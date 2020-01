Diario de un snob

*Escándalos “Reales” en la cerradísima nobleza Inglesa.

*Dejan sin aliento a la “escandalosa nobleza” de Hollywood.

*En la capital del cine han habido muchas estrellitas y estrellotas pero...

*Marilyn Monroe sigue siendo la única y más fulgurante reina que jamás ha habido.

Ahora que el pequeño de los WINDSOR (Harry) y su esposa MEGAN han renunciado al Ducado de SUSSEX y a las prerrogativas económicas de que podría gozar como nieto de la Reina ISABEL de INGLATERRA, se repite un poco la historia de los años 30’s del S. XX cuando su pariente deja el trono por el “amor” de WALLIS SIMPSON una norteamericana fea dos veces divorciada... y, dicen (no me consta) ambos sabían disfrutar del sexo cada uno a su manera, cosa más que natural pero no muy aceptada hoy… ¡en pleno Siglo XXI! Mucho menos hace 80 años. Sin duda que una vez más la realidad supera a la ficción y no es que HARRY y MEGAN lleven o pretendan una vida licenciosa... ¡no! Simplemente (al parecer) quieren llevar una vida normal y sin ataduras sociales y títulos por los que otros se desgarrarían las vestiduras. Puede ser que les asista la razón. Así los plebeyos quisieran ser “nobles” y los “nobles” plebeyos o se ponen de acuerdo... o los famosos escándalos entre la “primera nobleza” de HOLLYWOOD la descocada capital del espectáculo van a quedar como un juego de niños en un kinder-garden... Ah porque así como los Países Europeos poseen monarcas en LOS ÁNGELES/HOLLYWOOD o TINSELTOWN... también posee los propios. Y, aunque una nueva generación de cineastas y realizadores se ha estado forjando aún no hay quien brille más que una rubia más inteligente y seductora de manera natural, de lo que la gente la suponía, nadie más que la DIOSA o REINA de REINAS: me refiero a MARILYN MONROE, quien a pesar de haber fallecido en 1962 su presencia y su insuperable encanto mezcla de sex appeal y candidez sigue siendo la más famosa y bella luminaria de TODOS los tiempos. No por nada puso de cabeza a un ex presidente de aquel país, al hermano de este, a JOE DI MAGGIO, al escritor ARHTUR MILLER... y de millones de cinéfilos de todo el mundo. En una entrevista que le hicieran a aquel ex presidente que salía con ella le preguntaron cuál era su tipo de mujer. Este respondió: “mmmm (punto estuvo de mencionar el nombre de la actriz) pero metió freno y añadió... “bueno... creo que mi esposa Jaqueline... si realmente estuviera buena”. El gran escritor TRUMAN CAPOTE la consideró una de las creaturas más humanas, bellas y que encima no se creía ni entendía lo bella que era por dentro y por fuera. A propósito del tema tratado aquí la pasada semana sobre un mundo en eterna competencia y en donde todo tiene que ser muy pero muy de prisa en su última entrevista dada al francés GEORGE BELMONT en 1960 dijo: “Sé que tengo fama de impuntual y llegar tarde a mis citas, pero no creo que sea siempre así, la gente solo suele recordar cuando he llegado en retardo... pienso que los seres humanos no deben comportarse como máquinas, atropellándose los unos a los otros. Rinde más hacer las cosas pausadamente y disfrutando las cosas y si quieren que una toma salga perfecta esto requiere para mí al menos tiempo. Y vaya que fue no solo incomprendida, sino utilizada y degradada al punto que antes de morir (hoy ya no es ningún secreto, que fue asesinada) decide tomar unas vacaciones en Cd. de México en Junio de 1962 y se enrolla sentimentalmente con JOSÉ BOLAÑOS, íntimo amigo de los hermanos alteños GREGORIO CASALS, FCO. CASILLAS y otro más cuyo nombre no recuerdo. Recupera aquí la alegría de vivir... regresa a Los Ángeles y un Domingo 4 de Agosto amanece muerta en lo que quisieron hacer pasar por un suicidio... ¡NADA MÁS FALSO! Hoy con la política de poder revisar archivos que los gobiernos escondían o desaparecían se pudo saber la verdad y de la cual hay muy buenos libros sobre el tema y la trama. Así HOLLYWOOD y su star-system sin imaginar las reacciones ni suponer que se sabría la verdad, y que sería una actriz olvidada como tantas otras, sucedió todo lo opuesto... la convirtieron en la más FULGURANTE figura femenina que ha dado el mundo superando incluso a GRETA GARBO… JEAN HARLOW o la provocativa MAE WEST... Su supremacía entre la auténtica “nobleza” de la capital del cine sigue a la cabeza y el recuerdo de al menos tres escenas capitales en sus películas continúan grabadas en el imaginario de los cinéfilos de todas edades y nacionalidades: la llegada en retardo a la estación de tren con su particular estilo de caminar ULTRA sexy en “Una Eva y Dos Adanes”... Cantando “The Diamonds are the Best Girl friends” en la cinta “Los Caballeros las prefieren rubias”... y la que quedó registrada como tal vez la escena y foto más famosa de los años 50 en el film “La comezón del Séptimo Año” con un vestido blanco cuello halter que inesperadamente se le levanta al estar parada en una toma de aire del metro neoyorquino... unas piernas nunca más perfectas y una mujer que sigue ocupando el Gran Olimpo de los Dioses. Todo su opuesto lo pudo ser la estilizada y muy chic pero asexuada AUDREY HEPBURN, o la adorable y temperamental ELIZABETH TAYLOR, o sus contrapartes masculinos MARLON BRANDO, MONTGOMERY CLIFF y claro el gran JAMES DEAN... esto es lo que considera este Duque PRIMERA NOBLEZA de Hollywood y por increíble que parezca en escándalos y estafas la real ROYALTY europea ha venido superando a los habitantes del antiguo Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles... ya continuaremos con más de ambas realezas y por hoy ¡Coooorte!

Referente. Y si Hollywood ha tenido su “Nobleza”, ninguna podrá superar a la que sigue siendo la Reina del mundo del espectáculo con todo y que haya fallecido en 1962. Su deslumbrante belleza, mezcla de ingenuidad natural con chispeante ironía, así como un “Aura” y presencia que nadie ha vuelto a tener, así como estupenda actriz sigue aun flotando como un Ángel custodio en la Ciudad de “Lost Angels”. Aquí en una escena famosísima el gran director Billy Wilder revisa la toma en el respiradero del Metro en N.Y. Esta escena se volvió sin proponérselo ella, en la más representativa imagen de los años 50. ¿La película? “La Comezón del Séptimo Año”, con Tom Ewell como protagonista masculino. Otra imagen atemporal que sigue siendo tan actual como cuando se filmó ¡en 1955! Claro que nos referimos a la inolvidable Marilyn Monroe. ¿Quién más podría ser?