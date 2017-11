Diario de un snob

• Recién arrancó la VIII “Feria del Libro Usado y Antiguo”.

• Como sede, los Portales de Palacio Municipal.

• Coctel de inauguración de “3 Pilares”, señorial palacete esquina de Parroquia y Miguel Blanco.

• Convertido en apartamentos y hotel de exquisito y sobrio buen gusto.

• Recién falleció Carmen Hecht Ochoa vda. de G. Arce, última de su época.

Y desde aquí nuestro pésame al nutrido grupo familiar de los HECHT, OCHOA, G. (González) de ARCE... GONZÁLEZ-RIVAS... ARCE Y BERNAL GARCÍA-PIMENTEL... G. de ARCE Y TAPIA... ARCE Y DÁVALOS GLEZ. RUBIO y tantos más imposible de citar por ser esta familia a más de gran prosapia muy extensa. Así pues el fallecimiento de Doña CARMEN HECHT OCHOA vda. de Don GUILLERMO G. de ARCE Y GONZÁLEZ RIVAS supone el fin de una época de grandes señoras con un estilo y clase que no se ven ya más. Tal vez ella fue la última de su generación pero... puedo estar equivocado, se ofreció misa solemne por su eterno descanso en el templo de “El Calvario”, sita en col. Seattle y ante la presencia de numerosísimo grupo de la antigua sociedad tapatía. Ella descendiente del clan OCHOA del Sur de Jalisco cuyos orígenes se remontan al S. XVII y a su vez quien fuera su esposo descendía del sabio Doctor Dn. FORTUNATO G. ARCE Y RUBIO y de la virtuosa dama Dña. CAROLINA TAPIA Y VARELA, esta a su vez emparentada con las más notables familias tepiqueñas (cuando aún formaba parte de la Nueva Galicia)... y tapatías.

No hace mucho escribimos aquí mismo una semblanza del célebre Dr. FORTUNATO ARCE y la importancia que tuvo como galeno (al punto de ser considerado un sabio) y como gran ser humano y padre de familia excepcional. Aquí en particular nos ocuparemos de citar sólo unas ramas de la extensa prole... Dn. CARLOS G. ARCE Y TAPIA, fallecido joven... Dña. MARIA G. ARCE Y TAPIA religiosa que fue de las Siervas de María, murió en 1930... Dn. ALBERTO G. ARCE Y TAPIA caso con Dña. PILAR GONZÁLEZ PALOMAR Y RIVAS CUERVO y de aquí se desprenden GUADALUPE G. ARCE y GONZÁLEZ RIVAS esposa que fue de Dn. PEDRO GALVAN Y NICOLS... le siguió Dn. ALBERTO G. ARCE Y GLEZ. RIVAS quien casó con Dña. MARÍA HECHT OCHOA (hermana de Carmen la dama que nos ocupa) así se casarondos hermanos con dos hermanas... ALBERTO Y MARÍA tuvieron por hijos a la guapa PILAR y a ALBERTO G. ARCE Y HECHT... prosigue la muy distinguida PILAR G ARCE Y GLEZ. RIVAS quien casó con RAFAEL BERNAL Y GARCÍA PIMENTEL afincándose en Cd. de México y destacando como una de las señoras más elegantes entre los 40’s a los 70’s del S. XX... sus hijos fueron RAFAEL, FRANCISCO y PILAR BERNAL y G. ARCE... el penúltimo de esta rama lo fue el ya citado GUILLERMO G. ARCE Y GLEZ. RIVAS quien casó con Dña. CARMEN HECHT quienes tuvieron por hijos a GUILLERMO (Mito) recientemente fallecido, a la gran amiga que es CARMEN y ENRIQUE G. ARCE Y HECHT, Mito casado con esa gran mujer promotora de las artes como lo es PATRICIA URZÚA tuvo dos hijos... PATRICIO Y FERNANDA amigos nuestros, jóvenes y talentosos a su vez no hace mucho que se casaron... y por último Dña. JULIA G. ARCE y GLEZ. RIVAS, quien casó con Dn. PEDRO PRIETO MENOCAL sin descendencia... un recorrido por una en verdad notable familia tapatía en esta época en que la confusión parece abarcarlo todo.

Y a no perder la VIII Feria del Libro Antiguo en los Portales de Palacio Municipal y hasta el 18 de Noviembre... grandes libros y buenas ediciones. Y felicitamos al equipo que integró la restauración de una vieja casona en pleno Barrio del Pilar y que pudo haber sido parte del Convento o Beaterio de Las Arrepentidas contiguo a la antigua parroquia del Pilar... hoy un elegante y funcional hotel y apartamentos... esperando que se prosiga el rescate de antiguas fincas y que las H. Autoridades si no las rescatan (como está bien visto) al menos que faciliten trámites y alguna clase de apoyo para devolverle a Guadalajara su antiguo y elegante CENTRO.