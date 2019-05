Diario de un snob

Y en la memoria colectiva de muchísima gente al menos aquí en Guadalajara quedó marcada para siempre la cinta “EL PAPÁ DE LA NOVIA” con una bellísima ELIZABETH TAYLOR y creo el papel del papá lo protagonizó SPENCER TRACY. Se describen con todo lujo de detalles las vicisitudes que tiene que pasar “The father of the bride”, para entregar a su hija “casada de blanco”... y los malabares sociales y económicos para que la boda luzca como una GRAN BODA sin duda, el sueño de todo padre de familia, mexicano, gringo, chino, ruso o japonés. Nos viene a la memoria una boda elegantísima por su sencillez cuando apenas recién habíamos aterrizado a Cd. de México desde Guadalajara, pero con escala en París. Era el matrimonio de SOFÍA MORENO CARRILLO, la menor de las hijas de los tapatíos CARLOS MORENO TORRES Y CELIA CARRILLO de MORENO y ante la auténtica “flor y nata” de la última o penúltima generación de mexicanos internacionales. Para no caer en el aburrido cliché de la novia “vestida de albo tul” hicimos una crónica que fue muy comentada así decíamos que “Las bodas de postín se incrementan en mayo, de igual forma que en derredor de tal o cual matrimonio gira un enorme movimiento comercial de todo tipo... Vueltas y más vueltas a la o el modista para las pruebas de rigueur, maratónicas pruebas gastronómicas a fin de discutir si la cena será de 4 o 5 tiempos “chez” MAYITA PARADA o JUAN DE ANDREA... no pues que no... que el menú no acaba de gustarle al papá y a cambiar platillos hasta dar con el que más fue de su gusto. Aichhh papá pero si a mí me gusta, respinga la novia... y el pater como tigre de Bengala reclama “pos sí mijita pero el que paga soy Yoooo”... A poco rato llega el prometido, el novio, que a toda costa lo quiere disfrazar de “uuuunaaa de las familias más conocidas de Durango... Ay pero ya sabes con la Revolución ellos junto a los BRACHO y la familia de LOLITA ASUNSOLO perdieron todo”... Justifica la mamá de la novia ante el “cuarto” que forma los miércoles para jugar a las cartas. Es un buen chico insiste mañosamente la encopetada próxima suegra, le gusta un poco el trago y “esas cosas raras” de los muchachos de hoy pero ayyyy estoy tan ilusionada que hará muy feliz a mi adorada CECI. Las compañeras de juego de la despistada mujer voltean entre sí y se intercambian irónicas miradas. Las invitaciones o son grabadas en acero por FERNANDO FERNÁNDEZ o no habrá tales... ayyy pero si salen carísimas repela el novio. Y si al novio le correspondía igual pagar el vestido de bodas “chez” OSCAR DE LA RENTA en NY... argumenta un compromiso ineludible con ¿no sé qué petrolero árabe en la Colonia Escandón?... Ay no mami estos zapatos no me gustaron ya respinga dando patadas contra un mueble de marquetería de la tía LORENZA a su vez heredado de su bisabuela. Las flores se debatían entre encargarlas a la GÜERA BOUCHEZ o a BECKY ALAZRAKI y creo que se dividieron el trabajo. Y qué esperanzas de traer tulipanes de Holanda “flores del campo” vienen mucho arguyo una tía cercana. Ayyyy ¿y la ORQUESTA? ¡Qué orquesta ni que nada con un disc jockey y basta! Al papá casi le da un ataque de ira cuando se entera que se bailará al ritmo de discos y cintas grabadas, como en Tepito... ¡Qué van a decir las CORCUERA! Ay no, pa’ es la moda ya lo verás. Llega EL GRAN DÍA desde días anteriores criados y ayudantes puliendo plata, sacando vajillas para que nada falte. La misa en LA ENSEÑANZA fue un logro que se pudiera realizar allí, a las 11 de la mañana no llegaba aun ni la modista que haría unos “ajustes” al talle del vestido de la NENA... La peinadora olvidó el tinte y el cepillo favorito de la mamá de la novia. Una de las hermanas respinga porque no se quiere poner el traje de coctel que su madrina la TATIS le compro en Houston, y el hermano menor ya había invitado a una palomilla de amigos lo mismo de Las Lomas, sita de este recinto familiar... que de la Colonia Algarín secc. 4a… “¡papá pero si son puros chavitos bien!” No y NOOOO quiero pelados en la boda de la NENA y más que vienen toooodos los Tapatíos gentes “finiiiisimas”. CHOOOOLE por amor de Dios ayúdame a encontrar las mancuernillas del señor nomás no las encuentra y acaso ¿no has visto mi collar de perlas ese de 10 vueltas?... “Ay pos siñora que le cuento que fíjese usté nomás que se le cayó el joyero a ROMUALDO el chofer y quesque las repuso con unas bien suaves que merco allá por poquito más lejecitos de La LAGUNILLA”. Aquí ya la madre of the Bride desmayada por haber desacompletado su “toilette” era asistida por cocinera y galopina con no sé cuántas yerbas e infusiones. El chofer para no aburrirse ya había agarrado una borrachera de antología y por poco llegan más que a tiempo a LA ENSEÑANZA al barroco altar del colegio más popis de la capital azteca... ¡pero con todo y atrio! Estampando y dañando auto e iglesia. Ufff por fin suspiran EL PAPÁ DE LA NOVIA y su elegante esposa con perlas chafas... ¿Qué más podía hacer? Cuando de pronto la novia en albo vestido y casi sin perder la figura se desploma ante el reclinatorio recubierto de un Damasco “finissiiiimo” de la hacienda de los RINCÓN (Gallardo of course) Ayyy debe ser el calor de mayo dice la consuegra un doctor, el Obispo contrariado acierta solo a echar agua bendita a tirios y troyanos. El father of the bride casi le da una embolia mientras la mamá de la mentada NENA era un mar de lágrimas deschongada y al borde de la locura... ¿pero qué pudo haber pasado para que todo aquello sucediera? Un par de meses más lo supimos en el Hospital Inglés... Una Nenita monda y lironda nacía razón por la cual si recordara el lector hubo de hacer tantos ajustes al vestido de “albo tul”... Y colorín colorado este cuento inventado se ha acabado... ¡COOORTE!... Eso sí hemos sido testigos de bodas exquisitas e impecables aquí en GDL antes de que se volvieran celebraciones cursis. Una divina escena TOMÁS LÓPEZ ROCHA bailando al centro de la pista con una de sus hijas que acaba de casar: WHAT A WONDERFUL WORLD con LOUIS ARMOSTRONG... De la nada sonaron las notas grabadas y The Father of The Bride bailó con su hija de una forma tal que no olvidaremos o aquella gran boda -la última al gran estilo de los 50- en que se casaban Ma. PAZ GALLARDO GONZÁLEZ y ENRIQUE ACEVES VIDRIO en casa aún de Doña PAZ GONZÁLEZ GORTÁZAR... con el TOUT Guadalajara... recuerdos que quedan para toda la vida.