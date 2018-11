Diario de un snob

*30 años sin Luis Barragán.



*El más grande arquitecto mexicano (tapatío) de los últimos tiempos.



* Falleció un 22 de noviembre de 1988 a los 86 años en la Ciudad de México.



Hablar/escribir de LUIS BARRAGÁN, fallecido un 22 de noviembre de 1988 en su casa de Francisco Sosa 14, en pleno barrio popular de Tacubaya en la Ciudad de México, nunca será tema de discusión sobre si fue un genio o no. Esto muy a pesar del controvertido ARCHIBALDO BURNS, quien en sus memorias publicadas en 1994 arremete contra BARRAGÁN, CHUCHO REYES, MARÍA FÉLIX, ARREOLA, RULFO, GLORIA RUBIO de GUINNESS y hasta con los CORCUERA en todas sus combinaciones. Podría pensarse que JALISCO le producía una especie de inquina, envidia o algo parecido; a no ser por la admiración que le demuestra a Don JOSÉ CLEMENTE OROZCO, a quien no deja de alabar y reconocer los méritos del genio de los genios de nuestra pintura mexicana. El motivo de BURNS para anotar sus divergencias estéticas contra los tapatíos tiene su fundamento al creer que por ejemplo LUIS BARRAGÁN vivía como franciscano por mera pose o que CHUCHO REYES le preocupara la elegancia natural del pueblo, no el pueblo en sí. Para ARCHI todo lo que tuviera una exagerada preocupación estética ya le parecía de entrada cursi o chafa. Tendría mucha razón si es que hubiese conocido el trasfondo de la vida tapatía en donde las haciendas -como Corrales- de la familia BARRAGÁN MORFIN era en realidad de una austeridad monacal, al igual que otras tantas de esta región así es como se vivía en ellas lo mismo dueños que empleados de las mismas. De tal suerte que el que LUIS BARRAGÁN viviera en una cierta sobriedad no era de modo alguno una pose a manera de imponerse a los recargados decorados europeizantes que en la Ciudad de México imperaron hasta bien entrados los años 50’s, se trataba de su manera auténtica de vivir. Y sea como fuera el descubrimiento de lo mexicano se debe a los tapatíos que tanto critica BURNS anoto al vuelo también a ROBERTO MONTENGRO o al DR ATL. Y casi con igual saña crítica hasta a su propia familia lo que le podría dar una especie de “imparcialidad” pero no llega a convencer. Para demostrar como JALISCO es y ha sido cuna de talento no hace falta más que ver las estadísticas y los personajes. Al no entender BURNS la historia de la antigua NUEVA GALICIA y como de ser reino se le fue despojando de grandes extensiones de territorio (entre otros asuntos más) imposible que entendiera el porqué de un lenguaje arcaico como el de ARREOLA o RULFO (arcaico pero vigente en el campo jalisciense). BURNS fue un personaje de su tiempo que vivió ciertamente en algunas grandes ligas en la Europa de entreguerras con lo cual y añadiendo su intensa vida “capitalina” de “alta sociedad” o como se le llamara, no podría o no pudo jamás entender el espíritu de JALISCO que simplemente arrasaron con las bellas artes en todas sus formas en todo el siglo XX, de una forma más sencilla y austera. Un homenaje más al gran LUIS BARRAGÁN el más notable de los arquitectos que ha dado Jalisco y para gloria de México ante el mundo a 30 años de su fallecimiento.

CORTESÍA/F. Partida

Legado. A 30 años de la desaparición física del más grande arquitecto que ha dado Guadalajara a México y al mundo, una imagen del gran Luis Barragán Morfin con su madre y su hermana Luz, C. 1921. El escenario puede ser el campo de aviación de El Rosario durante una exhibición de aeroplanos. Una Guadalajara todavía con fuertes resabios de aquella “Belle Epoque” y, de cuando la elegancia era una forma de vida tan necesaria casi como el respirar entre todas las clases sociales de nuestra clara ciudad. Barragán falleció un 22 de noviembre de 1988, años después de ser galardonado con el Premio Pritzker, la máxima presea al mundo de la arquitectura. Como todo en esta vida, en este México el verdadero reconocimiento vendría después.