Diario de un snob

*¡Recordando a un amigo y una boda Inolvidable!

*Hace ya 25 años del enlace de Catherine D’ Ornano y Jean Louis Albarrán.

*Se unieron así una gran familia francesa con una tapatía.

Hoy que pareciera que el tiempo nos lo recortan y que todo tiene una mínima perduración, merece la pena poner freno y recordar a un gran amigo como lo fue JEAN LOUIS ALBARRÁN desde que nos tocó vivir en Francia una temporada por los 1988/89 y años después cuando se mudó a la Cd. de México, donde en una cena volvió a ver a una bella chica rubia nieta de la distinguida Marquesa de la Roziere que venía de vacaciones a la bella finca de su abuela en Cuernavaca. Prima de sus condiscípulos del colegio en París, los hijos de los Condes D’ Ornano (líderes de la cosmetología Sisley) fue un flechazo de cupido, y a partir de allí, el hijo de GERARDO ALBARRÁN GUTIÉRREZ (el hermano bohemio de los Albarrán tapatíos) y de la adorable MICHELLE COUTOS arrancaron un fugaz y auténtico romance, que vendría a culminar con la boda a que hacemos referencia en nuestra entrega de hoy un diciembre de 1994 y que fue todo un acontecimiento social de resonancia internacional. La rama de los ALBARRÁN COUTOS habían vivido mayormente en París y en círculos distinguidos y la familia de la novia los D’ ONANO y D’ CONTADES pertenecientes a la primera nobleza francesa. Largo sería enumerar lujo de detalles. Hacían una pareja muy espectacular, el todo un gentleman y ella muy sportif y a la vez distinguidísima. La boda se celebró en DEAUVILLE en donde la mamá de la novia era al momento alcaldesa y ese sitio mantiene una sofisticación muy siglo XIX.

Entre los amigos tapatíos recuerdo a BERNARDO Y ANIS BLANCARTE, ANA CECILIA OCHOA, su hija la guapísima ANA KARINA ALBARRÁN, SOLANGE FAVIER, MARCE GOMEZ ESPAÑA, mis amigos MANUEL Y PAULA MATOS-GIL, PASCAL Y PAT SERNET, DANIELA PITMAN, JUAN PABLO VIGNON, BENITO ALBARRÁN SR, JOSÉ DANIEL TAMAYO, MIGUEL ÁNGEL LANDEROS, además de EMILIO BOTÍN, las primas D’ORNANO, las princesas NAPOLEÓN, y HELENE DE YUGOSLAVIE, la diva REGINE, la gran DIANE BARRIERE, LOUIS GISCARD D’ESTAING, la princesa LORENZA DE LIECHTENSTAIN gran amiga nuestra, el gran cronista del VOGUE PARÍS MANOLO DE BRANTES... y una lista de elegantes testas coronadas que sumaban por lo menos 700 invitados... un evento de tres noches fuera de serie... de regreso se instaló la pareja en Cd. de México en un bonito piso de colonia Condesa y un año después cuando regresábamos de la boda de otro buen amigo (Nicolás Sánchez Osorio y Anne Caracciolo de Paris) y habíamos hecho un stop en NY nos localizó Miguel Ángel Landeros y nos dio una infausta y tristísima noticia: nuestro gran amigo JEAN LOUIS había hecho ya un mes que había fallecido en un accidente de tráfico en México, DF... una historia que nos marcó por mucho tiempo y que nos costó muchísimo dar crédito. Desde aquí donde quiera que se encuentre solo buenos recuerdos nos trae a la memoria y que goce de la felicidad eterna... por hoy CORTE y los mejores deseos para este próximo año 2020 salud, amor, amistad, y tener capacidad de comprensión para recibir comprensión y NO JUZGAR, no CRITICAR, y ser benevolente y aplicar la MISERICORDIA, uno no puede saber lo que cuesta cargar el costal ajeno... darse a RESPETAR y RESPETO, ante todo respeto y un cierto grado de ecuanimidad y educación.

¡Feliz, MUY FELIZ 2020!

Recuerdo. Hace ya 25 años que nos tocó asistir a una de las bodas más elegantes y mejor concurridas, no solo por un enorme grupo de amigos internacionales sino por algunos de mejores apellidos y títulos de Francia y Europa... y de Guadalajara de la conocida y refinada familia Albarrán. La novia Catherine D’ Ornano hija de Anne D’ Contades y nieta de la marquesa de La Roziere y el novio Jean Louis Albarrán, hijo de Gerardo Albarrán Gutiérrez y la entrañable Michelle Coutos. Jean Louis y Catherine hacían una gran pareja, aquí en su boda celebrada en Deauville y con todo el “bon gout” de las viejas familias francesas y la energía y espontaneidad de los tapatíos. Aquí en primer plano en el gran salón del Casino los novios abren el baile.



Atractiva. Marce Gómez-España, otra tapatía de exportación aquí acaparando las miradas de Aymeric de Truchy y de Damien Balsan durante la recepción en el elegantísimo salón de baile del Casino de Deauville.

Entrañable. Ana Karina Albarrán Ochoa sigue siendo una de las tapatías más guapas e internacionales entonces aún soltera (después Sra. de Olloqui) acompañada esa noche por otro gran amigo nuestro Stephan Voisin, que lo sigue siendo hoy como hace años.

Pareja. La esplendida pareja que formaron Catherine D ‘Ornano y Jean Louis Albarrán, ella guapísima ataviada esa noche en un haute-couture de Lanvin en tono chaudron y echarpe a juego que hacían destacar sus ojos azules y blonda cabellera... ¡de parar el trafico!

Amigos. Al centro sentado el novio rodeado de algunos de sus mejores amigos y condiscípulos del colegio: a su lado Constance St. Olive, Laurence Pinaire y Regine de Chaudenay. De pie Ettienne Villote, Alex Duval, el príncipe Guillaume de Broglie, Priscille Tabouris y el joven marqués de La Roche-Aymon.