguaje político no significa otra cosa que lo que importa no son las finanzas públicas sino quién detenta el poder). Claudia Sheinbaum es la candidata más votada de la historia de este país; tuvo más votos que el mismo López Obrador. ¿De quién son esos votos? ¿quién ganó la elección?, ¿quién lidera el movimiento?, ¿a quién le hacen caso los diputados y senadores de Morena, Verde y PT? Eso es lo que está en juego.

Nada se va a definir este día. La de hoy es solo la primera reunión de 112 largos días de transición en los que la presidenta electa tendrá que aplicar la gastada fórmula de la ruptura matrimonial: “no eres tú, soy yo; necesito mi espacio”. Ya después vendrá la demanda de divorcio.