Diario de un snob

Y antes de tratar temas mundanos y frívolos nos gustaría enviar un voto de admiración y respeto para la FUNDACIÓN STELLA VEGA ÁLVAREZ al haber dotado a la institución CRUZ VERDE de equipo de las más alta y actual tecnología con el fin de prever una de las enfermedades que más estragos ha venido causando particularmente en nuestra ciudad —como lo es el Cáncer— de ciertos años a la fecha. Más aún entre las mujeres que son por antonomasia las que mejor deben (debieran) estar protegidas de este y otros males. Así STELLA ÁLVAREZ quien dirige la fundación sin fines de lucro y a través de los prestigiados LABORATORIOS PISA prosigue en su labor (muy discretamente por cierto) en ayudar a la comunidad. Nos viene a la mente en rápida secuencia de recuerdos STELLA VEGA GAMIZ, una de las señoras más bellas en todos sentidos. Hace tiempo que se adelantó en el camino, pero sus hijas (tan bellas como la madre) no cejan en contribuir aquí y allá en bien de quien necesita atención. Creo haber ido de más joven a las fiestas de XV años, después a las bodas. ¿Cómo no recordarlas?... STELLITA una gran dama... hoy sus hijas STELLA, VIVIANA y KARLA heredan esa luz y presencia maravillosa que su madre proyectó. Y la víspera del día de STA. MARÍA MAGDALENA BARAT fundadora en Francia a inicios del S. XIX de los COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN; la generación 1978 celebró los 40 años de su graduación. Esta institución —como lo hemos anotado en otras ocasiones— se fundó en Cd. de México hacia 1883, poco después se abrió en San Luis Potosí uno más y a instancias de Doña CONCHA PALOMAR de CORCUERA quien acude junto con otras damas tapatías piadosas y caritativas a solicitar se abra un colegio ante CARMELITA ROMERO RUBIO de DÍAZ... y así es que por 1895 (si la memoria no me falla) abre el COLEGIO DE LAS DAMAS DEL SAGRADO CORAZÓN en el núm. 63 de las calles de Hospicio, en una época que tras las guerras de Reforma los colegios de cualquier credo habían casi desaparecido y se requería una institución que atendiera a las hijas —desde párvulas a señoritas— en la educación no solo la que pudieran recibir en casa sino en un ambiente y nivel adecuados a su categoría y, a la vez socializaran en un mundo que rápidamente venía cambiando. Al paso de los años y, por razones que sólo Dios sabe, el Colegio tapatío se le acabó llamando genéricamente “EL DE LAS DAMAS” tal vez menos estricto y cerrado que el de San Luis, pero por consiguiente el más actual en métodos de enseñanza y más acorde a la idiosincrasia de las bellas tapatías, así pues, entonces como ahora acogió en sus distintas etapas y domicilios a buena parte de la “ Flor y Nata” de los buenos apellidos locales como de la vasta región que circunda y domina Jalisco...

Guadalajara, semillero de gente guapa y plantosa “per se” en el célebre colegio a que hacemos referencia aún más bellezas podiase encontrar. Nos tocó ir con los amigos de escuela a las típicas salidas de las alumnas como todos los adolescentes de ayer, antier y anteantier, para ver de reojo a la chica que le llenaba a uno el ojo... hoy en día no creo que esta tradición perviva, reitero; todo ha cambiado de una manera tan tosca y grosera a través de los teléfonos inteligentes que la ficción nos ganó y por mucho a la realidad. Sin hundirnos en el pasado pero sin olvidar lo auténtico y tangible nos dio muchísimo gusto saber que la generación 1978 del COLEGIO GUADALJARA o De LAS DAMAS celebraba el 40 aniversario de su graduación. Caramba, cómo pasa el tiempo de rápido pues recuerdo fiestas incluida la de graduación, o aquella sensacional TARDEADA en una discoteca entonces muy a la moda THE PLANTATION en donde precisamente las chicas de esta generación organizaban para recaudar fondos para su graduación con una “modelada” como se les llamaba entonces a las pasarelas donde niñas muy monas dentro de las mismas alumnas hacían las veces de modelos con aquellos jeans Calvin Klein o Jordache o lo que estuviera recién llegado en marcas de prestigio a las boutiques de la ciudad. Después arrancaba la pista con aquella sensacional DISCO MUSIC que puso a bailar de nuevo a toda una generación. Años después fuimos a las bodas de tal vez la mitad de las amigas de esta “Class of 1978”... de tal suerte que el solo ver las imágenes de auténticas bellezas que (y que muchas lo siguen siendo) nos emocionó sobremanera... por sobre todo las cuatro MÓNICAS que fueron condiscípulas... FERNÁNDEZ-VILLANUEVA, LEAÑO REYES, SAHAGÚN y ORENDAIN... Además de doce más una que fueron compañeras desde “Elemental” cuando aún el Colegio se ubicaba en Av. de La Paz y que siguieron juntas del 1965 hasta concluir preparatoria en 1978. A muchas les perdimos la pista, viajamos mucho y vivimos más de 20 años fuera, así que identificar ipso facto a ROSI IBARRA... PAULINA DÍAZ DEL CASTILLO... SOFÍA ARANGUREN... FLORENCIA JUÁREZ... GABY IGARTUA... ISABEL ITURBIDE... las GÓMEZ VEREA o LOURDES GARCÍA CASTELLANOS y decenas más que no cabrían en este espacio... no hicimos más que brindar a su salud con un buen tequila y desearles lo mejor pues estas generaciones fueron las últimas de un mundo que no es precisamente el que conocimos en EL PAÍS DE MAGUSIN o en LA ISLA DE GILLIGAN, o en EL DISCO PATINBIONICO pero tampoco nos podemos quedar atrás, así que ¡Salud! Y a celebrar otros 40 años más que al fin y al cabo los 40 de ayer son apenas los 20 de hoy. P.S. Una ausencia inolvidable... SILVIA LANDEROS VOLQUARTS... beso donde quiera que se encuentre.