Diario de un espectador

Atmosféricas. Edición de Lujo. Toda la tarde y la noche del 8 de julio cayó sobre la ciudad una tormenta histórica. Las calles fueron otra vez ríos. Los niños, con María Regina, María José, Juan Yves, Íñigo y Pedro a la cabeza, encontraron esa transfiguración venturosa. Desde el cielo, los padres, Mimía Verea e Yves Palomar y Loriot de la Salle, los abuelos Juan Palomar y Arias y Genéviève Loriot de la Salle y Soledad Orozco y Orozco y Alberto Palomar Verea contemplaron gozosos el bautismo presidido por la Virgen de Zapopan.



**



Rulfo, otra vez en Sayula. Historia de un héroe, Francisco Orozco. Es una historia tremenda, tristísima. Y jubilosa. Francisco Orozco, el arquitecto de Sayula, se hizo una casa. La casa se llama Dos Madres. Allí, el arquitecto vivía con sus dos madres, su mamá y su tía. La casa -de paso- es más que espléndida. Resulta que se murió primero la tía. Gran golpe. Y la madre no lo resistió. Tras un intento de suicidio con pastillas que logró evitar Francisco, la madre reincidió degollándose. Francisco encontró a su madre muerta demasiado tarde y se empapó de la sangre materna. Fue acusado de parricidio. Francisco fue liberado de esta acusación. Todo Sayula se conmovió. Francisco llora y llora preparando un hipotético suicidio que, gracias a Dios, no tendrá más efecto que fortificarlo.



**



Fiesta. Guadalajara es una fiesta portátil, como quería Hemingway. Una particular fiesta quizá en la historia de este espectador. Un jardín recibe a los convidados. La fiesta es en honor de Andrés Casillas, el príncipe de la arquitectura nacional y muy probablemente el próximo Premio Prizker a la altura de sus 87 años. También es en honor a un conocido.



**



Comala y la hacienda de Nogueras. La hacienda de Nogueras, en Comala, Colima es un hito nacional. Es una pasmosa maravilla dirigida por María Emilia Rangel sobrina carnal de Alejandro Rangel, Marqués de Nogueras y Duque de Comala. Es extraordinaria, a nivel mundial.



**



El paraíso de Blanca Aldana e Ignacio Gómez Vazquez Aldana y Fernández del Valle. Esta maravillosa pareja compró tres hectáreas en Nogueras y procedió a hacer quizá el mejor hostal-estancia de México. Cruza el predio un arroyo abundante y una veta de parotas de talla mundial. Hay un temazcal civilizado con masajes chinos. Hay la dicha de estar vivo, hay sesiones de observación de pájaros. Es una absoluta utopía, solo comparable con la otra gran utopía urbana de Jalisco, Los Guayabos, creados por Miki Aldana, hermano de Blanca. Pure bliss.



**



Nuevas instrucciones. Who by fire, Who by water,,, Directrices de un conocido para su muerte. Se le velará en su casa, después de que se murió de su muerte en la misma casa y la misma cama, asistido por todas las mercedes católicas y la bendición papal, de su abuelo y su padre. Logró llegar a los cien años. Tres o cinco muchachas lo llorarán. Sus amigos, con estricta tenue negra, y las mujeres de mantilla española, cargarán el cajón hasta San Francisquito. Allí, un jesuita versado en latines y viejas ceremonias y en música sacra dirá la austera misa solemne. A la salida, en el atrio, habrá música de The National y de Pergolesi. Después, el corto cortejo llevará al muerto al panteón de Belén, donde será enterrado en la tumba de sus gentes, unos tales Palomar. Los hijos y los hermanos del conocido estallarán de tristeza pero también de júbilo. Su mujer seguirá reinando muchos años.



**



Del mero Santa Cruz de las Flores. Marcos Arana Cervantes se murió de su muerte por el Covid. Gran pérdida para Guadalajara, para Jalisco, para México. Fue escritor, periodista y alcalde de Tonalá. Fue locutor extraordinaire.



**

Las playas de Sayula revisitadas cien veces. El mejor regalo para un amigo, en camino a las haciendas de Santa Cruz del Cortijo en Tamazula y la Cofradía del Rosario en San Sebastián el Grande. Recorrer con él esta ruta permite la visión, a la derecha, de la Sierra de Tapalpa, a la izquierda de la Sierra del Tigre. Entre las dos están las playas de Sayula, el espejismo más bello del mundo. El carretero se va, ya se va para Sayula.



**

Laus Deo.

jpalomar@informador.com.mx