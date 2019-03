Diario de un snob

*Inseguridad por todos puntos de esta gran ciudad, el tema de actualidad.

*La “polecia” en bicicleta nos multó con casi 4,000 pesos ¡por estacionar una moto!

*El ejemplo de honradez y seguridad debiera comenzar por las propias autoridades.

*Recordando una maravillosa puesta en escena de un cuadro del pintor Winterhalter en Bellas Artes.

*Realización del gran Chucho Reyes y de una elegante legión de tapatíos exiliados en Cd. de México allá por los años 40’s.



Y bueno, no es ningún secreto que las autoridades debieran comenzar poniendo el buen ejemplo en cuestiones de honradez, sentido común, educación, ofrecer seguridad a los ciudadanos de todas clases sociales y, desde luego practicar uno de los 7 Mandamientos: “No robarás”. Fuimos objeto de una multa (más bien un auténtico robo) en el pasado diciembre, por los policías ciclistas que deambulan en el CENTRO y en la zona de LAFAYETTE/CHAPULTEPEC, viendo no por la seguridad de los transeúntes, sino cazando incautos para imponer multas altísimas por asuntos banales que no pueden ser considerados como delitos. Una tarde navideña fuimos al centro en nuestra motoneta y, al hacer unas compras y no encontrar sitio donde aparcarla, la rodamos sin encender y la estacionamos en el aparador de un comercio en donde desde luego no estorbaba entrada alguna. Mayúscula sorpresa al salir de la tienda y encontrar ¡una multa por $3,650.00 pesos! El señalamiento en la misma decía: “Vehículo estacionado sobre la banqueta”, no especificando si este era una simple motoneta... o un tráiler de la “Bimbo” ¡Así se las gastan robando y disfrazando de multas! ¿Dónde más podía dejar “mi vehículo”? En la Av. Juarez bajo la banqueta, imposible. En 5 minutos algún veloz “vehículo” la desbarata, o algún malandrín le abre el cofre y se roba el contenido (cosa que además me sucedió esa misma noche y no apareció policía alguno). Por lo pronto, muchas gracias, me estropearon la Navidad y los regalos que con mucho cariño mandamos año con año a gentes tan queridas como las GUTIÉRREZ CASTELLANOS, BRICIO FERNÁNDEZ, MARÍA IRMA ITURBIDE, DORIS ROSALES, EUGENIO LÓPEZ, PATAS ALDRETE, MARTHA COLLIGNON, LUPITA SURO, etc... Pues no les llegaron, ya que nuestro de por sí corto presupuesto mensual se redujo exactamente una tercera parte y nos robaron además el placer que causa el dar... Tampoco pudimos ofrecer obsequios a la familia. Vaya bonita forma de ofrecer “seguridad”... Entretanto, los vecinos de la antigua y elegante Av. Libertad se están uniendo cada vez más para exigir auténtica seguridad... de día o de noche está imparable el robo de autopartes y hemos sido testigos de más de alguno, y lo peor es que nada se puede hacer si los delincuentes vienen armados. Yo por mi parte dejé de recibir en mi casa o de ofrecer alguna cena o coctel por el temor de que a mis invitados les roben de su auto ¡hasta las molduras! Pero pasando a temas y tiempos menos peligrosos, menos cibernéticos y menos híbridos, las fotos que ilustran nuestra entrega de hoy corresponden a una gran Función de Caridad, presidido por su presidenta la duquesa de REGLA y marquesa de GUADALUPE: CONCHITA RINCÓN GALLARDO DE FERNÁNDEZ DEL VALLE, en el Palacio de Bellas Artes de la Cd. de México celebrada en 1948... ¡Hizo ya 70 años! El gran esteta CHUCHO REYES tuvo la feliz idea de montar “un cuadro viviente”... seguramente como los que veía de niño en su natal Guadalajara en las iglesias de JESÚS MARÍA, CAPUCHINAS o SANTA TERESA. Solo que aquí el tema no fue bíblico... sino pagano... recreando un enorme lienzo de 4x3 mts. del pintor germano FRANZ XAVER WINTERHALTER y que a mediados de los 1800 se había puesto de moda en las cortes reales europeas y entre los ricos y aristócratas. “Empress Eugenie surrounded by her Ladies in Waiting” o lo que es lo mismo “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de la Corte”. El gran telón de fondo del inmenso escenario de Bellas Artes lo realizó el propio CHUCHO y las figurantes de la escena las encabezaba SOFÍA VEREA CORCUERA de BERNAL, bellísima con vestido y joyas auténticas de la época del III Imperio caracterizada como EUGENIA DE MONTIJO. Las damas de compañía lo formó un grupo de lo más selecto de chicas guapas de buenos apellidos (dobles of course!) y el cuadro costumbrista y evocador resultó TODO UN ÉXITO además se ofreció un coctel elegantísimo posteriormente ante el “tout” México de la época... sí, recalco una vez más épocas, que al no haber distractores tecnológicos la gente salía, se arreglaba, se vestían... ¡y se divertían! Hoy las autoridades en vez de promover más la vida social y cultural se comienzan a poner en calidad de “alguaciles de la moral (?) y las buenas costumbres”, ¡como si estos fueran unos Santos! Qué horror estarse cuidando de todo mundo... y hasta de los “polecias” como explico líneas arriba y por hoy ¡Cooorte!

Hacia mediados del S. XIX, el pintor alemán Franz Winterhalter se había puesto “a la mode” entre las Casas Reales europeas y, entre la muy escogida aristocracia y alta sociedad en donde la Emperatriz Eugenia de Montijo brilló como nadie. Así pues Winterhalter realiza uno de sus más célebres retratos: “Empress Eugenie surrounded by her Ladies in Waiting”, y que traducido al castellano sería “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de la Corte”, pintado hacia 1855. CORTESÍA / F. Partida

Las elegantes tapatías exiliadas en la Cd. de México allá por los años 40’s dominaban la escena social “capitalina”. Así formaron grupos de teatro que realizaban funciones de caridad para lograr fondos de ayuda a diversas instituciones. Chucho Reyes entonces tuvo la feliz idea de montar en Bellas Artes un cuadro plástico sensacional, precisamente la recreación “en vivo” del célebre lienzo de Winterhalter “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de la Corte”, figurando como la Emperatriz la bellísima Sofía Verea Corcuera de Bernal y como escenario un gran telón de fondo pintado por el propio Chucho Reyes. CORTESÍA / F. Partida

Aquí vemos a Sofía Verea Corcuera de Bernal, quien en los 40’s de alguna forma lideraba la más exclusiva escena social de “la capital”. Ataviada y caracterizada como la Emperatriz Eugenia de Montijo con joyas y vestido originales de la época, causó sensación por su belleza y distinción... Ya hubiera querido la auténtica Emperatriz haberse parecido a Sofía o a sus hermanas Elena y Martha. CORTESÍA / F. Partida

En 1938 y en lo que sigue siendo uno de los capítulos más vergonzantes que registra la historia de nuestra Guadalajara la “mochez de algunas de las gentes conocidas” y autoridades echan de manera humillante a Chucho Reyes de la ciudad. Este se marcha a Cd. de México donde lo acogen tanto la Alta Sociedad como la intelectualidad y los artistas más célebres. En poco tiempo se convierte en el máximo dictador del buen gusto mexicano “a la tapatía” y no regresa a esta ciudad sino 20 años después. CORTESÍA / F. Partida