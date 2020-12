Diario de un espectador

Atmosféricas. Siguen la singladura de la noche los que ni casa tienen. Mientras, el gato pasa una aciaga temporada, como un forajido, arrinconado a ladridos ante cualquiera de sus movimientos. Sin embargo, parece haber un frágil acuerdo territorial entre los dos celosos: de día toda la cancha y sus recovecos es para el can, y de noche el felino puede aventurarse en el jardín y en la terraza de la pérgola. Quienes aprovechan magníficamente la entente son los mofletudos pájaros dorados que, a tiro por viaje, se llevan la comida gatuna. Como resultado, la concurrencia ornitológica prospera, y sus integrantes exhiben cada vez una mayor insolencia. Al principio bastaba un gesto a la distancia de varios metros para que emprendieran vuelo; después se dejan acercar a corta distancia hasta que, burlones, se alzan con su trofeo en el pico. Las chuparrosas, por su parte, se las ingenian para acabarse sus brebajes sin que nadie sepa cómo y cuándo. Nomás alguna, retrasada, deja un rastro en el aire como una pequeña cicatriz sobre la cara de la tarde.

De transcripciones: “Mira, Diótima, como el mero sonido de tu voz, por siempre ya inaudible, eriza la piel y enardece el ánima trasegada por tantos tiempos sin verte. No es que nada hayas dicho. En alguna circunvolución del cráneo resisten esos dejos de princesa malherida que marcaban entrecortadamente tus delirios. De alguna fotografía ahora amarillenta se levantan tus ecos, cada vez más lejanos. Tus suntuosos regalos, una hoja de papel con dos heridos que buscan sus bocas, o la imagen de una escalinata que conduce a un arco hondo y acogedor, reinan aún sobre la mesa que todavía, en ratos, huele a parota recién cortada. ‘Esta luz corta el aliento’, alguna vez te dije. ‘Córtemelo mejor usted’ fue la fulminante respuesta: y luego un vértigo que todavía dura, y a lo que se ve, jamás se va a extinguir. Imposible no saber que desde los primeros días afinaste tus tácticas, perfeccionaste tus estrategias. No puede, si no, explicarse la infinita serie de rastros, como cargas de profundidad, como campos minados, con los que por siempre sembraste el futuro. Unas eran para hacer naufragar cualquier navegación que alejara de ti, otros son para evitar la recuperación de ciertos patios esenciales, ciertos portales derrotados que una vez, insensato, te entregué en la altura de una mañana. Ah Diótima aleve, ah la artera despiadada. Queda tal vez como remedio partir más lejos, navegar y caminar por lugares donde nunca estuviste. Las islas Seychelles, por supuesto, están vedadas, la Barceloneta, la Promenade des Anglais, los rincones últimos de una barriada en París, la playa destemplada de San Sebastián y su Chillida indeleble. Pero es todavía más grave: imposible regresar a Corto Maltés, a cierto Cortázar, al Cuaderno Gris de Josep Pla, a la música de Brahms, de Estopa, a una precisa canción de Gabriel o de Tom Waits. Todo clausurado, y todo es un territorio en rebelión, en sorda revuelta en la quien se rifa se juega a cada momento la vida. Sin embargo la lucha está perdida, la partida de ajedrez hace mucho que se definió. Queda una torre viuda, dos o tres peones, un rey negro y orgulloso. Y la reina blanca es cruel y con la centella de otra jugada hace perdurar un tormento que ambos contendientes saben indispensable, glorioso. Sin aliento, el perdidoso busca el fin misericorde para tanto despiadado suplicio: ‘Córtemelo mejor usted’, sigues diciendo, con esa media sonrisa que aquellos trances te traían. Total parcial: la guerra de Troya que en tus brazos tuvo lugar no habrá nunca de terminar. Parece.”