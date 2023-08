Hay dos formas de enfrentar la realidad. La política, que usa y abusa de las percepciones, y la científica, que prefiere medirla. Por suerte para los mexicanos todavía tenemos instituciones que pueden y saben medir e interpretar los datos: Inegi y Coneval, entre otras. Mas allá del griterío preelectoral, he aquí algunos datos y lecciones para políticos, analistas y opinadores de oficio o de ocasión.

Lección 1: Las transferencias en efectivo son fundamentales para combatir la pobreza. Los programas sociales implementados por este Gobierno, con todas las críticas que se quiera hacer, sacaron a ocho millones de personas del nivel de pobreza en cuatro años. Claramente son aún insuficientes y tienen problemas de operación, pues no llegaron a la parte más baja de la población y la pobreza extrema se mantuvo intacta. Hoy 40 millones de mexicanos viven en mejores condiciones y se alimentan un poco mejor. Necesitamos más y mejores programas sociales y no eliminarlos como dice torpemente el ex presidente Fox.

Lección 2: La carencia por acceso a la seguridad social se redujo cuatro por ciento en cuatro años. Este es el resultado de la reforma laboral que abolió el outsourcing. Lo ideal sería que la seguridad social no estuviera atada al empleo, que todos los mexicanos y no sólo la mitad tuvieran acceso a seguridad social, pero el avance es enorme. La reforma laboral y el incremento del salario mínimo son las grandes herencias positivas de esta administración.

Lección 3. El sistema educativo va más allá de los vaivenes sexenales. A pesar de la pandemia, el rezago en educación se mantuvo prácticamente en el mismo nivel: pasó de 19 a 19.4 por ciento. Se abolió una reforma, se aprobó otra, cambiamos tres veces de secretario, nos rasgamos las vestiduras y no pasó nada. Nunca más actual aquello que decía un ex secretario de Educación de Jalisco: el ser secretario de Educación en México es como dirigir una manada de elefantes: si te detienes te arrollan, si quieres dar vuelta no te siguen, así que lo mejor es marchar al paso de los elefantes, ponerse al frente con un bastón y moverlo con gracia de cirquero para que la gente crea que tú diriges cuando en realidad no mandas. La lección es muy sencilla: los cambios en educación son estructurales y transexenales, no se pueden hacer con prisas ni vendettas de uno u otro bando.

Lección 4. La gestión de salud es un desastre. La carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2 a inicios del sexenio a 39.1 en 2022. Esto nada tiene que ver con la pandemia; no se culpe al bicho de la ineptitud de las autoridades. El desproporcionado aumento en la carencia por servicios de salud es el resultado de haber aniquilado el Seguro Popular por capricho y sin tener un sistema alternativo para suplirlo, y de haber roto los sistemas de producción y distribución de medicamentos. La mala gestión de salud se refleja también en el aumento de la mortalidad por millón de habitantes, que es tres veces mayor al número de muertes reportadas por Covid y la mayor, por mucho, de los países de la OCDE. Esta es, con mucho, la peor herencia del Gobierno obradorista.

