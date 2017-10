Diario de un snob

Y hace ya siete décadas que Don JESÚS GONZÁLEZ GALLO fue elegido Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Así pues, 1947 es una especie de “parteaguas”... en más de un aspecto... pues concluidas etapas revolucionarias y después de la llamada Guerra Cristera... el país al mando del Presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS tomó un rumbo diferente (para bien o para mal)... comenzó una era que podríamos llamar “moderna” y en la que Jalisco se reposicionó como líder en muchos campos... la gran capital del antiguo Reino de NUEVA GALICIA redoró su blasón... Y a excepción de la despiadada destrucción de aquella Ciudad de los Palacios, como también lo fue Guadalajara, al menos se realizaron muchísimas mejorías en salud, educación (se inaugura el enorme complejo que hoy conocemos como Escuela Vocacional)... se concluye finalmente la carretera al lago de Chapala... un nuevo aeropuerto donde hoy se encuentra... ilustres visitantes internacionales pasan por Guadalajara... desde notables directores de Orquestas de primer nivel... al Príncipe BERNARDO DE HOLANDA... o el destronado Rey CAROL de RUMANIA y su pareja la célebre Madame LUPESCU... Una ciudad con Hipódromo... con un nuevo y exclusivo Club de Golf... el hoy internacionalmente celebre “Guadalajara Country Club”... se realizan obras de restauración y se redecora el Salón de Embajadores del antiquísimo y bello Palacio de Gobierno (Antiguo Palacio de los Capitanes Generales)... en el mundo internacional de la “Café Society” (que después sería la jet Set) destaca GLORIA RUBIO ALATORRE de VON FURSTENBERG y que se casaría después con SIR LOEL GUINNESS... en el ámbito nacional MARÍA FÉLIX declarada más tapatía que sonorense se encuentra en la cúspide del estrellato deslumbrando los ojos de todo género de personas y sexos con esa belleza impactante y aplomo que sólo una sociedad tan especial y cerrada como la de esta Guadalajara es capaz de permear y foguear a aquellos que en verdad llegan a destacar.

El Lic. JESÚS GONZÁLEZ GALLO se casó con PAZ GORTAZAR y GUTIÉRREZ RIOSECO, una de las herederas de lo que había sido una familia notabilísima desde el S. XVII con vastas haciendas en la región de Ameca y emparentados con los condes de MIRAVALLE, con los FERNÁNDEZ de HIJAR... los BRACAMONTE... los ORENDÁIN... los CAPETILLO... VILLASEÑOR y más... dueña de una gran clase y estilo, además de lo que llaman los ingleses impecable “peerage” forman una gran pareja que no es fácil encontrar hoy en día... y ni en su tiempo tampoco lo fue. Y mucho menos en la política. Es así que desde el gobierno del Presidente MANUEL ÁVILA CAMACHO y su esposa la también tapatía Doña SOLEDAD OROZCO de ÁVILA CAMACHO como Secretario Particular del Ejecutivo, el Lic. GONZÁLEZ GALLO y PAZ destacan en el mundo de la política a nivel nacional... (en el mundo de la alta sociedad los Gortazar ya estaban muy posicionados y ultrareconocidos).

De nuestro archivo extraemos algunas de estas imágenes de toda una semana de celebraciones que se llevaron a cabo en la capital tapatía con objeto de la Toma de Protesta como Gobernador de Jalisco en Marzo de 1947 y extendiendo por vez primera de cuatro a seis años el mandato, antecediéndole SATURNINO CORONADO... En la época que nos ocupa no era usual que un Primer mandatario de la Republica se moviese de la silla presidencial para asistir a apoyar con su presencia a gobernador alguno del interior... en esta ocasión MIGUEL ALEMÁN VALDÉS asiste y a una apretada agenda política se añade una más aun ajustada agenda social... que incluyó una Noche Mexicana en Chapala en los jardines de la villa “El Manglar”... una comida ofrecida por la Cámara de Comercio en los salones del exclusivo CÍRCULO FRANCÉS... una comida de señores en el antiguo Ayuntamiento ofrecida por el entonces Alcalde HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA... una ceremonia imponente en el TEATRO DEGOLLADO donde rinde su protesta como Gobernador y ante una pléyade de políticos de primera línea y gobernadores de Estados de todo el País... un monumental desfile cívico-militar... una serie de manifestaciones de apoyo que no se veían desde aquella visita oficial que hiciera el Gral. PORFIRIO DÍAZ en Diciembre de 1896... habían pasado ya 51 años de aquella memorable ocasión... a la llegada de la Revolución de 1911 la sociedad en todas sus clases y versiones se desmorona y se resquebraja... muchas familias pierden el rumbo —y las fortunas— para no recuperarlas jamás o bien mucho después... la sólida y culta Alta Sociedad Tapatía —como la media también— compuesta de muchos y buenos linajes de los tiempos de cuando estas tierras eran el REINO DE NUEVA GALICIA se disgrega, al igual que los que hicieron sus fortunas a la sombra del Porfiriato... es así que a la llegada al poder de GONZÁLEZ GALLO y de Doña PAZ se reinstaura más que la aristocracia del dinero... la del talento, la buena cuna, la de los Hijosdalgos unos venidos a mas otros a menos... pero conservando el ESTILO y la CLASE dos virtudes que ni se compran ni se aprenden... alta y bella, de una distinción que a kilómetros denotaba una gran presencia, de negra cabellera y bellos y expresivos ojos, impecablemente vestida y tocada por aquellos espectaculares sombreros que las MEDRANO le confeccionaban especialmente (famosas tapatías que se habían exiliado a Ciudad de México y le elaboraban tocados y chapeaux a la lista de clientas más exclusiva del País)... a dondequiera que fuera imposible que pasara inadvertida.

