Diario de un snob

Hoy en día que con la tecnología —insisto— nos han dado “gato por liebre” y en un país en el que se empeñan cada vez más a idiotizar al pueblo a base de hacerles creer que es de “buen tono” traer artilugios electrónicos caros y malos (mucho peor que aquellos juguetes de nuestra infancia Lily-Ledy que no es que fueran “chafas” sino que los niños de entonces no andábamos con delicadezas) por alguna razón nos vino a la mente el recuerdo de una cinta que en su momento fue futurista, filmada en 1972 la trama ¡se desarrolla en el 2022! Es decir ¡dentro de 2 años! CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE (The Soylent Green) llevó por título en español y arrasó con las taquillas en el “Mundo mundial” aún recuerdo siendo un puberto el estreno en el CINE VARIEDADES y jamás olvidare el éxito de la cinta y... la impresión de todo el público… en resumen, un alucinante relato que describe la tragedia del hombre en un mundo devastado por el hambre, pobreza y contaminación... solo en la Babel viven 40 millones hacinados en las calles en espera de que les alimente la Compañía Soylent con galletas de algas y que al final resulta que eran elaboradas con desechos humanos. Muy pocos viven con lujo y para decorar sus apartamentos toman a las mujeres bellas ¡como muebles! Uno de los muy pocos ancianos que sobreviven a ese mundo (EDWARD G. ROBINSON) decide entrar a un especie de asilo de lujo que no es otra cosa que una cabina donde “dulcemente” les quitan la vida. Es así que CHARLTON HESTON al entrar intempestivamente a buscar al viejo se cuela y se entera de como había sido este Mundo a través de un equipo multimedia que en donde suena la música de Vivaldi y con sofisticados equipos de video le proyectan imágenes de los bosques, jardines, lagos y fuentes. El vejete era el último ser no masificado que aun recordaba el mundo como lo conocimos y al ver HESTON aquello se rebela pues entonces ya a las nuevas generaciones les hacen creer que el pasado no existió como aun todavía lo es hoy. Un film pesimista pero cada día más realista. Por alguna razón no se ha vuelto a programar y no es fácil de encontrar... por otro lado en la misma época dos cintas españolas arrasaron con el público juvenil con ADIÓS CIGÜEÑA ADIÓS y la secuencia EL NIÑO ES NUESTRO, en donde el amor de dos adolescentes, PALOMA Y ARTURO, le rompió el corazón a toda Hispanoamérica. ¿Alguien se acordará de estas cintas? Al igual que la anterior no de Ciencia Ficción sino mucho más real que el llamado Cinema Verite... por último la bellísima e inolvidable SUE LYON en LOLITA la cinta que en 1962 escandalizó al mundo entero murió hace unos días en Los Ángeles, California, con solo dos cintas quedó en el recuerdo del gran público... la otra fue LA NOCHE DE LA IGUANA filmada en 1963 en Puerto Vallarta, dirigida por JOHN HUSTON con un elenco espectacular. Recientemente volvimos a ver LOLITA y tanto SUE como el reparto JAMES MASON y SHELLEY WINTERS como PETER SELLERS se lucen actuando... mientras la banda sonora a ritmo de Twist “Lolita Ya Ya”, se deja oír en un film absolutamente INOLVIDABLE... y la imagen de la adolescente pícara y coqueta quedará por siempre como la viva estampa de las teenagers de los años 50 y 60... ¡y coooorte!

Recuerdo. Hace unos días apenas que falleciera en Los Ángeles, California la inolvidable actriz SUE LYON cuya extraordinaria actuación en la cinta “Lolita” se volvió todo un escándalo en los 1962/63. La temática del film basado en la novela homónima de Vladimir Nabokov sacudió a la doble moral de la época sobre todo en los USA. Poco después la muy joven y bella actriz filmó en Puerto Vallarta otra cinta mítica: “La Noche de la Iguana” bajo la dirección de John Huston y con un elenco de auténticas estrellas de las que no hay más, y fue a partir de allí que Puerto Vallarta se convirtió en el sitio de moda de veraneo entre la “alta sociedad” de Hollywood con Richard Burton y Elizabeth Taylor a la cabeza.

Ficción. Entre 1972 y 1973 arrasó una cinta de ciencia ficción de la cual tal vez muy poca gente la recuerde, pues no se ha vuelto a programar... me refiero a “The Soylent Green” y cuyo título acertadísimo en español parecería una profecía que lamentablemente cada vez estamos más cerca de que se cumpla: “Cuando el destino nos Alcance” con las actuaciones de Charlton Heston, Joseph Cotten, el gran Edward G. Robinson y Leigh Taylor-Young. La trama se lleva a cabo en el año 2022 y Nueva York se ha vuelto una especie de pesadilla donde ya los humanos son tratados como basura y solo unos cuantos recuerdan el mundo como lo conocimos… Una cinta INSUPERABLE que se estrenó en el Cine Variedades ante un público en verdad azorado…

Manipulación. En la cinta “Cuando el Destino nos Alcance”, Charlton Heston como detective lo lleva a descubrir una serie de situaciones de terror de cómo los líderes del mundo manipulan a los millones de personas que deambulan por una gran ciudad como Nueva York y, de cómo los privilegiados hacen uso de las mujeres bellas como parte del mobiliario de los poquísimos apartamentos de lujo en los que estos viven. Aquí vemos a Heston y a una de las mujeres-mueble, la actriz Leigth Taylor-Young que formaba parte decorativa de uno de estos pisos.

Hispanos. Como contraparte al cine de ciencia ficción por los mismos años 1971/72 y 73 dos películas hispanas también semi-olvidadas hoy en día hicieron llorar a toda Hispanoamérica. Llevaban por título “Adiós cigüeña Adiós” y la segunda parte “El niño es Nuestro”. El realizador Manuel Summers crea un film en donde describe el amor de Paloma y Arturo, dos adolescentes de 14 y 15 años de una manera absolutamente inocente y conmovedora y en la segunda cinta “El niño es Nuestro” los avatares para que el mundo de los adultos no logre quitarles a la pareja la criatura fruto de un amor sin malicia.

Ópera prima. La inolvidable pareja de Paloma y Arturo padres de un bebé que la sociedad adulta les quiere quitar a toda costa. En “El niño es nuestro” como en la primera cinta el realizador Summers logró crear sin cursilerías ni exageraciones dos películas inol-vi-da-bles... ¡tal vez aun para los tiempos actuales funcionarían!