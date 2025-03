Mañana será el primer 8M con una mujer en la Presidencia de la República. En principio, esto debería ser motivo de festejo. No es así. Las vallas alrededor de Palacio Nacional son del mismo tamaño, o más grandes aún, que las que colocaba López Obrador. Si bien hay en Palacio Nacional una forma distinta de hacer política —sin espavientos ni desplantes— que comienza a redituarle a la Presidenta Sheinbaum, no hay, como pudiera pensarse, una gran conexión entre la inquilina de Palacio y los movimientos feministas.

El grafiti escrito en las vallas que rodean Palacio no deja lugar a dudas de la distancia. Al lema de la Presidenta de “Llegamos todas”, las feministas le agregaron una nota entre paréntesis: (pero hasta aquí). El reclamo es evidente, llegó una mujer a la Presidencia, no la agenda de las mujeres que sigue relegada. Salvo la iniciativa de bajar la edad de las mujeres para recibir el apoyo gubernamental de 65 a 60 años, las políticas públicas de Sheinbaum no tienen un sello feminista. Ahora sí que, parafraseando al viejo dicho de la política, feminismo que no se refleja en el presupuesto no es feminismo.

La agenda feminista tampoco está en las Cámaras. Ni Ricardo Monreal, ni Sergio Gutiérrez Luna, ni Adán Augusto López, ni Gerardo Fernández Noroña se han distinguido por su cercanía con las causas de las mujeres. De hecho, ningún partido político, ni siquiera los que se dicen de izquierda, tiene en su agenda Legislativa algo más que la simplonería básica. Las causas de las mujeres no tienen espacio de poder real en el Congreso.

Más allá de la distancia con la Presidenta, el 8M/2025 llega en un momento en que el machismo puro y duro está de regreso. Nunca se fue del todo, es cierto; sin embargo, hubo un avance importante los últimos 20 años en las formas políticas que tendían, al menos, a ocultar comportamientos demasiado brutos. Con Trump y su impresentable gabinete regresó la ley del más fuerte. Los vimos actuarlo en la reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y lo hemos visto en las formas de hacer política por decretazos y con el insulto y el desplante de poder como argumento. El machismo político y, peor aún, el cotidiano, están reverdeciendo regados con la retórica trumpista.

El 8M y el clamor de las mujeres está más vivo y actual que nunca. Las violencias —física, verbal, simbólica, vicaria— la desigualdad, la discriminación, siguen ahí. Si a alguien deben exigir las mujeres el día de mañana es a la primera Presidenta. Si en algún momento hay que apoyar —viendo, escuchando y, sobre todo, aprendiendo— es ahora cuando el machismo está recobrando carta de naturalización.