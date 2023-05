Mientras el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva se toman la foto que quiere mandar el mensaje de que han iniciado el diálogo, abajo, en el territorio, diferentes grupos hacen el trabajo de zapa, moviéndose mutuamente el piso.

El Gobierno del Estado está seguro de que es la Universidad la que le mueve el terreno en San Rafael, y le basta y sobra la presencia de algunos liderazgos universitarios para desacreditar un movimiento cuyo origen no es otro que la prepotencia de los funcionarios públicos y la imposición de decisiones en contra de los vecinos. Una obra pública en “beneficio de la comunidad” que tiene que hacerse custodiada por policías es en sí misma una aberración. El movimiento de los vecinos de San Rafael va mucho más allá de los activistas universitarios cuya presencia, en el contexto actual, distorsiona la visión de un Gobierno obcecado e incapaz de dialogar.

El movimiento de estudiantes en el CUSH de La Normal es pequeño, pero bien financiado, acusan las autoridades universitarias. Es cierto, las demandas son por momentos tan absurdas y las mantas en contra del rector Villanueva tan elaboradas en su manufactura que no hay manera de pensar que se trata de algo orgánico de un grupo de estudiantes. El gran error que podría cometer la Universidad en este caso es no entender que existen inconformidades por éste y otros motivos dentro de los estudiantes, entre los profesores y en el personal administrativo. Que, manipulado o no tanto, detrás del movimiento hay una inconformidad real.

Pero el león cree que todos son de su condición y el tahúr sospecha de cualquier carta que no haya marcado él. Por supuesto que el Gobierno del Estado es capaz de apoyar un movimiento, por incipiente que sea, de estudiantes en contra del rector, y que la UdeG aprovechará cualquier manifestación, auténtica y justificada como la de los vecinos de San Rafael, o cualquier otra, para mover las aguas; ese ha sido su modus operandi desde hace 40 años.

¿Cómo se construye la confianza entre dos interlocutores que hablan de paz mientras sus operadores minan el terreno? No será fácil y probablemente el único acuerdo al que puedan llegar es a que no estalle una guerra abierta. Para la Universidad el incentivo para negociar ahora con Alfaro es poco o nulo. Saben que si se meten al terreno de los dineros en automático pierden, por lo que lo más sensato es esperar un año y acordar con el siguiente gobernador, el que sea. Alfaro sabe que sin Padilla en la ecuación es poco lo que le puede redituar políticamente el enfrentamiento con la UdeG, por lo que mantendrá la mano tendida y el garrote empuñado para asegurar que el problema no se salga de control.

El conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco entró en una especie de guerra fría, de mucha diplomacia, mucho diálogo, muchos pequeños frentes de conflicto y muy pocos resultados.

diego.petersen@informador.com.mx