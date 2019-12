Diario de un snob

*En plena Feria Internacional del libro ¿alguien recuerda a Fortino Jaime?

*Original personaje entre editor, librero y abarrotero.

*Fue el primero que le publicó al marqués de San Francisco en 1919.

*Hace 105 años que falleciera Don Diego Moreno y Sánchez-Leñero, gran hombre de su época.

Hoy probablemente nadie se acuerde de FORTINO JAIME, uno de esos grandes personajes tapatíos, originales e irrepetibles que en la época de “entre siglos” (del XIX al XX) le dieron un carácter único a nuestra entonces blanca ciudad. En la misma línea de CHUCHO REYES, el Dr. ATL, AGUSTIN YAÑEZ, J. GUADALUPE ZUNO, el Pbro. SEVERO DÍAZ, ENRIQUE GLEZ. MARTÍNEZ, y tantos más que constituían la “flor y nata” de la intelectualidad tapatía y, que además eran contertulios en un negocio que FORTINO había instalado donde se vendían libros, se alquilaban y se cambalacheaban; además no solo eso, sino que se asocia con Don AURELIO CORTÉS y en el mismo lugar deciden vender ¡abarrotes y ultramarinos finos! FORTINO natural de Hostotipaquillo uno de los pueblos mineros del rumbo de Etzatlán nació hacia 1883, ya en 1897 se le ve como alumno distinguido del SEMINARIO CONCILIAR DE GUADALAJARA. En 1900 deja el seminario e instala un negocio de papelería y abarrotes con VICENTE BRICIO PADILLA los que al final de su accesoria instalaron una pequeña y discreta imprenta. De allí salió el primer libro editado por la pequeña empresa en 1911: MEMORIAS DE DON SEBASTIAN LERDO DE TEJADA (incluye la célebre poesía Oda a Atenas) publicada (aparentemente) en Brownsville, Texas por un tal JOHN P. BROWN, a la par circulaba otra versión a saber cuál o en cual se desquitaban más de Don PORFIRIO DÍAZ ¡y su suegrísimo! Años después se diluye la sociedad con PADILLA y con CORTÉS y es así que se instaura el famosísimo negocio EL ÁRBOL DE NAVIDAD donde se recibían novedades editoriales o se vendían auténticas joyas hoy in-encontrables. Así por el 1918 abre ya sin socios el mentado negocio en compañía de sus hermanas solteronas RAFAELA Y DARIA y así es que de pronto le publica al marqués de SAN FRANCISCO, Don MANUEL ROMERO DE TERREROS, el magnífico escritor sobre temas de la colonia su primer y tal vez más exitoso “long seller” intitulado EX ANTIQUIS (Bocetos de la vida social en la Nueva España), sin duda hasta la fecha el libro más leído del erudito marqués. Su local ubicado entonces en la antigua calle de San Francisco y hoy 16 de Septiembre se vende, lo mismo chocolate de tres tantos casero, que mentas inglesas o polvos de Royal para hornear. Juguetes y antiguallas, papel para escribir cartas de amor, cajas de caramelos… entre un revoltijo de maravillosos libros nuevos, usados y sin orden ni concierto. Un golpe de suerte vino a mejorar la economía de la popular tienda cuando llega el hijo del gran historiador autor de la HISTORIA PARTICULAR DE JALISCO quien le urgía volverse a la Cd. de México donde habíase instalado. La biblioteca completa de don LUIS PÉREZ VERDÍA se la compró FORTINO en 5,000 pesos al no tener esa cantidad dio 2,000 y abonos de 500 mensuales. En un desajuste monetario del hijo de don LUIS PÉREZ VERDIA le pidió a JAIME 500.00 más 200.00 ¡y así quedaban a mano! y estamos hablando de más de 15,000 volúmenes más no sé cuántas ¡además venían de la HISTORIA PARTICULAR! JOSÉ CORNEJO FRANCO adquirió buena parte de tan selecta biblioteca, otra parte a la antigua LIBRERÍA DE ROBREDO EN MÉXICO y por suerte mucho quedó en manos de ese gran bibliógrafo como lo fue Don JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO de esta casa editorial. De su domicilio original se mudó a la calle de Morelos cerca de la aristocrática iglesia de SANTA TERESA y de allí se mudó a Belén 125 su domicilio particular, donde los “reglamentos “ estipulaban (muy al estilo habitual) que no se podían permanecer abiertos después de cierta hora. Mudó por fin y por último el negocio en la mera esquina de Belén y Juan Manuel en una casona colonial, sobria y elegante pero ya nunca fue lo mismo. Se acabó así uno de los negocios que más carácter dio a nuestra antigua SEVILLA de AMÉRICA. Fortino murió un 12 de Febrero de 1951 a los 68 años yéndose con él un mundo y un modo de vida irremplazables. La casona nos tocó verla, existen creo aún sus ruinas y buena labor sería el rescatarla como herencia a los que nos precederán. Por último, anoto que hoy 2 de Diciembre hace ya 105 años que falleció el que fuera el hombre más rico de Jalisco y de Michoacán. Don DIEGO MORENO y SÁNCHEZ LEÑERO esposo que fue de Doña ANTONIA L. CORCUERA Y LUNA de donde se desprenden innumerables familias de “buena cuna” unos tendieron a subir con muchos esfuerzos después de la Revolución... y otros subieron tristemente a tender... pero la ropa a las azoteas... Ya sin las enormes haciendas y sin un capital en efectivo, pero por hoy ¡Coooorte!