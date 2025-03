Hasta el día de ayer, siempre pensé que la evasión fiscal era una conducta delictiva de quienes no pagan impuestos. Pero después de ver la manera en la que el fiscal Alejandro Gertz Manero eludió hablar de lo que sí debía hablar me quedó claro que hay otras maneras de evasión fiscal.

Después de seis días de que se decidió que la Fiscalía General de la República atraería el caso Teuchitlán por involucrar delitos federales, lo único que fue capaz de informar el fiscal fue un listado exhaustivo de los errores de la Fiscalía Estatal. Hay muy pocas dudas sobre estos errores (que muy probablemente fueron complicidades) que cometieron elementos de la Fiscalía del Estado. Es más que evidente que, por acción u omisión, quienes debían investigar lo sucedido en el Rancho Izaguirre no lo hicieron hasta que las madres buscadoras llegaron ahí. Esta conducta negligente de la Fiscalía Estatal merece ser investigada y, en su caso, castigada. El problema, sin embargo, no comienza ni termina ahí.

El fiscal Gertz despachó de un plumazo la responsabilidad de los elementos de la Guardia Nacional. Si, como dijo, los policías militares de la Guardia llegaron ahí producto de una denuncia pública y luego de una persecución, si encontraron armas, un cadáver y personas privadas de su libertad, debieron haber revisado palmo a palmo el predio y levantado un informe policial antes de entregar la custodia a los elementos de la Fiscalía. Si no lo hicieron, es necesario saber si fue por ineptitud o corrupción. Si lo hicieron, la pregunta es por qué no dieron parte de los delitos federales -portación de armas prohibidas y crimen organizado- a la Fiscalía General de la República y sólo atendieron los delitos del fuero común. Si lo hicieron, entonces quien debe una explicación es la Fiscalía de Gertz.

El Rancho Izaguirre en Teuchitlán no es un asunto aislado, es parte de un sistema criminal que ha operado en la zona desde hace al menos 13 años. El Fiscal señaló a la Policía Municipal de Tala por colusión en el caso a partir de un testimonio. No obstante, el contexto histórico es mucho más profundo. Debe investigarse la extraña actuación del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, quien no sólo se hizo de la vista gorda, sino que estuvo directamente involucrado en el despojo del predio. Hay también otros personajes, jefes de Policía de la zona, y otros campos de entrenamiento y exterminio que deben ser investigados y relacionados.

La prudencia es siempre plausible cuando se trata de impartir justicia. El exceso de prudencia se llama evasión.

