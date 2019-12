Diario de un snob

•Una vez más la luminosa presencia de la mítica Elena Garro en la FIL.

•Por fin se reeditarán sus obras completas.

•Arrancaron con “Los Recuerdos del Porvenir”.

•París, la India, Arielle Dombasle y Nicolás Sánchez Osorio.

•Pésame a las familias Alcocer-Leal y a los López-Guitrón Obregón.

Una noche de Otoño invitados a una cena “placee” en París en plena Avenue Matignon llegamos un poco tarde de las 20:30 y los elegantísimos anfitriones, una pareja mayor y educadísimos seguían tomando los cocteles en el primer piso del espléndido apartamento convertido en lo que llaman un “cabinet de curiosites” con bellas y dispares objetos de arte del más impecable gusto. A poco de llegar saludo además a NICOLÁS y ANNE SÁNCHEZ OSORIO pues la cena era en su honor por su cumpleaños un Diciembre 5 de hace ya unos 15 años… de pronto de la biblioteca sale una bellísima rubia en un traje de noche y con un generoso escote y ojos azul de mar brillantes como zafiros... “Ah, qué bien es usted al que esperábamos Señor Partida para comenzar a cenar... pero antes una copa de champagne”... en perfecto español se dirigió a mi descubriendo este Duque a la mismísima actriz ARIELLE DOMBASLE quien había personificado aquí en México años antes la malograda actriz MIROSLAVA en un filme homónimo. Acompañada por GILBERT SONNERY sobrino de los señores de casa ARIELLE me tomó del brazo y conversamos un poco, mientras su pareja platicaba en otro ángulo del salón. A las 21:30 en punto bajo un butler impecable para anunciar que la cena estaba lista. Lo que siguió fue simplemente una muestra del grado de SOFISTICACIÓN y NATURALIDAD que los franceses de la vieja guardia mantienen como un estilo de vida sin ostentación pero con un exquisito gusto por el detalle. Debimos ser 12 a la mesa redonda y apenas tomar nuestros lugares en un abrir y cerrar de ojos el anfitrión dio una seña y al segundo dos camareros Hindúes tocados con turbante descorrieron las ventanas del comedor… viendo hacia la Tour EIFFEL iluminada y en ese clarísimo cielo estrellado de Paris… No cabíamos del asombro pues si bien habíamos estado invitados a decenas de fiestas y cenas, unas más elegantes que otra esta por alguna razón tenía una magia muy especial. Enseguida como una aparición se apostaron seis camareros también de ese país prodigioso como lo es la India, tocados con turbante, casaca roja, botonadura con las armas de la familia y guantes blancos. La elegancia y serenidad de aquellos camareros nos asombró pues lucían un aire aristocrático que superaba a la de por sí aristocrática y elegantísima mesa de invitados. El menú de 4 tiempos, la vajilla Compañía de Indias, el mantel blanco y almidonado, las perfectas servilletas ídem, la plata antigua y la cristalería de Boheme fueron el complemento a aquella memorable cena y con una sobremesa a la francesa con temas absolutamente interesantes. El café y los cigarros en otra ala del espléndido apartamento todo de una perfección y un ligero toque decadente para percibir esa “vieja escuela” en el arte de recibir.. Sniifff ya no volamos a París como lo hacíamos antes (hasta 3 veces al año) y nuestro gran amigo y socio NICOLÁS SÁNCHEZ OSORIO hace más de 10 años que pasó al mundo de los que no retornan, a los anfitriones de tan maravillosa velada les enviamos por algunos años tarjetas por las Navidades o simplemente por el gusto de rememorar aquella noche inolvidable. Hoy ya debieron haber partido a otros mundos pues ya entonces eran mayores. El mundo de la Internet estaba comenzando a hacer estragos en modos, usos y costumbres y tal vez aquel refinamiento no se dé más. Esto y más me vino a la mente en la FIL por esas extrañas asociaciones de ideas… al ver reeditado LOS RECUERDOS DEL PORVENIR de la gran escritora mexicana del S. XX ELENA GARRO, cuya inteligencia y extraordinario don para escribir superaban al que fuera su marido/ torturador el “Nobel” OCTAVIO PAZ... en las memorias que tuvo a bien escribir HELENA (la Chatita) PAZ GARRO describe ese mundo parisino que aún a mí me tocó vivir tal vez en sus últimos suspiros.

Dichas memorias en su momento y en un acto de absoluta envidia/misoginia se distribuyó muy poco en México pues mando retirar (según se dice) la edición completa para no ser “opacado” por el talento y belleza de madre e hija. Hoy que la VIOLENCIA DE GÉNERO está en boca de todos nada mejor que reivindicar a estas dos mujeres que además fueron acusadas de un falso complot que las hizo huir del país en el aciago 1968 y en tanto OCTAVIO se casaba precisamente en la INDIA con MARIE JOSE su última esposa mientras PAZ fue embajador de aquel país. Madre e hija acabaron huyendo victimas de intrigas, envidias y calumnias sin que el famoso y egocéntrico PAZ moviera un dedo en favor de estas. Aquí sobresale el tapatío EMMANUEL CARBALLO quien es de los pocos amigos que no las abandona, al igual que CARLOS LANDEROS y JUAN SORIANO quien le predice que tuviera cuidado por ser una mujer inteligente, bella y creadora, ni de izquierdas ni derechas... el chivo expiatorio ideal. Que gozo poder leer las demás obras de la GARRO y que se reeditaran las MEMORIAS de HELENA PAZ que para CARBALLO, como para nosotros y para aquellos pocos que han podido leer el grueso volumen; constituyen uno de los mejores libros de este género en todo el Siglo XX y lo que va corrido el XXI y que lo hubiese dicho CARBALLO quien no daba concesiones significa palabras mayores. Y tarde nos enteramos del fallecimiento de ese gran amigo que fue GONZALO ALCOCER y MELO a quien conociéramos recién llegados de la Cd. de México junto con su esposa la adorable MARISELA LEAL de ALCOCER y sus hijos... familia ligada a la banca desde muchos años atrás y a cuya otra parte de su familia como XAVIER ALCOCER y CARMEN QUIJANO y CASTELLO conocíamos de tiempo atrás en su porfiriana casona de la Col. Roma en CDMX… igualmente desde aquí condolencias a la siempre distinguida TERE OBREGÓN por el fallecimiento de su esposo JORGE LÓPEZ GUITRÓN a quienes veíamos mucho en las fiestas que con tanto tino nos tocó organizar en esta hoy confundida metrópoli como en la villa de Tequila... ¡resquiet in pax!