Diario de un snob

* EN RECUERDO DE UNA GRAN DAMA

* FALLECIÓ MARTHA GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ ALLENDE

* POSICIONÓ INTERNACIONALMENTE A GUADALAJARA EN EL MUNDO DE LA ÓPERA

* ¡¡IRONÍAS DE LA VIDA!!

Y recién falleció la que fuera por años directora de la asociación CONCIERTOS GUADALJARA A.C. y cuya actividad fue tal que a partir de que toma las riendas de esa institución y precedida por la gran TERE CASILLAS y TERE SANTOS ROJO de OROZ inicia los 80’s con una serie de actividades de gran nivel pocas veces vista. Arranca así la etapa más prolífica para el bel-canto con grandes figuras como PLÁCIDO DOMINGO o la eximia soprano tapatía GILDA CRUZ ROMO en su momento de más éxito en los grandes escenarios mundiales. Ya lo hemos dicho: a MARTHA nada la detenía, y así conformaba por lo menos una temporada de tres puestas en escena completas más otras dos o tres Óperas a lo largo del año y según los calendarios de los grandes artistas.

La recuerdo con mucho cariño desde que allá por 1971 formó un grupo de damas voluntarias en el HOSPITAL CIVIL entre otras mi propia madre... ARMIDA VILLASEÑOR de ROBLES URIBE, OLGA SIDER de ZUNO, LOURDES DE SANDOVAL, en una época que no existían las ONG y todo se hacía por amor al prójimo y de manera desinteresada y sin la pretensión de aparecer en las notas sociales. Ya viviendo este Duque en la Ciudad de México cada que pasaba por Guadalajara me asomaba aunque fuese un minuto a saludarla a sus oficinas en el Ex Convento del Carmen y siempre atareada pero amable me ponía al tanto de los eventos que tenía programados. Importantísimo fue el apoyo de este diario y de Don JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO y ya posteriormente de JAIME Y CARLOS la generación que le siguió, así como el apoyo de Don FRANCISCO JAVIER SAUZA y su esposa ELENITA GUTIÉRREZ de SAUZA. Dueña de una elegancia innata y sencilla y descendiente de una familia antigua como lo fueron los ARRONIZ Y FÉRNANDEZ DE HIJAR esa clase no el hurto...simplemente la heredo de sus ancestros.

Casada con el importante notario CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALLENDE, además fungió como político de altos vuelos y fue uno de los alcaldes de Zapopan más recordados, por consiguiente MARTHITA tuvo una gran cantidad de responsabilidades ya fuera en el INPI, como jefa del Departamento de Bellas Artes (hoy Secretaría de Cultura), como directora del INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, ¡y además atender a sus seis hijos! ¿vaya mujer de qué estaba hecha? No terminaríamos de anotar tantas anécdotas e historias acerca de Doña Martha, Marthita o Martha… sólo nos resta darle las gracias donde quiera que se encuentre por habernos permitido disfrutar el más grande espectáculo del mundo que sigue siendo la ÓPERA y con los grandes artistas en su mejor momento.

Nos tocó en suerte asistir al homenaje que hace algunos años se organizó en su honor, creo allí fue la última ocasión que la vimos y Doña MARTHA SERRANO de BAEZA es quien nos mantenía al tanto sobre su salud. ÓSCAR TREJO ZARAGOZA tuvo el buen tino y “timing” de publicar el maravilloso libro “Una Pasión Compartida (Los pasos de Conciertos Guadalajara)” el pasado año así en vida MARTHITA pudo ver resumido todo cuanto hizo por la cultura en Jalisco. La extrañaremos y mucho... nuestro sentidísimo pésame a sus hijos MARTHA, JUAN RAMON, CARLOS, VICENTE, HÉCTOR CONSTANCIO y AMÉRICA... Y como una ironía del destino el día que falleció se reponía en el gran TEATRO DEGOLLADO la Ópera “PAYASOS” la inmortal obra de LEONCAVALLO con la que en 1982 y con PLÁCIDO DOMINGO en el papel de Canio, MARTHA la había puesto en escena en una de las noches más memorables que registra la historia de la música en Guadalajara y tal vez México... ¿Simple casualidad o ironías de la vida?