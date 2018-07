Diario de un snob

• Las Temporadas de verano hace más de 100 años

• Todo Guadalajara en tropel partía a la Villa de San Pedro

• Escala y refresco en El Paradero

• ¡¡Sola ni al balcón y a la calle con chaperón!!

Y bien querido diario no hace ni 100 años que por estas fechas todo... Pero TODO Guadalajara elegante se trasladaba a la entonces cercana (pero en la época algo distante) villa de SAN PEDRO (y sin el Tlaquepaque que le endosaron después) a fin de pasar una de muchísimas y muy famosas TEMPORADAS que se llevaban a cabo desde mediados de junio y, hasta fines de agosto o inicios de septiembre. Siendo imperativo estar ya instalado para el 29 de junio día de SAN PEDRO APOSTOL y que para tal fin muchísimas de las familias notables poseían en dicha villa sus fincas de descanso viniendo a ser el equivalente de San Agustín de las Cuevas (hoy Tlalpan) en la Ciudad de México. La tradición como villa de descanso proviene del S.XVIII cuando menos, aunque fue en el XIX cuando se estableció como una costumbre social imposible de evadir o de evitar para todo aquel que figurara o quisiera figurar entre el “who’s who” tapatío de la época. Naturalmente la “Pax Porfiriana” ayudó a estabilizar aún más la costumbre de pasar los veranos en San Pedro, aduciendo que en Guadalajara los “calores de mayo y junio eran insoportables”!! Ay…qué dirían nuestros bisabuelos si se dieran un brinco a épocas presentes donde ahora sí los mayos se tornan bochornosos e insoportables!! ... Se aducía en la época que además el clima en San Pedro era más benigno y, ciertamente hasta hace no muchos años lo fue... Dos o tres grados de diferencia realmente hacían la diferencia!! Pero la realidad es que los TAPATÍOS siempre prestos a practicar el “dolce far niente” si no hubiese sido el pretexto del frescor de la cercana villa, cualquiera otra excusa se hubiesen inventado.

Así el antiguo camino de San Pedro (y a México )comenzaba pasando la Garita del mismo nombre en lo que hoy es el Monumento a La Bandera y que la formaban dos arcos monumentales de cantera... El camino es hoy el Blv. a Tlaquepaque y en lo que fuera el añorado CLUB ATLAS se le llamó por muchísimos años EL PARADERO, pues allí se hacía una escala o una parada para que los coches de caballos, en todas sus versiones y más que nada sus ocupantes tomaran un “refresco” desde luego no embotellado sino en forma de verdaderamente refrescante aguas frescas de tantísimos sabores que le dieran fama a esta Guadalajara; entonces autentica ciudad en la forma de ser de sus habitantes, como en sus platillos y sus bebidas... Ya no digamos en su manera de hablar y de gastarse bromas. En el mentado PARADERO las familias de postín intercambiaban impresiones y se hacían saber unas a otras donde pararían la temporada, bien fuera en sus propias fincas, o bien invitados como huéspedes los que no poseían una. No estaba aún “a la mode” vacacionar en las playas (esta costumbre comenzó a fines de los 1920’s)y la otra gran temporada social “fuerte” lo constituía Semana Santa y Pascua en Chapala sobre todo los años consecutivos que Don PORFIRIO DÍAZ y su corte capitalina pasaron idílicas vacaciones en el más bello lago de México previa parada que hacían en La Florida, la casona adjunta a la Hacienda de Atequiza de sus compadres los CUESTA GALLARDO.

En la época de mayor esplendor de estas temporadas en San Pedro hacia 1888 destaca una crónica que el poeta de moda MANUEL GUTÍERREZ NAJERA dedica a la bella COBA CAÑEDO durante una “tamalada” en una Huerta de San Pedro... Dentro de la multitud de festejos que con motivo de la llegada del ferrocarril se llevaron a cabo hace ya 130 años y nota de la cual ya hablamos en otra de nuestras entregas. Cabe señalar que muchas otras familias menos apegadas a las modas y a la inveterada costumbre de “ver y dejarse ver” se marchaban la temporada completa (o bien la alternaban) a sus enormes haciendas que en Verano precisamente es cuando más se disfrutaban por sobre todo las que estaban situadas por los rumbos de Ameca. Cabe añadir que en torno a la villa alfarera había a su vez algunos ranchos y haciendas que acabaron convirtiéndose en colonias y fraccionamientos urbanos, al vuelo anotó: El Camichin de FRANCISCO GONZÁLEZ RUBIO... El Álamo de PEDRO ROSALES... El Rosario de JOSÉ MA. DE OBESO... La Quinta Velarde (ya despojada de la familia del “Burro de Oro”) aparecía como propietario OCTAVIANO JIMÉNEZ... La Calerilla de la Vda. de TOLENTINO… El Cuatro de JESÚS LARREATEGUI o Arroyo de en medio de MANUEL QUEVEDO entre otras más o menos cercanas a la capital tapatía como a la villa en cuestión. Así pues las familias con todo y ajuar de casa completo y cargando hasta el perico.

Las criadas y los mozos se divertían en SAN PEDRO entre días de campo, serenatas, tertulias en los vastos salones de las casas con juegos de prendas o bien con las famosas “ charadas”, adivinanzas o también a las cartas con aquellas viejas barajas españolas. Las familias de más relumbrón daban algún baile suntuoso con motivo de algún bautizo, o hasta sin motivo. Contrario a lo que se pudiera pensar LA SOLEDAD fue por muchos años la iglesia favorita de muchas de las familias principales de la Guadalajara del siglo XIX que preferían ésta a la de SAN PEDRO APOSTOL... Casi sin sentir entre “pelar la pava” (como se decía entonces al término “noviar” o “flirtear”), gozar de no hacer nada, pasear a parajes cercanos y cruzarse miradas, o hasta mensajes los y las jóvenes de entonces elegían partido en un ambiente ligeramente más distendido del que se respiraba en la ciudad donde las “niñas” de casa no podían salir ni al balcón!! Sin antes pedir permiso y a la calle menos!! Como no fueran con su “nana” o institutriz o alguna tía fea de pronostico y además de todo solterona... El regreso a Guadalajara se realizaba de manera mil veces menos alegre y apoteósico que la ida a SAN PEDRO... Pero ni para qué preocuparse pues entre septiembre y diciembre con Las POSADAS distaba ya muy poco tiempo!!... Y por hoy CORTEEE!!