Diciembre, mes del Tigre

El Torneo Apertura 2017 llegó a su fin; Tigres es el nuevo campeón del futbol mexicano, en una Final que no defraudó ya que el “choque de trenes” entre los equipos regiomontanos cumplió con las expectativas y fue rubricado con la muestra de civilidad de los aficionados del Monterrey que permanecieron en la tribunas una vez que el partido concluyó y que, con su aplauso, reconocieron a los Tigres su memorable conquista.

El partido celebrado ayer en el nuevo estadio de Rayados se efectuó con unas condiciones climáticas más benignas con relación a las que privaron en el Estadio Universitario en el partido de ida.

Toda la gloria fue para los Tigres que en la tercera fue la vencida, ya que el conjunto de Ricardo Ferretti había disputado dos finales este año mismas que perdieron ante el Guadalajara, el título que defendía en el Clausura 2017, y contra el Pachuca en la Concachampions.

Cuando se perfilaba para ser el subcampeonísimo del año, con el consecuente oneroso fracaso, el cuadro Felino mostró el oficio y la capacidad de sus integrantes.

En la serie, el conjunto de Universitario de Nuevo León se vio dos veces abajo en el marcador, en ambas ocasiones de forma tempranera; ayer apenas al minuto tres tuvo que remar contra corriente por el gol de Dorlan Pabón, no entraron en pánico, bastándole unos cuantos minutos para dar la vuelta y silenciar a un estadio que estaba en plena ebullición, ya que el Monterrey tenía el momento anímico y futbolístico de la contienda; las anotaciones de Eduardo Vargas y Francisco Meza fueron un auténtico baldazo de agua helada para los Rayados.

Debido a las suspensiones de Leonel Vangioni y Hugo Ayala se especuló cual pesaría más en su respectivo equipo, a la postre la inclusión de Francisco Meza por Ayala terminó gravitando de forma importante para los universitarios, no solo porque anotó el gol del título, sino porque el colombiano dio un gran partido. En contraste Hugo González y Avilés Hurtado fueron los “villanos” de su equipo; el guardameta falló en los dos tantos que recibió y ni qué decir que Hurtado la gran contratación de Rayados que falló a la hora buena un penal a 10 minutos del final.

El Monterrey, que fue el amo y Señor del torneo en su fase regular, solo perdió un partido en la Liguilla, precisamente el que no podía perder, el de vuelta de la final, ya que el imponer condiciones de cabo a rabo en la competencia, fue incapaz de romper la maldición del Superlider. Fracaso monumental de Mohamed y su equipo, que volvió a perder una final jugando el partido de vuela en su estadio. Esta derrota los fanáticos de los Rayados no la olvidarán jamás.

Ricardo Ferretti no es un dechado de popularidad y su estilo podrá no ser del agrado de muchos, pero es sin duda un gran entrenador; cosechó un campeonato más. No es fácil manejar un vestidor plagado de estrellas, el brasileño está haciendo de los Tigres un equipo de época.

Inolvidable en su historia será el sexto título que los felinos obtuvieron anoche y que celebrarán hoy en la Macroplaza.

Tigres inició como campeón el 2017 y como campeón lo va a terminar.