En un video de ocho minutos, donde los primeros cuatro son los realmente importantes (la segunda parte está dedicada a las auto loas que son absolutamente prescindibles al menos para efectos de un análisis político), el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, puso las banderillas ahí donde duelen. No sólo se manifestó en contra de la decisión del partido MC de no ir en coalición, sino que colocó al Frente por México en una terrible disyuntiva: si hay alianza es con Xóchitl, con nadie más.

El jaloneo por el control interno en MC no es nuevo. Dante Delgado lleva rato insistiendo en que es él y sólo él quien toma las decisiones en “su” (adjetivo posesivo) partido y repite, cada vez que puede, que quien manda es él y no Alfaro. En varias ocasiones el gobernador de Jalisco ha hecho patente su desacuerdo con la conducción del partido que ha hecho Dante, particularmente con la decisión de no postular candidatos en las elecciones estatales de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y de llevar hasta el final, hasta el 5 de diciembre, el nombramiento del candidato a la Presidencia. Ambas decisiones son, desde la perspectiva de algunos militantes y simpatizantes naranjas, suicidas y sólo benefician a quien lleva las negociaciones: Dante Delgado.

Con la declaración del viernes Alfaro le calentó, y duro, la asamblea del día 14 al presidente del partido. Lo más probable es que Alfaro ni siquiera asista, como no asistió a la anterior en Guadalajara, pero su planteamiento será el tema de fondo en la Asamblea, porque lo que está implícito en el mensaje es la posibilidad de un rompimiento del grupo Jalisco.

Al decantarse por una candidata, Xóchitl Gálvez, el proceso interno del Frente pasa a segundo término. Si, de acuerdo a los análisis que han circulado en días recientes, la diferencia entre los votos de Morena y sus aliados y la oposición son los votos naranjas, el posicionamiento del gobernador de Jalisco puso sobre la mesa de los perros hambrientos un jugoso filete: si quieren esos votos, vengan conmigo.

Falta mucho por ver en este juego político de cara a la sucesión. Lo cierto es que, si la llegada de Xóchitl le puso sal a la elección, Alfaro de acaba de aventar un montoncito de pimienta para hacerla más sabrosa y compleja. La incertidumbre es, y debe ser, consustancial a la democracia y esos que hace unos meses o semanas pontificaban que todo estaba cocinado y que la única vía era la continuidad del obradorismo, hoy deben repensar sus análisis. Cualquiera que hoy diga que sabe lo que va a pasar en la elección de junio del próximo año está mintiendo, o haciendo propaganda.