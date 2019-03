Diario de un espectador

Atmosféricas. El rojizo resplandor sigue en Madrid. Misteriosísimamente, también el rojizo resplandor alumbra ahora el jardín. Los pájaros cantan su regreso...

Umbrales. Dos arcos como dos pechos de mujer, una escalinata que es su vientre. Su sexo se esconde en la penumbra. Nadie lo dice, pero la arquitectura puede ser infinitamente erótica, devastadora en su potencia sensual, aunque se trate del acceso -es el caso- a un convento. El sexo es un triángulo de terciopelo de un verde dulcísimo, de pura seda finísima, que hace llorar de rabia y deseo a quien llega. Y de gozo: tal es la más alta misión de la arquitectura. Hacer, por años, añorar ciertos lugares, rifarse en la obsesión por un patio perdido en la Toscana o en Oaxaca, jugarse la vida porque perduren. Tal es el caso de una casa en Tacubaya o en la Bella Airosa. La foto es de M A. It was long ago, far away, in another country, and besides the wench is dead.

Un poema que es como un abrazo, recibido desde la región lacustre, impregnado del olor de los jazmines, cruzado por el paso de los patos enamorados, cribado por perros furiosos. Lo manda Jorge Esquinca, y es de Elsa Molina. Es absolutamente maravilloso, y dice

EL ÁNGEL DE LO DIMINUTO

El ángel de lo diminuto sueña

en pequeño. Vive en el ojo

de una aguja de coser.

La aguja está en una lata que fue

de galletas. La lata, en un cajón.

El cajón en un mueble de la casa.

Antes de dormirse, en el capullo

de su oscuridad, enciende en la noche

un cigarrillo para ver el hilo

de humo rodar más allá del delgado

óvalo de acero que es su morada

y la ínfima brasa y a sí mismo

como si estuviera al borde del tiempo.

En el otro borde, el mundo y sus cosas

terribles pasan todo el tiempo, deja

a veces niños muertos en la arena.

Cosas que, aun para su eternidad

de ángel son monstruosas y se ciernen

sobre las ciudades caparazones

de los hombres y mujeres a quienes

ha visto deformarse de dolor

de ira, de espanto, de aburrimiento.

A fuerza de impotencia ahora es

un artista contemplativo, que une

lo útil a lo agradable: el humo

y un dolor que piensa pero no siente.

Quien alguna vez ha navegado por el Mar Tirreno jamás lo puede olvidar. El recuerdo de sus aguas color de vino lo perseguirá toda la vida. Su extraña forma triangular hace que siempre su horizonte sea distinto, que los marineros más expertos se extravíen fácilmente. Allí los marineros caen de la gracia del mar, de unos ojos…ah, Alí. Nomás queda entonces cantar la más amarga palinodia, buscar en vano alguna sirena caritativa y hospitalaria. Pero la orilla del Mar Tirreno siempre queda lejos, y en la orilla, de cualquier manera, la princesa, cansada de esperar, ya se fue. Así que lo único posible es buscar unos riscos apropiados para propiciar el naufragio y acabar con el tormento de tanta noche en blanco. Como en el tobogán mismo de la desventura.

