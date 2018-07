Diario de un snob

• Recordando a un buen alumno y deportista del Instituto de Ciencias

• Los mejores años de su vida en las aulas de los Jesuitas

Días pasados por una de esas situaciones que de pronto nos parecen “explicables pero inexplicables”, al entrar a una librería me topé con un lujoso y bien editado libro “110 AÑOS” del INSTITUTO DE CIENCIAS... Más tarde sin advertirlo siquiera y de vuelta a mi casa pase por donde habían vivido muchos años atrás mi padre, tíos y abuelos paternos... después me pude dar cuenta que era aniversario del natalicio de mi padre ANTONIO PARTIDA VALDOVINOS (19 de Julio de 1935/Octubre 11 del 2013) y comprendí como el subconsciente (o una energía o fuerza) es capaz de mandar mensajes subliminales. Al estar hojeando ávidamente el libro del colegio JESUITA por antonomasia me vino una vez más el recuerdo de autor de mis días ya fallecido hace casi cuatro años, al recordar el cariño y amor que le profeso a su colegio. También como si me estuviera enviando un mensaje y buscando en mi biblioteca otro título cayó casi sin percibir uno de los ejemplares de JUVENTUD la añorada revista que elaboraban los estudiantes del INSTITUTO DE CIENCIAS.

El número correspondía a Febrero de 1952 y en las páginas principales se destaca la crónica del CAMPEONATO RELÁMPAGO INTER-ESCOLAR de futbol y que al parecer hizo época por alguna razón, en donde aparece una foto muy elocuente en el campo de futbol “Nacho Díaz del Castillo gana una cabeza a Partida en el ruidoso y famosísimo Gonzaga-Autónoma” como dice el pie de foto. Al parecer fue un campeonato intercolegial muy “mentado” y en donde el equipo de la Autónoma resultó triunfador gracias al gol anotado por mi entonces jovencísimo padre, situación que le acabó apenando pues el destino lo colocó en contra de sus propios amigos y ex compañeros. Siendo un excelente estudiante y más que nada estupendo deportista en el futbol como en basquet los de la Autónoma sedujeron y convencieron a mi querido abuelo de que su hijo no le convenía más tenerlo con los Jesuitas... Que además, al entrar a la carrera de Derecho menos le convenía siendo tan “católico” tener un hijo en la Universidad oficial “no se fuera a hacer comunista”. El abuelo no hizo caso de las suplicas del hijo y lo cambian de institución. De la que sólo acabó guardando pocos buenos recuerdos... Exceptuando a Don LORENZO MARTÍNEZ-NEGRETE y al Padre LARIS y algunos docentes y compañeros más.

Su ESCUELA sus mejores años fueron los del INSTITUTO y ya delicado de salud las pocas veces que hablábamos me preguntaba por sus condiscípulos: “Oye y ¿qué tal, cómo está ALDO (Cordova Fermanni)? Y dime, ¿ves a PEPE (Aguilar Valencia)?... Si ves a LUIS GONZÁLEZ MORFIN, salúdamelo”. Y dime ¿qué fue de JAVIER PINTADO?... ¿Y TOÑO DE LANDERO, qué es de él?... Esto nos puede dar una idea de que tan importante ha sido para los alumnos de los JESUITAS el buen nivel de educación y de libertad que les permitían. Pongo como ejemplo un caso como el de mi padre que al paso de los años se alejó de la religión, brilló en muchos aspectos, cometió errores, los enmendó algunos supongo que otros no... Pero siempre mantuvo y nos inculco el espíritu y filosofía JESUITA que recibió en aquellas aulas del añorado plantel de Av. Tolsá. Tomó mucho trabajo y esfuerzo cambiar de locación, de aquella a la actual de Av. Ávila Camacho y, más que nada los edificios como las demás cosas poseen una especie de “alma” que demora retomarlas. Apenas son 60 años no vemos la necesidad de dejar unas maravillosas instalaciones con “Ángel” y aún con espacio suficiente, por otras alejadas y que cuyos muros nada podrán decir a sus alumnos.

Este Duque tuvo la dicha de estudiar la Preparatoria en la célebre PREPA UNO o PREPARATORIA DE JALISCO que había sido la sede ya del INSTITUTO SAN JOSÉ de los Jesuitas y pude respirar y percibir “Eso” que los viejos muros transmiten a sus alumnos en un ambiente de igualdad y de libertad que solo una Institución con la experiencia de los JESUITAS ¡posee hace ya más de 500 años! No la desperdiciemos y nos olvidemos del actual edificio en aras de falsas necesidades modernas... para luego estar añorando lo que absurdamente permitimos desaparecer. Con todo respeto para el actual Rector del INSTITUTO DE CIENCIAS, GUSTAVO A. GONZÁLEZ CASTAÑEDA, que hace alusión a PROUST en la introducción al libro que menciono sobre esta institución, precisamente para no tener que “ir en busca del tiempo perdido” a un sitio nuevo, lejano y perdido valdría la pena dejar en su actual ubicación a tan prominente colegio... por esto y por RESPETO a tantos y tantos grandes personajes egresados del CIENCIAS. Además, los edificios emblemáticos pasan a ser de todos (en este caso los tapatíos) no se vale hoy en día ya cometer o repetir los errores que se cometieron en un pasado. Desde aquí un pequeño homenaje a los dos miembros del CAIC: DANIEL ARAIZA CHÁVEZ y ENRIQUE GONZÁLEZ CEBALLOS los que “No murieron… llegaron a la Cumbre”, en Perú.