Hija de Don PEDRO GORTAZAR DEL LLANO y de Doña LUISA GUTIÉRREZ RIOSECO, marcó un hito en un mundo de bellezas y elegantes en una ciudad precisamente de bellas y elegantes. El punto culminante de las celebraciones que trajo consigo esa semana de fiestas de aquel febrero de 1947 lo fue el suntuosísimo gran BAILE DE PALACIO para dos mil invitados... teniendo la visión y el tino de contratar a un joven entre tapatío y colimense. Nada más y nada menos que ALEJANDRO RANGEL HIDALGO, el que se ocupó de transformar el enorme y sólido patio de arcos de medio punto de cantera —pero frío— en un Palacio de un lujo y una creatividad que años después lo convertirían en uno de los más celebres artistas mexicanos... al acceso se recubrió con pesados cortinajes en rojo Siena... el exterior profusamente iluminado... gallardos militares en traje de gala haciendo valla... el interior y patio en penumbras... a la llegada del Presidente MIGUEL ALEMÁN arranca la gran banda Militar con las notas del HIMNO NACIONAL... al llegar al patio como por arte de magia se encienden miles de veladoras y foquillos... y poco después de la bienvenida de rigor por Don JESÚS y DOÑA PAZ se enciende un enorme candil de nueve metros de diámetro y otros tantos de altura... prismas de cristal cruzando destellos con las joyas de las ele-gan-tí-si-mas invitadas de riguroso traje de gran soireé y los señores en black tie... arrancan a tocar una de las dos orquestas de baile.

Todo... pero TODO Guadalajara elegante descendiendo de los relucientes Packards haciendo gran entrada con aquellos vistosísimos abrigos de armiño, visón, chinchilla, mink, zorros... que hoy sólo podemos ver en las películas de época. La disposición y decoración de las mesas se comisiono a LUZ COVARRUBIAS y para los maravillosos efectos de luz a LUIS MEDRANO... la cena se sirvió en el deslumbrante SALÓN DE EMBAJADORES con el magnífico retrato del Gral. RAMÓN CORONA en su montura presidiendo el vastísimo recinto... buffet de platillos locales e internacionales sobre finísima vajilla de Limoges, mantelería blanca hasta el piso... candelabros de plata y velas azul turquesa, centros y floreros plateados... haciendo juego con la “toilette” de Doña PAZ... un “haute couture” firmado por JEAN PATOU en lamé plateado, pelo recogido en chignon y antiguas joyas de brillantes... Guadalajara volvía a ser la gran capital de la buena Sociedad, allí juntos de nuevo los muy ricos de ayer, de anteayer, los de nuevo cuño y los que aún sin poseer mucho conservaron la CLASE y la CATEGORÍA. La lista de invitados imposible transferirla por razones de espacio pero desde luego entre los principales figuraban Don JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO y ESTELITA GREGORY REMUS de ÁLVAREZ DEL CASTILLO. A ellos por el CENTENARIO de éste gran diario y la familia GONZÁLEZ GORTAZAR a los que les tenemos un gran afecto de muchos años atrás va dedicado este artículo... y por supuesto a los TAPATÍOS de ayer... los de hoy... y los del futuro. Los de ayer para que recuerden y no olviden la Grandeza tapatía... y a los de hoy y del mañana que no pierdan piso y sepan conservar las tradiciones y todo lo que se puede lograr en un mundo real y sin hacer tanto uso de un mundo virtual. Este fue sin duda el último GRAN BAILE en Guadalajara justo antes de que la Ciudad se transformara y se “modernizara”... así pues, de aquella señorial capital colonial de grandes palacios, no queda sino el recuerdo.