Diario de un snob

*Hace 10 años de la aristocrática boda de Regina Álvarez Corcuera y Frederic Mery-Sanson.

*Una de las tapatías más guapas y talentosas que ha dado Guadalajara.

*La boda en San Pedro Apóstol en Zapopan reunió una exclusiva lista de apellidos de prosapia.

*Y la recepción posterior divertidísima ¡para unos 600 jóvenes!

*¡Bodas de Oro!

Si en algo insisto en reprochar el mundo cibernético y virtual que nos ha tocado vivir es -aparte de la falta de privacidad o, más bien nula privacidad de que actualmente se padece- es la rapidez con que pasa el tiempo. Y no es que el tiempo como tal transcurra más de prisa, sino que con tantos artilugios electrónicos, gente entrometida que muchas veces NO tiene nada que hacer y para colmo queriendo estar enterados de lo que les va, como lo que no... Pues hacen perder tiempo a los demás si no distrayendo la atención, al menos tratando de que la gente ocupada les siga el juego ¿Resultado? El tiempo perdido jamás recuperado y sí, vuelan las horas y los días sin saber en qué... Pero bueno, lo ideal es controlar y no permitir que nos lo roben de manera tangible ni intangible... Hace ya diez años que nos tocó asistir a una de las bodas más elegantes y comentadas en aquel caluroso Abril de 2009 y, no era para menos pues se casaba la última de las cuatro bellísimas hijas de JAIME ÁLVAREZ BERMEJILLO y la ultra Chic ROSA MARÍA CORCUERA de ÁLVAREZ BERMEJILLO. Aunque se dice que las hijas bellas de una familia normalmente suelen ser 3... Aquí la norma fueron 4. Así pues REGINA, alta, talla y figura de modelo, bellos ojos azul gris... INTELIGENTE y con una destacada carrera de Arquitectura concluida decide o deciden más bien después del noviazgo de “rigueur” casarse ¿El novio? Un talentosísimo, simpático, bien parecido y notable abogado a quien conocíamos de años atrás cuando aún vivíamos en Cd. de México. FREDERIC MERY-SANSON DESVIGNES pues se convierte en el príncipe consorte de una auténtica princesa tapatía... La noche de su boda la recuerdo ¡pre-cio-sí-si-ma! En un haute-couture strapless, pelo recogido, discreto tocado y una gargantilla de brillantes a juego con los pendientes. Lo que permitió que los ojos brillaran más... ¡que las joyas de familia! Por su parte, ROSA MARÍA CORCUERA con esa clase que caracteriza a toda su familia discretísima en corpiño de tafeta de seda negra y faldón en rojo rebordado. En el escote lució un pendantiff antiguo y, para resaltar ese perfil realmente PERFECTO que posee se recogió el pelo en una especie de sobrio “chignon”... Las miradas convergían para la novia como para su guapísima madre. Por su parte, Madame MERY-SANSON portó si mal no recuerdo un favorecedor traje verde seco y ribeteado en tono borgoña echarpe de gasa a juego y discreto collar de esmeraldas y rubíes. La recepción que siguió a la ceremonia religiosa en los Jardines de VILLA FLORIDA para más de 600 jóvenes en su mayoría lució al máximo decorada con ese buen gusto que caracteriza a ROSA MARÍA. Una fiesta inolvidable no por su lujo y ese exagerado modo de hacer hoy en día las cosas... sino por su sobriedad, elegancia y la exquisita y bien seleccionada lista de invitados de Guadalajara como de Cd. de México... Como siempre fueron las buenas bodas, como deben seguir SIENDO las verdaderas buenas bodas. Por cierto, en estas fechas se deben estar celebrando los CINCUENTA AÑOS de Matrimonio de JAIME Y ROSA MARÍA. Creo que fue en Abril o Mayo del 1969, una pareja a los que vemos poco hoy en día pero de quienes guardamos únicamente buenos momentos. Nos ha tocado ir a las bodas de sus cuatro hijas y de PABLO, su hijo, y de cuando en cuando hablamos con ROSA MARÍA o nos topamos con alguna de las hijas... pues no nos resta más que desearles ¡FELICIDADES! ¡Y por hoy cooooorte y hasta la próxima!