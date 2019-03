Diálogos para decir sí o no a la refundación

Como debe ser, desde el Congreso se está convocando a distintos sectores de la comunidad jalisciense para conocer sus consideraciones sobre la iniciativa de adición al Artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco que propuso el pasado 5 de febrero el gobernador Enrique Alfaro, para crear una nueva Constitución y los términos en los que se conformaría un eventual Congreso Constituyente.

“Diálogos de Refundación” llamó a estos ejercicios de debate el diputado Héctor Pizano, quien junto con otros compañeros y compañeras legisladoras, se reunieron ya con juristas, con los integrantes de la Benemérita Sociedad de Geografía e Historia del Estado, y ayer con colegas periodistas, entre los que tuve el honor de participar.

Como lo he mencionado aquí, ayer coincidimos prácticamente todos los participantes que el Gobierno alfarista no llegó en su mejor momento para lanzar y colocar en la conversación pública, la piedra angular de su promesa y proyecto de “refundar” Jalisco, como distintivo a su gestión sexenal. El tema de la “refundación” no acaba de entenderse, mucho menos de convencer o conectar con los ciudadanos.

Para este poco enganche, sin duda han contribuido las confrontaciones que en distintos frentes ha abierto Alfaro en este primer trimestre de Gobierno. Como era de esperarse, ayer se destacó que su mala relación con la prensa en nada ha ayudado a este proceso. Aunque tampoco se dejó de mencionar que no se puede convocar a un diálogo amplio y plural para la pretendida refundación, cuando se desestimaron e ignoraron muchas voces en el malogrado procedimiento para desparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que ahora se quiere corregir dando una forzada vocación feminista a la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Queda claro, pues, que el lanzamiento del proyecto refundacional no fue acompañado de la dosis indispensable de reconciliación que propiciara un terreno más fértil para que se dé el nuevo acuerdo social que se ambiciona.

A eso abonan estas convocatorias del Congreso para profundizar la discusión de los términos en los que se justifica y se diseña la conformación del Congreso Constituyente, donde de entrada muchos cuestionan que los actuales diputados no fueron electos para eso, y que este sólo se puede constituir en las elecciones del 2021, entre otras observaciones.

En ese sentido son más que bienvenidos estos diálogos que para lo primero que tienen que servir es para definir entre muchas más voces que las del Gobierno en turno, si se quiere y si es oportuno o no entrar al complejísimo proceso de la redacción de una nueva Constitución o mejor dedicamos esa energía social en hacer cumplir la norma vigente para hacer frente sin más dilaciones al gravísimo problema de inseguridad que potencian los altos índices de corrupción e impunidad.

jbarrera4r@gmail.com