Diario de un snob

*Santa Cecilia, la patrona de los músicos.

*Ayer Domingo se celebraron los filarmónicos y las Cecilias.

*Puebla posee ángeles... Pero Guadalajara los convirtió en grandes músicos.

*¿Qué sería de México sin los compositores, las grandes voces y la música de Jalisco?

Y a riesgo de “sonar” presumido o chauvinista me pregunto... ¿qué sería de un país como este México sin la música (tan solo la música) que por siglos ha aportado la antigua NUEVA GALICIA, JALISCO o GUADALAJARA?... Imaginemos un mundo donde los ángeles de Puebla se hayan quedado como hasta hoy... de piedra. Mientras la NUEVA ESPAÑA nos regateaba hasta lo último... pues bien allá se quedaron las fortunas y mineros, los burócratas de peluca empolvada... y en la NUEVA GALICIA se fraguó el talento, las artes, los grandes oradores y desde luego ¡la música! SANTA CECILIA da nombre a un barrio tapatío que aunque pobre tiene más solera y autenticidad que tantos suburbios “capitalinos” de aquella CDMX y de esta urbe. La SANTA PATRONA de los músicos en la tierra más fértil que dio el NUEVO MUNDO... Así suene petulante, y contradictorio así mismo es triste, tristísimo mundo nos hubiese tocado sin los sones del Mariachi, sin GONZALO CURIEL... ¡y sin FHER Y MANÁ!... Por no recordar a LUCHA REYES, la reina jamás superada de la canción bravía o CONSUELO VELÁZQUEZ y sus boleros... el Jarabe zapateado en una y mil variantes y la “Música de Salón” que arrebató de romanticismo a los abuelos… ALFREDO CARRASCO y su “Adiós”... “Viva mi desgracia” de otro gran tapatío, la música culta desde HIGINIO RUBALCABA, JOSÉ F. VÁZQUEZ, BLAS GALINDO... la olvidada voz de aquella gran soprano del S. XIX, PILAR QUESADA, quien después de triunfar en los escenarios nacionales murió en la mayor pobreza, y la gran voz en París, Milán y N.Y. de GILDA CRUZ ROMO, las ÁGUILA… la llegada del primer Mariachi a la capital invitado por PORFIRIO DÍAZ... y bueno que decir de JOSÉ MOJICA... no por nada ÁNGELA PERALTA se echó a cuestas la inauguración del DEGOLLADO... con más de 15 óperas distintas en una temporada larguísima... sin olvidar al más olvidado maestro autor de Don CLEMENTE AGUIRRE y su himno a los Tapatíos, hoy muy pocas veces interpretado... sin faltar EL ALABADO o los corridos y cantares de la revolución y aun mucho antes como EL SON DE LA NEGRA o el camino REAL que llevaba a COLIMA, no acabaríamos nunca... Sin dejar de lado los cantares infantiles o los de la región de Los Altos... ¿Dónde se puede encontrar tal diversidad que hoy es orgullo de todo México? Como no sea en JALISCO, ¡no veo donde más! ¡FELICIDADES A LAS CECILIAS y a los MÚSICOS!