Diario de un snob

*Mañana es Nochebuena... ¡y pasado es Navidad!

*En una máquina del tiempo imaginaria nos trasladamos a los años 60.

*Y nos metemos a la casa de una familia de clase media educada y los apuros en esta época de Navidad.

Pues bien... a bordo de una máquina del tiempo imaginaria nos dirigimos a ver qué sucede una noche como la de hoy 23 de Diciembre pero de mmmm… digamos de 1962 en casa de una buena familia tapatía de clase media no ricos, no pobres... pero educados y con buenas costumbres. De esa enorme cantidad de familias que constituye o constituyó “La gran Familia Tapatia”... criollos por un lado venidos de Los Altos y por el lado paterno de la propia Guadalajara... el pater familia es un joven y exitoso abogado con un bonito despacho en el Edificio PLAZA frente a Palacio y a Catedral; la señora de la casa, guapa y joven, estudió Comercio en una época en que las chicas solo terminaban acaso la secundaria... “¡Susanaaaa ya llegué, no me abrieron la cochera...! Ay, Alberto ya sabes Domitila es medio sorda... ¿pero ya viste que hora es? Siiii, mi amor y los niños están desde en la tarde impacientes y de “cohetería” porque les prometiste que los llevaríamos al CENTRO a ver la iluminación y los aparadores de SEARS aunque ya hicieron la dizque “cartita al NIÑO DIOS” hace meses... Ay (dice el marido) y yo que tenía que volver a ver al cliente ese del divorcio... me va a poner como “rosario de Amozoc” si no voy... La señora de la casa, joven pero no tonta, piensa súbito que a quien va ver es a su antigua secretaria ROSARIO o Chayo... pues ya viene la tropa a ver como los convences de que no vamos a ver los muñecos autómatas de SEARS y los juguetes a LA COLONIAL DE MEXICALTZINGO... “papá ya nos vamos”, grita la niña mientras uno de sus hermanitos le tira de las trenzas y JULIA la paciente JULIA le vuelve a rehacer los moños a PILY y le acomoda su sweater de angora color de rosa a juego con sus tobilleras, mientras el par de “escuincles” ya se dieron un par de “guantazos” y de nuevo baja corriendo JULIA con un frasco de Fijapelo POLANS (el del Gatito verde) y con ternura les vuelve a peinar y con el copetito que con un rápido movimiento del peine era el toque final. SUSANA se pone un traje sastre de lana mientras le pide a su marido que le engarce el collar de dos vueltas de perlas y enfrente al espejo y con la ayuda de JULIA se termina de cardar el peinado “de chongo nido de abejas” y coge rápidamente su bolso enorme y cuadrado de charol negro a juego con las zapatillas de tacón aguja. No había que dar la más mínima oportunidad de que ALBERTO inventara excusa para irse a ver a su “novia”, apenas si alcanza a tomar un sorbo de high ball y apurando a PILY, a BETITO el mayor y a EDUARDITO el de en medio se suben al flamante GALAXIE 500 sin que hubiese ni tiempo de discutir. Antes de media cuadra se dan cuenta que JULIA y DOMITILA la cocinera hubieran querido venir... los niños voltean y les dicen adiós... mientras papá ALBERTO arranca rápidamente... En la radio sintonizan RADIO JUVENTUD y se escuchan las notas de “Palillos Chinos “ con BILLY VAUGHN... después “Ritmo Africano” con BERT KAMPFERT... la ciudad posee un ambiente cos-mo-po-li-ta y hasta en la música se percibe... acomodan el coche en Estacionamiento Colón y brincando en una pata y entre ríos de gente de todas clases sociales admiran, compran, ven y se dejan ver... imprescindible en los portales y en la esquina de aquel SEARS, contra esquina de WOLWORTH donde unos cantantes de un cuerpo de salvación entonan villancicos... ALMACENES FAVIER... y por supuesto LAS FÁBRICAS DE FRANCIA escupen ríos y ríos de gente y ya pasan de las diez de la noche... la nena se encapricha con unas DONITAS FIESTA hace un “tango” y mientras embobados los dos niños observan en el aparador los trenes en movimiento, los robots de cuerda, las autopistas, todo multicolor y con “musiquita” gringa navideña... un ritual que nadie se perdía de ver aquellos escaparates. Todavía encaprichados fueron a ver más juguetes a LA COLONIAL, la más famosa tienda de juguetes que ha habido en Guadalajara... allí se estaban más a mano y se podían ver y tocar y hasta subirse a algún juego... el pater hastiado y cansado añorando estar en los brazos no de Morfeo... ¡pero si de CHAYO…! Para hacerle la noche más cansada a su consorte llevan a cenar buñuelos a los “reyes del hogar” al barrio del SANTUARIO donde los juegos mecánicos DORAZCO instalados como cada año en Diciembre le dan al barrio un aire entre futurista y muy colorido... dan las doce campanadas en las Iglesias y el Lic. ALBERTO PADILLA y VALDEZ muy solemnemente y ya francamente contrariado les casi grita “Nomás no tienen llenadera y todo quieren... nos vamos ahoritititititaaaa”, tronando los dedos pues BETITO ya iba por tercera vez a los carritos chocones... “¿qué no ven que mañana es Nochebuena... y pasado Navidad? En silencio emprenden el regreso a casa y EDUARDITO al llegar dice: Ay, mami, se nos olvidaron los buñuelos que habíamos comprado para JULIA y DOMI… Las pobres nana/recamarera y la anciana DOMITILA... se quedan con las ganas de tan rica golosina... y, ¡haberles acompañado! ¿Dónde habrán quedado tan dulces y piadosas mujeres? Que vivieron para cuidar y mimar no a sus hijos... ¡sino a los de sus patrones! Y FELIZ NAVIDAD. Y por hoy ¡coooorte!