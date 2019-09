Diario de un snob

Y ni duda cabe que como mencionábamos la pasada semana en esta misma columna, que las modas como la música y en general todas las manifestaciones artísticas suelen ser cíclicas. En el caso específico de lo que se da por llamar MÚSICA MODERNA ala producida e interpretada de 1955 a lo que lleva de corrido el presente siglo XXI, se habían venido manifestando en ciclos de 5, 10 y 15 años... Así pues 1955 fue el arranque con el Rock n’roll en su estilo más puro gracias a BILL HALLEY and HIS COMETS y desde luego ELVIS PRESLEY... para 1960... apareció en los salones de baile más elegantes de NY y París... un nuevo baile y un nuevo ritmo, me refiero al TWIST y teniendo como centros neurálgicos el PEPPERMIT LOUNGE de la Babel y el CASTELS y el REGINES en la capital de Francia. A México nos llegaba todo aunque los famosos cantantes de la época en su mayoría se fusilaban las canciones o ritmos muy pegajosos y en algunos casos superaron las versiones originales. Para los 1964/65 la OLA INGLESA y con THE BEATLES a la cabeza cambiaron al mundo en todas sus acepciones... En 1969 se lleva a cabo el gran FESTIVAL DE WOODSTOCK y de allí se abre una nueva vertiente de música digámoslo así “menos fresa” y más fresca... con fuerte mensaje social, una juventud ingenua que pensaba que podrían cambiar al mundo que conocimos... y tristemente la guerra de Vietnam y otras más producidas por los vecinos apagaron la mecha de la cultura juvenil, ensombreciéndose más aún con la tragedia de la actriz SHARON TATE y sus amigos. Precisamente hace de esto y del festival 50 años… Ya a mediados de los 70’s los sonidos de EMERSON, LAKE & PALMER o de CAT STEVENS habían acabado por cansar a los melómanos y no había una música propia para bailar. 1974/5 como también ya lo mencionamos BARRY WHITE, EL SONIDO PHILADELPHIA y VAN MC COY lanzan de manera fortuita y a través del antiguo sonido MOTOWN lo que se llamó la MÚSICA y la ERA DISCO... una vez más el mundo de cabeza y es aquí donde las discotecas se abrían y se cerraban en todos los rincones del orbe. ENRIQUE PATAS”ALDRETE fue un súper pionero pues el abrió la primera discoteca en esta Guadalajara... la entonces famosa PULGA ESCOCESA en Av. Lafayette y López Cotilla... hacia 1970/71... Ya hablamos de STUDIO 54 en NUEVA YORK y LE PALACE en PARÍS, auténticas sedes de las celebridades, el glamour y la extraordinaria música de las clásicas tornamesas Technics... Aquí se abrió hacia 1979/80 la mejor discoteca que ha habido o hubo en todo MÉXICO... me refiero claro a OSIRIS que además trajeron en su momento de gloria a auténticas glorias de la música disco... GRACE JONES... DONNA SUMMER... GLORIA GAYNOR... y una larga serie de primeras figuras de los años 80’s. A mediados se abrió THE PLANTATION donde años después estuviera BLACKCHERRY... Al cerrar STUDIO 54 por problemas fiscales le siguió el XENON... o el espectacular PALLADIUM donde SUSAN BARSCHT en sus fiestas de año nuevo o Halloween se descolgaba desde lo alto del inmenso y antiguo cine neoyorquino al lado de la calle 14.... En esa época no dejábamos de ir a París como a NY y fuimos descubriendo los sitios y la música que permitió avanzar en los sonidos totalmente eléctricos y computarizados. La primera ocasión que escuche una especie de música que sin duda era de “diseño” fue en París precisamente en LE PALACE... en una fiesta que le daban a GEORGE MICHAEL y a donde fuimos un grupo de amigos entre otros ENRIQUE ALDRETE REDO (Q.E.P.D)... LUIS MONTGOMERY, y las hermanas ANA LUCIA Y FERNANDA DE TERESA... la pieza referida se llamaba FRENCH KISS y sonaba absolutamente diferente a la música disco que ya se había comenzado a volver obsoleta (1988/9)... Aquí comienza la nueva etapa con las boites en IBIZA, LONDRES y AMSTERDAM... NY se renueva con SOUND FACTORY y que después se convierte en el templo de la música DANCE y TECHNO bajo el nombre de TWILO con su primer Disc JOCKEY en plan de superstar como lo fue JUNIOR VÁZQUEZ... 10 años reinó sobre el mundo de la noche ese sitio sustituyendo al STUDIO 54... Aquí en Guadalajara se organizan las célebres fiestas DANCETERÍA en lugares insólitos y que se corría la voz al último minuto, sin celulares ni nada de artilugios. Los Wasp neoyorquinos iban al famoso AU BAR donde nos topábamos casi todas las noches al hoy presidente de los USA, DONALD TRUMP. La gran locomotora de la noche neoyorquina CARMEN D´ALESSIO regenteó un buen tiempo el TATOU con toda la gente joven y chic del East Side... en París LE BOY y el archi-célebre QUEEN llenaron una época pero... nada como LES BAINS DOUCHES... Allí conocimos al gran djay DAVID GUETTA cuando era doorman de ese exclusivo club junto a su esposa KATTY y una rubia insoportable llamada MARILYN quien hacia realmente el filtro del club más representativo de los 90’s... Nuestra cercana amistad con gentes de la moda y de la sociedad como el gran THIERRY MUGLER o la princesa HERMINE DE CLERMONT TONERRE o nuestro colega EMMANUEL DE BRANTES nos aseguraba estar en las listas de los desfiles de modas y de las grandes fiestas en las discotecas, lo mismo sucedía en NY... de tal suerte que nos costaba más trabajo entrar aquí en GDL al JIMMYS o al que fuera el club de los RUBIO que tener entrada y con grandes recibimientos lo mismo al TWILO que al ROXY o al TUNNEL por no decir que a los ya mencionados en PARÍS. Tristemente ya está a punto de fenecer la buen música DANCE y las discotecas... y lo que programan ahora es música norteña en unas fusiones bizarras y con letras enalteciendo a los carteles... o el reguetón... y la cursilísima pop en español que nos pone de mal humor el solo pensar en ello... Por ahora Cooorte y esperando que no paren de realizarse las llamadas CIRCUIT PARTIES y que no nos asfixien en la radio con tropicumbias o tucanazos.