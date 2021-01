Diario de un espectador

Atmosféricas. Bailando para morirse mejor (de la petite morte). Se incendia la casa de un tal Foit. Entran las muchachas cincuentonas y definitivas y la sangre comienza a arder, los corazones comienzan a decir, ah Sabina: Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un wiki on the rocks. Pero no le hace: es cuestión de poner a la bocina al maestrísimo Bowie: y cantar hasta romperse la garganta you can be a hero just for one day. Y luego inventar un strut apropiado para bailar como dementes take a walk on the wild side del llorado Lou Reed. Y antes, mejor aún: la importantísima y medio oaxaqueña banda Beirut y sus postcards from italy, que arrancan al paso de un burrito alegre subiendo una cuesta de la Toscana. Nada, la vida que siempre regresa, con un mineral extraño, de los variados estratos del infierno, ah Dante.

**

La sangre mexicana de los Teba. Una tapatía de excepción, por inteligente, caritativa, simpática y bonita, Elena Verea Corcuera, fue en los treintas a Madrid y escogió a Bunting -el conde de Teba- como marido. Entonces la joven condesa de Teba, según sus propios dichos, descubrió que el Madrid de entonces era un poblachón “parecido a Zapotlán el Grande.” “Entonces, decía, me dediqué, muy divertida, a enseñarles a los madrileños el savoir-vivre y el salero tapatíos”. “La corte española de entonces había perdido toda la brújula: vivían en caserones espantosos y en palacios de opereta con caspa.” Y así, Elena Verea Corcuera Vallarta y Palomar se convirtió, durante seis décadas, en una figura clave de la más alta aristocracia española. Su marido el Conde de Teba estaba muy venido a menos de dinero pero tenía una gracia: era el mejor tirador de caza de Europa. Vivió de cacería en cacería y así encontró su modus vivendi. Inclusive se inventó un saco muy especial de caza que ahora se conoce como “bunting” y se vende como pan caliente en El Corte Inglés o en las mejores tiendas para señores de Madrid o en Amazon. Pero Elena, la tía Nena, fue un figurón tapatío del que ya casi nadie se acuerda. Una vez dijo: ¿Sabes quién es la única mujer a la que Cayetana de Alba (prima hermana de su marido) le tiene miedo? -“No tía, no tengo idea”. “-Pues a mí. Le digo a cada rato que si fuera tapatía, y viviera en Guadalajara, sabría vivir bien y no hacer tanta figureta.”

El caso es que se murió el tío Bunting y años después la tía Elena (que es tía de medio mundo en Guadalajara y en México).

jpalomar@informador.com.mx