Diario de un snob

*Hemos de lamentar un deceso notable más.

*Falleció Pedro Aldrete Treviño, gran personaje social.

*Esposo que fue de Sofía Kunhardt.

*Imágenes de nuestra pasada columna extraviadas.

*Grandes personajes internacionales, el Duque de Cádiz y el Duque D’Orleans.

Y la auténtica vida social TAPATÍA que cubrió una buena época desde los años 50’s hasta la llegada del 2000. Estuvo integrada por un grupazo de gente divertida, mundana, internacional, en su mayoría amigos nuestros a pesar de la diferencia de edades. Entre este grupo destacaron y por mucho, una pareja encantadora... PEDRO ALDRETE TREVIÑO y la distinguida SOFÍA KUNHARDT de ALDRETE a los que veíamos muy seguido, ya fuera en elegantes bodas, en cenas o cocteles “chez”, CHRISTIANE CHAPUY quien fuera la mujer tapatía más CHIC e internacional, en el COUNTRY CLUB o en casa de la inolvidable TERE HERMOSILLO... De las bodas de sus hijos recuerdo particularmente la de su hija SOFÍA con JOSÉ PALOMAR LEVER en la bellísima y tradicional hacienda de BUENAVISTA antiguo lar de los CAPETILLO VILLASEÑOR, donde medio Guadalajara elegante se dio cita y, en donde por última ocasión recuerdo haber fotografiado a los PALOMAR y MARTÍNEZ-NEGRETE y PALOMAR y FERNÁNDEZ DEL VALLE. Realmente una pena que una generación de gentes divertidas y notables, han estado pasando “a mejor vida”... sin que por el momento se vea claro quien los supla. El agudo e irónico modo de ser de los auténticos tapatíos no se percibe y, dudo que llegue a percibirse más... la tecnología abarató y barrió hasta con la auténtica TAPATIEZ. Y tristemente las compañías telefónicas no se conforman con haberse metido “hasta la cocina” en cuestiones de privacidad con toda clase de módems y teléfonos... ahora promueven ya el infame INTERNET DE LAS COSAS... dizque para “facilitar la vida cotidiana del hogar”, ajá... cuando en ESPAÑA ya se comprobó que este sistema de tecnología servía para fines tan deplorables como el de pedófilos observando a menores de edad en sus habitaciones, de accidentes carreteros provocados a distancia sin que el conductor pudiera hacer nada al respecto... o espiar salidas y entradas de los que inocentemente se dejaron seducir por este sistema y, encima de todo, sufrir robos y secuestros... Esto lo leímos hace unos meses en una publicación seria hispana, que con todo lujo de detalles daban 10 grandes problemas causados por este dizque novedoso sistema... ¿acaso no perdimos de por sí ya todo asomo de privacidad? Qué objeto tiene el abusar más aun... como no sea el obtener más información y, desde luego millones de dólares... ¿Ventajas del mundo contemporáneo que nos tocó vivir? Y la pasada semana ¿por error? Las imágenes correspondientes al texto donde citábamos y hacíamos una remembranza de la última ocasión en que estuvieron juntos los dos contrincantes al “trono” de FRANCIA si este país alguna remota vez recuperara la monarquía, me refiero claro está a ALFONSO DE BORBÓN, duque de CÁDIZ y a HENRI D’ORLEANS, conde de PARÍS, cuya reciente muerte a los 85 años en alguna forma cierra una etapa de la historia del MUNDO... “mundial”. Y, pues ser descendiente directo de los LUISES XV y XVI no es cualquier cosa. Las imágenes nuestras tomadas por NUESTRA cámara corresponden como ya lo señalamos a la última gran RESEÑA INTERNACIONAL DE CINE que MIGUELITO ALEMÁN intentó revivir con aquel lujo y glamour que su padre el ex-presidente MIGUEL ALEMÁN llevó a cabo por años entre fines de los 50´s y mediados de los 60´s. La coordinación esta última vez corrió a cargo del gran amigo que PACO RIVERO-LAKE CUESTA GALLARDO y en verdad el lujo y el glamour fue lo cotidiano en aquella memorable semana de 1987... Comida y coctel con QUIQUE y VIVIANA CORCUERA... LUNCH en la piscina de ÓSCAR OBREGÓN... cena de gala en la más bella mansión de Aca, como lo es o fue la casa de TACO y MARI ESCANDÓN... las premieres en los diversos cines y en el centro de Convenciones... el desfile de modas de las pieles de la firma DIOR con las modelos llegadas de París a Las Brisas, bajo la dirección de su creador PHILIPE CASTET y PILAR ARNUS, coctel en VILLA ARABESQUE de los PORTANOVA... o la sensacional fiesta para mil invitados en LA LUNA, la fabulosa mansión que fue de ROBERTO TROUYET... y encima de todo la presencia del entonces Presidente de nuestro país, MIGUEL DE LA MADRID y su esposa PALOMA, multitud de estrellas auténticas e internacionales, nobles europeos, bellezas latinoamericanas, cineastas... y bueno como nuestra pareja de algún modo la mexicana más famosa que dio el Siglo XX... la sonorense/tapatía MARÍA FÉLIX... ¿cómo hemos de olvidar esa estadía en el ACAPULCO que aún era el destino de los jet-setters auténticos? Más aún cuando en nuestra adorada Guadalajara nos habían de alguna manera, menospreciado nuestra labor periodística y hasta ninguneado. Así es esta ciudad tan contrastante, tan maravillosa, pero a veces tan difícil... que por 20 años preferimos añorarla desde lejos... que padecerla. Pues como bien dice FERNANDO GONZÁLEZ GORTAZAR... Guadalajara es una ciudad donde más se calumnia al prójimo, se propaguen chismes, se critique más... ¡y se haga menos! Pero por hoy ¡Corte!