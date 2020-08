Diario de un espectador

Atmosféricas. El vagabundo se aguarda junto a la puerta de un Horroroxxo. Tiene paciencia. Cada que un cliente va a entrar o salir del apestoso tendajón, el vagabundo le abre la puerta con todo comedimiento. Acompaña ese servicio de sanitización con una caravana digna de las que los caballeros les hacían, en la edad media, a las princesas, o a los príncipes. No queda más remedio, entonces, que darle al paje vagabundo un mínimo de cincuenta pesos en pago por su invaluable ayuda para no embarrarse la mano de los trillones de virus que están aguardando al cliente sobre las jaladeras de la puerta del Oxxo. Se dice que el paje-vagabundo saca más utilidades al día que el tendajón horroroso. Y va subiendo sus tarifas: ya hay quien le ha dado cien pesos, sobre todo por lo de la caravana. Por mientras, el patio de las inscripciones se reporta muy falto de los cuidados de Zorba mayor. Zorba menor todavía no le entiende a ese patio secreto. Kublai-Kan, el perro, apodado Tope en honor de una señora que ya no está y que se llamaba Soledad, ya le entiende perfecto a ese patio y nunca entra en él. Resultado, ese espacio es sagrado, es refugio inexpugnable para Forlán, el gato doméstico. Se seguirá informando.

El Tiliche Villaseñor es una leyenda tapatía. Fue uno de los ingenieros centrales del siglo XX jalisciense. Tiliche es una maravillosa palabra tapatía (?) que designa a cualquier estramancia, animada o inanimada. Bueno, pues el Tiliche era el hijo chiquito del Mayorazgo de San Juan de los Cedros. Corría, posiblemente, el año de 1921. El Mayorazgo y su mujer salían de expedición, junto con estrepitoso cortejo, rumbo a su casa de Guadalajara. Cada vez, el señor del lugar, volteaba con la nana de un niñito de seis años (Lorenzo Villaseñor Cortina) y le decía: “Enedina, ai te encargo a ese tiliche”. Total, el Tiliche creció en Cedros sano y fuerte y a lo largo del tiempo llegó a ser uno de los pilares de la conversión de Guadalajara en la mejor ciudad de México, etapa que sucedió entre los años de 1936 y 1968. En este último año, precisamente, se murió el Tiliche. Dicen que sabía velear, litigar, administrar, enseñar, construir, y querer de manera absolutamente ejemplar.

