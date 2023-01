El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos no aguantó la presión. Observado por la Secretaría de Gobernación, reconvenido por el propio gobernador Alfaro, tundido por la opinión pública, el juez que lleva la causa contra tres jóvenes estudiantes de la FEU por invasión de un predio particular revirtió la prisión preventiva que había impuesto cinco días atrás. Más allá del exceso cometido contra estos tres jóvenes y de que la causa debe continuar, este caso constituye, parafraseando a Carlos Monsiváis, una verdadera declaración patrimonial de los bienes morales del Poder Judicial, y una derrota para el gobernador.

Hay muchísimas inconsistencias en la propiedad del famoso predio de Huentitán, pero aceptemos que las empresas tienen todo el derecho a demandar la afectación que dicen haber sufrido. El problema no es sólo la falta de transparencia en la enajenación de un bien público, sino los manejos políticos detrás de ello. Lo que debió haber sido un permuta de un terreno para beneficio de la comunidad de Huentitán terminó siendo parte de acuerdos políticos y de desacuerdos entre el Grupo Universidad y Enrique Alfaro.

El gobernador dice que él no dio instrucción alguna al Poder Judicial. Lo mismo dijo cuando policías arremetieron contra los jóvenes que iban a protestar a la Fiscalía y “los infiltrados” literalmente secuestraron a los manifestantes contra la voluntad del huésped de Casa Jalisco. A pesar del antecedente, vamos a pensar que efectivamente él no metió las manos para encarcelar a los estudiantes y que es una decisión demasiado torpe para alguien de la experiencia del gobernador. Lo que sí pasó es que el juez, vinculado políticamente al alfarismo, pensó que le hacia un favor al gobernador castigando excesivamente a jóvenes universitarios. De lo que no puede quitarse responsabilidad el gobernador es de crear el ambiente político de confrontación que generó la torpe decisión del juez. Y le costó carísimo. Las redes y los medios lo machacaron. El discurso que prevaleció es que Alfaro encarceló a los tres jóvenes por sembrar arbolitos. De hecho, así lo tituló el Washington Post. (¿Acaso dirán que se trata otro periodiquito que quiere que le vaya mal a Jalisco? Las explicaciones salen sobrando.)

¿Es este el error que define el conflicto entre Alfaro y el Grupo UdeG? En gran medida sí. Se trata de un autogol a unos minutos del final en un partido muy cerrado. Será difícil que Alfaro se quite la tacha de represor después de esta maniobra. Pero, sobre todo, este error regresó los reflectores al tema Iconia y el predio de Huentitán y se convertirá en un elemento más de tensión entre el alcalde Pablo Lemus, que hoy está obligado a rendir cuentas de un convenio que el no firmó pero que como alcalde le toca velar porque se cumpla en beneficio de la ciudad.

