Diario de un snob

* Un nuevo libro sobre la historia de la música en Guadalajara.

* La Historia del Rock Tapatío.

* Nos trasladamos ahora al verano del 1959.

* ¿Época dorada o solo recuerdos color malteada de fresa?

Y escuchamos y nos comentaron que estaba por publicarse o se ha publicado ya un libro sobre la verdadera HISTORIA DEL ROCK TAPATÍO, no lo hemos visto aun pero supongo que tendrá la calidad y el nivel que un libro sobre este tema y en esta ciudad -semillero de grandes rockeros- merece. Comprendiendo desde 1955 hasta la época actual pues rock en una o más variantes se sigue produciendo, independientemente de la música electrónica, el regueton o hasta las “cheradas” norteñas que muchos tapatíos han tomado como propias y me refiero a los de La Calzada p’aca. En fin, el tema de la música siempre nos ha apasionado y, no por nada nos tocó en suerte organizar en Cd. de México la primera gran fiesta electrónica antes de que se conocieran como “Raves”. La linajuda familia REDO Y VIDAL SOLER al haber logrado después de años realizar la división pareja entre sus herederos de la bellísima mansión porfiriana que habitaron los últimos 100 años; uno de sus herederos y gran amigo sugirió a su sobrino favorito ENRIQUE ALDRETE, (q.e.p.d) a GERARDO DE LA MADRID y a este duque que aprovecháramos la feliz casualidad de que ya se habían puesto de acuerdo los herederos y antes de que la enorme finca se pusiera a la venta organizar un fiestón con toda la gente joven, guapa y conocida del DF... El año debe haber sido 1990/1 y más de 1500 integrantes de lo que VÁZQUEZ TAGLE hubiera descrito como la “Jeunessee Doree” como nunca en épocas recientes se había logrado ver. La música con tres dee-jays de importación y el desfile del TOUT México. A partir de allí comenzó la euforia por grandes fiestas y aun en un ambiente realmente sano. Pero bueno, todos jóvenes y viejos decimos “que nada se compara a nuestra época”... y puede que haya razón en ello. Aunque para los que nos ha tocado en suerte vivir los grandes movimientos musicales con todo lo que esto implica como lo son las modas y modos, usos, formas de recibir ninguna tristemente se podrá comparar a lo que va del 2010 al 2019. Sabiendo que son cíclicos nos apena que ha sido una década sin una música identificable, una moda ídem... y en cambio una violencia e inseguridad desmedida... La soledad real y la felicidad virtual. Resumo los mid-70’s brilló hasta inicio de los 80’s con el movimiento de la música DISCO irrepetible de glamurosa y de grandes estrellas aún en vivo. Los 80,s no tuvo mayor brillo... pero ya al final la MÚSICA ELECTRÓNICA Y DANCE vino a aportar una nueva cultura de la diversión también sensacional que duró más o menos hasta los 2010... ¿Y el mundo que conocimos? ¿Dónde nos lo fueron a desaparecer ? Por todo esto es de importancia capital el inicio de aquellos pioneros que abrieron brecha a la juventud, en una época en que no se les tomaba en cuenta, o sea la juventud de los 1955 al 1965... El movimiento del rock n roll fue tan estremecedor o más que la bomba atómica y los viajes a la Luna. No es que se vea con el cursi velo del pasado... Es que VERDADERAMENTE fue una época de oro, allí es que la civilización llego al punto máximo y más esta ciudad. Su momento de gloria en mil aspectos lo fueron estos años. Muy pequeño entonces, sí, pero recordar con gran detalle es un placer la música, las modas, los autos descapotables, las señoras con sus pañoletas de seda anudadas cual AUDREY HEPBURN... La Av. Juárez olía al verde frescor del Parque de la Revolución y a VETIVER de Guerlain, o CHANEL NO 5. Los portales guardaban un delirante aroma a unas donitas y helados FIESTA... al caminar en la acera de las elegantes tiendas NUEVO PARÍS o FÁBRICAS DE FRANCIA el aire fresco y el aroma de SORTILEGE de L’Gallion... aquel hit “Tema de un lugar de verano” en versión de PERCY FAITH servía de fondo para publicidad en radio de la zapatería LAS TRES B con su elegante escalera ovalada de mármol y un ático o piso alto volado. RADIO JUVENTUD machacaba aquellas tonadas de moda como “Palillos Chinos” o la melancólica EL SILENCIO de Al Hirt... Lo mismo que a THE RONETTES o a GINO PAOLI y su hit del 1963 “Sapore di Mare” en competencia con BOBBY SOLO “Una lagrima sur viso “o bien toda aquella música SURFER… desde 1955 RADIO JUVENTUD abrió el mundo de la música joven aún antes que otras estaciones de la dizque capital. El mundo sin duda no es que se viera distinto... es que ERA distinto más desde los “boots” del ACRÓPOLIS nuestra nevería favorita con un sundae o un banana split, y con aquellos enormes ventanales que permitían ver pasar, dejarse ver y lucir a toda una sociedad y una época maravillosa. Que canción recuerdo haber escuchado por vez primera de muy niño dentro del género rock o moderno... mmmm... Creo “REBEL ROUSSER” del guitarrista Duanne Eddy... y “BE MY BABY” con THE RONETTES mucho más electrizantes y sensuales que THE SUPREMES... y por ahora ¡cooooorte! Ya daremos la reseña del libro en su momento, aunque no sepamos mucho del tema.