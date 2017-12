Diario de un espectador

Atmosféricas: el niño, el jardín, la muchacha, los piojos. La escena es intemporal. Alrededor de los personajes se afana calladamente el jardín. Dos siluetas que destacan sobre el esplendor de los variados verdes. Por este rato el sol baña el muro del sur, y el reverbero de la luz produce sombras laterales y sutiles que resaltan los brillos del arrayán, las oscuras profundidades de la bugambilia, la mansa y lustrosa ferocidad de las garras de león. Ambas figuras guardan el mismo silencio que parece emanar, por ejemplo de ciertos cuadros de Vermeer. La paciente labor no tiene edad, y es tan familiar como las demás labores domésticas, humildes, llanas, esenciales como poner a la lumbre las tortillas. El niño, de cuando en vez, hace callados visajes de ligero dolor. La muchacha prosigue su labor con empeño. Es el combate a una más o menos benigna plaga que recorre las escuelas. Es la hora de espulgar: algo parecido pero distinto habrá que hacer, toda la vida, con los enfermizos contagios de la malicia y la tontería, también prestos a anidarse en la cabeza. Tener siempre un jardín a la mano podrá ser una de las mejores herramientas.

Gimme Shelter, ese himno incombustible por los refugiados. Aparece Bono blandiendo la guitarra, el requinto inconfundible de The Edge; entra en escena entonces la superestrella absoluta: Mick Jagger. La canción avanza como una potente máquina. Hasta que aparece, desde atrás del escenario, como una fuerza de la naturaleza, Fergie. Y procede a robarse la función. El poderío de su voz, su presencia arrolladora, su furia, el peligroso contoneo de un cuerpo espléndido: es la diosa del día, la musa que entona las palabras del encantamiento maldito: Oh niños, denme refugio la muerte está a sólo un disparo… Sobre una vieja cómoda roja caminan, inmóviles, un señor y una virgen sobre un burro. Tres figuras de barro que marchan, en busca de refugio, rumbo a Egipto. No están allí solamente en homenaje a la temporada de Navidad: permanecen todo el año. Son un mínimo tributo, un discreto recordatorio de los millones de hombres, mujeres y niños que hoy buscan salvarse, de todos los inmigrantes, los refugiados y los abandonados a su suerte que vagan por el planeta, los que lo han sido. Para todos ellos, Bono, Jagger, Fergie, entonan, furiosos, este himno que por sí solo justifica al rock de todos los tiempos, a las piedras que ruedan. Como gira el destino de las tres figuras de barro, que ya desaparecen, misteriosamente, en el filo de un viejo muro de adobe.

Recuerdos dispersos de encuentros con Luis Barragán. Era ya por 1977, o un año después tal vez; la visita se repetía otra vez. El estudiante, con vencida timidez, acosaba con preguntas y dudas al arquitecto. La gran maquinaria de la casa de Tacubaya giraba con precisión de reloj. A partir del mediodía el ventanal del jardín se encendía suavemente, las sombras de la biblioteca aumentaban su densidad. Los dorados refulgían un poco más, y en la esfera grande un destello preciso medía la hora. La salud del anfitrión declinaba ya. No su humor, ni su altiva y extrañamente amable presencia. Para dar tregua, seguramente, a las enjundiosas inquisiciones del estudiante, el maestro dispuso una medida. Que el estudiante fuera, a pocas cuadras, a ver una obra en curso, y que regresara luego con sus juicios y conclusiones. La única clave: “Me platicas de la jacaranda”. Azorado, el muchacho de entonces llega a una pequeña casa extraña. La primera extrañeza: pasando el umbral, los espacios parecen corresponder a una morada más vasta, casi a un mundo paralelo. Una escalera se pierde en su altura, un corredor teñido de amarillo vibra de júbilo, un cuarto que recuerda de inmediato a los baños termales de Chapala despliega una tensa manta de agua, y un único rayo de sol deslumbra allí la vista. Parece que costaba trabajo salir de la hipnosis. Al fin, a espaldas, se descubría el patio: nada, solamente cuatro muros y un recoveco: en él, se elevaba la llama morada de una jacaranda estallando contra otro alto, y más lejano, muro rosa. Entonces se sabía que era el viejo árbol la clave de toda la composición, el motivo del homenaje. Algo así, con torpeza, debe haber dicho el estudiante al maestro, algo que ya se perdía con los primeros brillos del tequila al borde de la terraza.

Luego en otra vez, andando el tiempo. El arquitecto recibía a puerta gayola a la entusiasta visita tapatía. Pero la fuerza menguaba, un bastón era ya obligado. Cómo única respuesta sobre su salud, como estoico resumen de su condición, escogió hacer, no sin cierto buen humor la observación: “Mira cómo eché a perder mi escalera”. Entonces se revelaba discretamente el avance y la gravedad del mal. Un sobrio barandal resguardaba ya el borde de la legendaria escalera de piedra de la entrada, cambiaba radicalmente su expresión. Como si la sombra de la muerte tranquilamente aceptada hubiera trazado al extraño, impensable elemento. El equilibrio flaqueaba, el jinete perdía su aplomo, después de tantos años la domada gravedad comenzaba su rebelión.

