El senador Clemente Castañeda levantó la mano para la candidatura de MC en Jalisco y se lo tomó en serio. En pocos días inundó las redes y generó conversación por las declaraciones que sobre él emitió el líder del partido, Dante Delgado, quien lo calificó como “un hombre de Estado para Jalisco”. Lo que sea que eso signifique, se leyó como un espaldarazo para el senador.

La pregunta es si de verdad hay tiro entre los naranjas o se trata de un round simulado, muy a la estilo de la lucha libre, sí, como en el pancracio, van a someter a Pablo Lemus al castigo de los rudos, con llaves tapatías y hurracarranas, para que el púbico aplauda y se emocione, pero se trata de una pelea arreglada. Así lo ven, o más bien así quisieren ver, en el círculo cercano al alcalde de Guadalajara. Su argumento, nada despreciable, es que Lemus sigue siendo el mejor candidato, el único que realmente suma a la marca naranja en una elección que de ya se anticipa muy complicada para el partido en el Gobierno de Jalisco.

Otra visión es que efectivamente el alfarismo está buscando una opción distinta, no sólo para sacudir la aparente comodidad con la que cabalga Lemus hacia la candidatura, sino para tener opciones realmente cercanas al gobernador en la baraja. El plan B del gobernador, el secretario de Desarrollo Social, Alberto Esquer, es el mejor operador político; sin embargo, no termina por conectar con los electores, particularmente en la zona metropolitana. Clemente Castañeda, el plan C, es el mejor político de los tres y tiene una carrera más sólida y conexión con el partido (fue nada menos que dirigente nacional). La debilidad de Castañeda podría estar en su falta de experiencia en el Poder Ejecutivo, pues aunque fue parte del grupo compacto del Gobierno de Tlajomulco con Alfaro (2010-2012), su papel no era el de gestor (de eso se encargaban Hugo Luna, Ismael del Toro y Alberto Uribe), sino de asesor político.

Si el senador Clemente Castañeda logra posicionarse en los próximos tres meses, habrá tiro de verdad en el interior de MC por la candidatura y habrá un ganador: el gobernador Enrique Alfaro. Si, por el contrario, la apuesta no funciona, Lemus tendrá mucho más control de la candidatura naranja en la recta final.

En cualquier caso, lo que es claro es que se trata es del reparto de un gran pastel, el poder en Guadalajara y Jalisco, y que la batalla será algo más complejo que hacer jugo de naranja.

diego.petersen@informador.com.mx

Diego Petersen Farah