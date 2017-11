Diario de un snob

* Aquellos memorables desfiles cívicos del 20 de Noviembre

* Participar en uno era todo un privilegio

* Los colegios elegantes como las escuelas públicas participaban por igual

* Recordando al gran músico tapatío José F. Vázquez

En lo que va corrido el siglo XXI hemos venido perdiendo más costumbres (buenas supongo) y tradiciones que en los últimos 50 o 60 años. Y no se trata de hablar como un auténtico ruco y encima de todo ¡Grinch!... sino las cosas como son, la tecnología ataranta hasta al más ‘pintado’ ya vimos un ‘faux pas’ más (y delos buenos) de nuestro Ejecutivo... pero tanta información, aparatos chinos, y artilugios de toda especie, y encima hackeados, cómo no va a cometer uno meteduras de choclo ¡Ay qué tiempos señor Don Simón!

Todavía no hace muchos años una fecha cívica como la de hoy 20 de noviembre era motivo de siendo desfile deportivo/militar con la participación de en su mayoría escolapios de todas edades y grados y en una perfecta y democrática mezcla de clases sociales, religiones y linajes de la Calzada pa’ca y de la misma para allá. Alguien recuerda el célebre ¿CLUB ORO? Estaba en los dizque poco elegantes ‘suburbios’ del Oriente (por ponerlo en modo elegante) y allí se llevaban a cabo aquellos inolvidables Festivales intercolegiales del CERVANTES entre otros y nadie se sentía ¡ni más poppoff ni pelado! Pues si un día llegó la Tec... NO... logía y nos hicieron creer que éramos ya muy ‘supersónicos’ y avanzados y pos’n ya estamos viendo los resultados... En fin, lo que no falla la tecno y sus dichosos aparatos ¿in? teligentes es para que los malandrones den santo y seña de a quién quieren fastidiar por no decir asaltar...

Añoranza por aquellos ordenaditos desfiles donde los papás de los chicos seleccionados para figurar hacían hasta lo imposible para hacerle en casa el uniforme que habría de lucir su crío o —caso distinto— ir a las Fábricas de Francia, La Colonial o La Económica para ajuarear al retoño y que no desmereciera ante los del CERVANTES o estos ante los del UNIÓN o el INSTITUTO DE CIENCIAS... las del COLEGIO VICTORIA eternas rivales del NUEVA GALICIA en mucho pero más en lo buenazas que eran las chicas de ambas instituciones para el Volley Ball... las del SAGRADO CORAZÓN con las de las MERCEDARIAS... las TERESIANAS con las REFORMA al igual que los de la Escuela BASILIO VADILLO VS los de la MARTÍNEZ VALADEZ (o Las Trojes)... unos en technicolor y otros no tanto pero sin ese tufo de pedantería que hoy creo abunda mas mucho más que antaño...

Todo un enorme movimiento comercial se dejaba sentir con objeto del famoso desfile del 20 de noviembre y que hoy ni siquiera creemos que exista en los pueblos por alejados que se encuentren de la ‘cevilizacion’ ... Famosa fue la banda de ‘Guerra’ del CERVANTES y muy engominados con fijapelo Birjan o con glostora había que hacer honores a la Bandera al menos los Lunes y con el elegante Blazer y pantalón de franela beige aunque fuera tamaño miniatura como los que nos encasquetaban y además con camisitas almidonadas... para llegar a casa de regreso hechos un ‘santocristo’ como decían las tías de antes... aunque la tía que más quisimos en casa no era como las pintan... sino todo al revés... guapetona usaba unos Capri pants entallados a la moda de los 1960, le fascinaba el Twist y escuchaba Radio Juventud... pero a fin de cuentas su pasión fue la música clásica y fue una de las alumnas más jóvenes de aquel memorable edificio ya destruido... se entregó en cuerpo y alma al estudio de la música culta y en Barcelona como en Madrid y en Buenos Aires donde estudió, y llegó a contar con amigas de la talla de GILDA CRUZ ROMO o la gran VICTORIA DE LOS ÁNGELES... una tía de película, pues lo mismo nos tocaba al piano piezas de CRI CRI que ‘Palillos Chinos’ o el ‘Adiós’ de CARRASCO o ‘Extraños en la Noche’ la pieza con la que la enamoró aquel gran líder de un segmento estudiantil que murió poco antes de que se casaran.

Ella en desfiles y más si eran de presumir representaba a su escuela y alma mater... y no se perdía un concierto, ballet o recital en el DEGOLLADO antes de padecer un cáncer realizó uno de sus anhelos como lo fue el de redescubrir un repertorio vocal de ese gran músico con lo fue el Maestro JOSÉ F. VÁZQUEZ nacido en Arandas, Jalisco. Claroooo pero así como triunfó en París, Londres, Tokio, Berlín lo mismo como compositor que como gran director de orquesta un auténtico producto de —TAL NIVEL INTERNACIONAL— que prefirió olvidarse de su terruño antecede que lo olvidaran ¡BRAVO! Aún hoy en día, dudo que muchos sepan quién fue. En fin, todo esto y más nos trajo a la memoria los mentados 20 de noviembre... fecha en comenzábamos a elaborar en el colegio gigantescas CARTITAS AL NIÑO DIOS, por nuestro dizque ‘buen comportamiento’ en vías de la temporada de Navidad, que esa será tema de otras notas.